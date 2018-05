Siêu môtô Yamaha R1M giá 900 triệu "độ khủng" tại Sài Gòn

Siêu môtô Yamaha R1M là phiên bản đặc biệt của dòng R1, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn Thế giới. So với R, R1M có các cải tiến như phuộc Öhlins ERS bán chủ động, quây gió bằng sợi carbon và được tích hợp sẵn hệ thống Communication Control Unit (CCU), cho phép người dùng tải về các dữ liệu GPS thông qua wifi và thiết lập các chế độ chạy theo từng điều kiện. Tại Mỹ, một chiếc R1M có giá lên tới 21.999 USD chưa thuế và các chi phí phụ khác. Khi về tới Việt Nam, siêu môtô này còn bị đội giá lên thành khoảng gần 900 triệu do thuế và các chi phí phát sinh từ nhà nhập khẩu. Dù vốn đã có giá đắt và là một trong những mẫu siêu môtô hiệu năng cao nhất trên Thế giới hiện nay, chiếc Yamaha R1M còn tiếp tục được một biker Việt thay một số đồ chơi cực "chất". Yamaha R1M xuất xưởng mang trên mình gói nâng cấp giá trị dành cho các tay chơi như sở hữu hệ thống treo Ohlins điều chỉnh điện, dàn áo carbon, bình xăng nhôm, gắp nhôm cùng nhiều công nghệ cao thừa hưởng từ chiếc YZR-M1 MotoGP. Chiếc xe trong bài viết này được người chơi trang bị hàng loạt phụ kiện tối ưu nhất hiện nay. Phần đầu xe của chiếc xe Yamaha R1M độ này hầm hố hơn sau khi được chủ nhân trang bị kính gió Zero Gravity cỡ lớn. Với bộ kính gió này, người lái có thể núp gió sâu hơn, chiếc xe hoàn toàn có thể vượt qua lực cản gió một cách tốt nhất nhằm đem lại gia tốc cao hơn so với xe xuất xưởng. Ghi đông Racing được CNC nguyên khối thể thao được trang bị, hai bên tay lái là sự xuất hiện của hệ thống công tắc chuyên dụng như trên các mẫu xe đua chuyên nghiệp tại WSBK và MotoGP. Để đồng bộ hóa các chi tiết trên ghi đông, chiếc R1M này cũng loại bỏ hoàn toàn ổ khóa và sử dụng cơ cấu chip từ để kích hoạt khởi động xe. Vốn đã có bộ vỏ nguyên bản làm bằng sợi carbon, nhưng chiếc R1M này còn trở nên nhẹ hơn nữa khi sở hữu thêm một loạt các chi tiết sợi carbon "thửa riêng". Theo phong cách xe đua, yên cho người ngồi sau cũng đã được thay bằng ốp yên carbon đầy phong cách các tay đua MotoGP. Hệ thống phanh trên xe cũng thay đổi hoàn toàn để phù hợp hơn với điều kiện giảm tốc cấp kì khi xe phóng ở tốc độ cao. Bản độ trang bị phanh Brembo Billet HP với 4-piston kép phía trước và 2-piston đơn phía sau. Chịu trách nhiệm tạo lực phanh cho hệ thống Brembo này là cùm phanh Galespeed trước và Rear Set Giamoto sau. Trên siêu môtô Yamaha R1M này, chủ xe đã trang bị hệ thống ống pô Arrow titanium với patch treo đúng tiêu chuẩn WSBK. Bộ pô này sẽ gia tăng đáng kể công suất của xe, đặc biệt sau khi hệ thống ECU được flash lại theo tiêu chuẩn mới, mạnh hơn, khó chịu hơn và thật sự ấn tượng hơn. Không những thế, góp phần giảm trọng lượng và gia tăng mức độ chạy đua chuyên nghiệp, chiếc R1M còn trang bị bộ mâm MFR 5 chấu bằng hợp kim siêu nhẹ và chắc chắn. Ngoài ra, chiếc xế khủng còn có rất nhiều đồ chơi hỗ trợ khác như ốp lốc máy GB Racing, chống đổ toàn thân, nắp chân kính CNC và hàng loạt ốc titanium thể thao. Siêu môtô Yamaha R1M vẫn được trang bị khối động cơ crossplane 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, phun nhiên liệu điện tử, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 998 cc, sản sinh công suất 200 mã lực tại 13.500 vòng/phút cùng 112,4 Nm mô-men xoắn tại 11.500 vòng/phút. Chiếc Yamaha R1M này sau khi được hoàn thành với hàng loạt đồ chới "hàng hiệu" đã mang một phong cách đường đua hoàn toàn mới lạ so với nguyên bản trước đây. Hiện chi phí gói độ cho xe không được chủ nhân tiết lộ nhưng chắc chắn nó không hề rẻ, nhằm xứng với mức giá gần 900 triệu đồng của siêu môtô nhà Yamaha. Video: Những sự thật thú vị về siêu Motor Yamaha R1M.

Siêu môtô Yamaha R1M là phiên bản đặc biệt của dòng R1, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn Thế giới. So với R, R1M có các cải tiến như phuộc Öhlins ERS bán chủ động, quây gió bằng sợi carbon và được tích hợp sẵn hệ thống Communication Control Unit (CCU), cho phép người dùng tải về các dữ liệu GPS thông qua wifi và thiết lập các chế độ chạy theo từng điều kiện. Tại Mỹ, một chiếc R1M có giá lên tới 21.999 USD chưa thuế và các chi phí phụ khác. Khi về tới Việt Nam, siêu môtô này còn bị đội giá lên thành khoảng gần 900 triệu do thuế và các chi phí phát sinh từ nhà nhập khẩu. Dù vốn đã có giá đắt và là một trong những mẫu siêu môtô hiệu năng cao nhất trên Thế giới hiện nay, chiếc Yamaha R1M còn tiếp tục được một biker Việt thay một số đồ chơi cực "chất". Yamaha R1M xuất xưởng mang trên mình gói nâng cấp giá trị dành cho các tay chơi như sở hữu hệ thống treo Ohlins điều chỉnh điện, dàn áo carbon, bình xăng nhôm, gắp nhôm cùng nhiều công nghệ cao thừa hưởng từ chiếc YZR-M1 MotoGP. Chiếc xe trong bài viết này được người chơi trang bị hàng loạt phụ kiện tối ưu nhất hiện nay. Phần đầu xe của chiếc xe Yamaha R1M độ này hầm hố hơn sau khi được chủ nhân trang bị kính gió Zero Gravity cỡ lớn. Với bộ kính gió này, người lái có thể núp gió sâu hơn, chiếc xe hoàn toàn có thể vượt qua lực cản gió một cách tốt nhất nhằm đem lại gia tốc cao hơn so với xe xuất xưởng. Ghi đông Racing được CNC nguyên khối thể thao được trang bị, hai bên tay lái là sự xuất hiện của hệ thống công tắc chuyên dụng như trên các mẫu xe đua chuyên nghiệp tại WSBK và MotoGP. Để đồng bộ hóa các chi tiết trên ghi đông, chiếc R1M này cũng loại bỏ hoàn toàn ổ khóa và sử dụng cơ cấu chip từ để kích hoạt khởi động xe. Vốn đã có bộ vỏ nguyên bản làm bằng sợi carbon, nhưng chiếc R1M này còn trở nên nhẹ hơn nữa khi sở hữu thêm một loạt các chi tiết sợi carbon "thửa riêng". Theo phong cách xe đua, yên cho người ngồi sau cũng đã được thay bằng ốp yên carbon đầy phong cách các tay đua MotoGP. Hệ thống phanh trên xe cũng thay đổi hoàn toàn để phù hợp hơn với điều kiện giảm tốc cấp kì khi xe phóng ở tốc độ cao. Bản độ trang bị phanh Brembo Billet HP với 4-piston kép phía trước và 2-piston đơn phía sau. Chịu trách nhiệm tạo lực phanh cho hệ thống Brembo này là cùm phanh Galespeed trước và Rear Set Giamoto sau. Trên siêu môtô Yamaha R1M này, chủ xe đã trang bị hệ thống ống pô Arrow titanium với patch treo đúng tiêu chuẩn WSBK. Bộ pô này sẽ gia tăng đáng kể công suất của xe, đặc biệt sau khi hệ thống ECU được flash lại theo tiêu chuẩn mới, mạnh hơn, khó chịu hơn và thật sự ấn tượng hơn. Không những thế, góp phần giảm trọng lượng và gia tăng mức độ chạy đua chuyên nghiệp, chiếc R1M còn trang bị bộ mâm MFR 5 chấu bằng hợp kim siêu nhẹ và chắc chắn. Ngoài ra, chiếc xế khủng còn có rất nhiều đồ chơi hỗ trợ khác như ốp lốc máy GB Racing, chống đổ toàn thân, nắp chân kính CNC và hàng loạt ốc titanium thể thao. Siêu môtô Yamaha R1M vẫn được trang bị khối động cơ crossplane 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, phun nhiên liệu điện tử, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 998 cc, sản sinh công suất 200 mã lực tại 13.500 vòng/phút cùng 112,4 Nm mô-men xoắn tại 11.500 vòng/phút. Chiếc Yamaha R1M này sau khi được hoàn thành với hàng loạt đồ chới "hàng hiệu" đã mang một phong cách đường đua hoàn toàn mới lạ so với nguyên bản trước đây. Hiện chi phí gói độ cho xe không được chủ nhân tiết lộ nhưng chắc chắn nó không hề rẻ, nhằm xứng với mức giá gần 900 triệu đồng của siêu môtô nhà Yamaha . Video: Những sự thật thú vị về siêu Motor Yamaha R1M.