Siêu ngựa Ferrari LaFerrari triệu đô bị lôi ra “độ vó“

Ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva năm 2013, siêu xe Ferrari LaFerrari là một trong 3 mẫu xe đại diện cho thế hệ siêu xe mới với hệ động lực xăng - điện hybrid, bên cạnh McLaren P1 và Porsche 918 Spyder. So với các đối thủ, LaFerrari vẫn giữ được sự "thuần khiết" của một siêu xe truyền thống với khối động cơ V12 6.3l nạp khí tự nhiên 789 mã lực, bên cạnh mô-tơ điện 161 mã lực để đạt tổng công suất 950 mã lực cùng mô-men xoắn 950 Nm. Có trọng lượng chỉ 1255 kg cùng hệ dẫn động cầu sau và hộp số ly hợp kép 7 cấp, chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 350 km/h và tăng tốc từ 0-100 km trong chưa đầy 3 giây. Có số lượng sản xuất chỉ 499 chiếc, LaFerrari là một mẫu xe Ferrari siêu hiếm và siêu đắt khi mỗi chiếc có giá khởi điểm hơn 1 triệu USD khi mới ra. Tuy nhiên hiện nay, do cả 499 chiếc đã được bán hết nên một chiếc LaFerrari cũ có giá dao động tới 3 triệu USD. Giống như những mẫu Ferrari khác, bất kỳ thay đổi nào được chủ nhân chiếc xe thực hiện mà không qua đại lý chính hãng cũng sẽ khiến giá trị xe giảm mạnh. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản người chủ một chiếc LaFerrari độ lại bộ mâm của xe. Để có thể tạo ra một bộ mâm "có một không hai" cho "ngựa nòi" của mình, chủ xe đã liên hệ với hãng mâm nổi tiếng Vossen tại Florida, Mỹ thiết kế và chế tạo riêng. Bộ mâm này có kích thước 20x9 inch cho bánh trước và 21x12,5 inch cho bánh sau, đi kèm lốp siêu xe Pirelli P Zero Corsa. Bên trong nhà xưởng rộng 1808 mét vuông, các kỹ sư tại Vossen đã thiết kế riêng cho LaFerrari một bộ mâm với thiết kế 12 chấu đơn giản, sử dụng công nghệ gia cường FaroArm tiên tiến. Được biết để có thể tạo ra bộ mâm này, hơn 100 bản vẽ 3D đã được dựng lên để không chỉ bảo đảm theo yêu cầu của chủ xe mà còn phù hợp với hệ thống phanh và treo nguyên bản trên LaFerrari. Do mỗi bộ mâm "hàng thửa" của hãng độ xe Vossen đã có giá khoảng hơn chục ngàn USD chính vì vậy, có thể chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc LaFerrari này đã phải trả số tiền lớn hơn thế để có được "bộ vó" đặc biệt cho "siêu ngựa" của mình.

