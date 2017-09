Siêu ôtô bán tải chống đạn Terradyne Gurkha giá 16 tỷ

Mẫu xe bán tải Terradyne Gurkha 2012 được phát triển dựa trên mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-550 XL, là một chiếc “siêu” bán tải bọc thép hầm hố được trang bị hệ thống chống đạn cấp 7, lớp bọc thép cỡ 50. Chiếc siêu xe bán tải này sở hữu ngoại thất được ngụy trang trong lớp áo bằng thép rất dày, lớp áo này có thể chống được tất cả những cuộc tấn công bằng súng cũng như chất nổ. Kẻ thù phải mất ít nhất vài tiếng đồng hồ nếu muốn xuyên thủng lớp bọc thép bên ngoài. Lái xe và hành khách có thể yên tâm vì sau mỗi vụ va chạm hay tấn công họ vẫn được bảo đảm an toàn. Ngoài lớp vở thép, chiếc xe này còn được trang bị một lớp kính chống đạn và lốp run-flat đặc biệt, có thể chạy tốc độ cao ngay cả khi bị bắn thủng kèm theo bộ mâm Hutchinson 20x11 và một lốp dự phòng mang nhãn hiệu Continental MTP 81 All Terrain. Chiếc xe bọc thép khủng này có vẻ ngoài không khác xe quân sự, ngoài việc đảm bảo an ninh cho chủ nhân, chiếc xe này vẫn sang trọng đỉnh cao với nội thất được thiết kế khá đơn giản nhưng được dùng những chất liệu tốt nhất và vô cùng chắc chắn. Không gian xe rộng rãi như một căn nhà, đủ để chứa cả đội đặc nhiệm. Terradyne Gurkha vẫn được giữ nguyên động cơ diesel tăng áp V8 turbodiessel 6.7 lít của phiên bản tiền nhiệm, cho công suất khoảng 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 895Nm đi kèm hệ dẫn động bốn bánh. Đặc biệt, chiếc xe bọc thép bạn đang chiêm ngưỡng trong bài viết này là 1 trong 2 chiếc xe Terradyne Gurkha duy nhất trên thế giới được sản xuất. Với thân hình đồ sộ và trọng lượng tương đương với một căn nhà nhỏ, khó tránh được hiệu suất của xe không cao. Với mức độ bảo vệ cao như vậy, để sở hữu chiếc xe bọc thép này thì các đại gia phải “rút hầu bao” một khoản tiền không hệ nhỏ. Giá xe Terradyne Gurkha được bán ra tới 669,900USD (tương đương khoảng 15,9 tỷ đồng).

