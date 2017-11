Siêu tàu du lịch tỷ đô, khủng nhất Thế giới

Được mệnh danh là siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới, Symphony of the Seas gồm 18 boong, có sức chứa đến 6.780 hành khách trong 2.747 phòng. Đặc biệt mức chi phí để hoàn thiện toàn diện con tàu này lên đến 1 tỷ USD gây choáng. Theo Royal Caribbea, con tàu được vận hành bởi ba máy phát điện 25.000 mã lực và ba máy phát điện diesel Wärtsilä 18.600 mã lực, di chuyển với tốc độ 36 km/giờ. Harmony cũng được trang bị bốn động cơ đẩy 7.500 mã lực giúp nó cập bến. Con tàu có diện tích khủng đến mức nó được chia thành 7 khu phố theo từng chức năng khác nhau. Trong ảnh là khu đi dạo khá lý tưởng trên tàu. Nó cũng rất cao, chính vì thế tàu được trang bị đến 24 thang máy phục vụ hành khách Bên trong con tàu được ví như một thế giới giải trí được thu nhỏ. Các sòng bài lớn luôn hoạt động 24/24h. Đây cũng là nơi mang lại nguồn thu lớn, vững chắc cho chủ tàu. Ở phần mũi tàu được thiết kế dành riêng cho nhà hát Hoàng gia. Đây là quầy bar Royal Caribbean với 20 lựa chọn sẵn có. Một công viên giải trí lớn được bố trí thiết kế bên ngoài của tàu Harmony of the Seas. Nó có ba thanh trượt nước, một trong số đó có độ cao bằng tòa nhà 10 tầng. Harmony cũng có 4 hồ bơi và 10 hồ tắm mát xa, hai trong số này nhìn ra biển. Các trò chơi hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Giống như các siêu tàu hạng Oasis khác, Harmony of the Seas có một nhà thi đấu hình tròn ở đuôi tà. Được biết phải cần đến hơn 2.500 công nhân đã làm việc liên tục trong 10 triệu giờ để hoàn thành con tàu. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Royal Caribbean Michael Bayley kỳ vọng chiếc tàu thứ tư thuộc hàng Oasis sẽ gia nhập hạm đội vào năm 2018.

Được mệnh danh là siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới, Symphony of the Seas gồm 18 boong, có sức chứa đến 6.780 hành khách trong 2.747 phòng. Đặc biệt mức chi phí để hoàn thiện toàn diện con tàu này lên đến 1 tỷ USD gây choáng. Theo Royal Caribbea, con tàu được vận hành bởi ba máy phát điện 25.000 mã lực và ba máy phát điện diesel Wärtsilä 18.600 mã lực, di chuyển với tốc độ 36 km/giờ. Harmony cũng được trang bị bốn động cơ đẩy 7.500 mã lực giúp nó cập bến. Con tàu có diện tích khủng đến mức nó được chia thành 7 khu phố theo từng chức năng khác nhau. Trong ảnh là khu đi dạo khá lý tưởng trên tàu. Nó cũng rất cao, chính vì thế tàu được trang bị đến 24 thang máy phục vụ hành khách Bên trong con tàu được ví như một thế giới giải trí được thu nhỏ. Các sòng bài lớn luôn hoạt động 24/24h. Đây cũng là nơi mang lại nguồn thu lớn, vững chắc cho chủ tàu. Ở phần mũi tàu được thiết kế dành riêng cho nhà hát Hoàng gia. Đây là quầy bar Royal Caribbean với 20 lựa chọn sẵn có. Một công viên giải trí lớn được bố trí thiết kế bên ngoài của tàu Harmony of the Seas. Nó có ba thanh trượt nước, một trong số đó có độ cao bằng tòa nhà 10 tầng. Harmony cũng có 4 hồ bơi và 10 hồ tắm mát xa, hai trong số này nhìn ra biển. Các trò chơi hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Giống như các siêu tàu hạng Oasis khác, Harmony of the Seas có một nhà thi đấu hình tròn ở đuôi tà. Được biết phải cần đến hơn 2.500 công nhân đã làm việc liên tục trong 10 triệu giờ để hoàn thành con tàu. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Royal Caribbean Michael Bayley kỳ vọng chiếc tàu thứ tư thuộc hàng Oasis sẽ gia nhập hạm đội vào năm 2018.