Siêu môtô Ducati Panigale R độ cafe racer "cực gắt"

Là một trong những chiếc superbike quyến rũ nhất trên thị trường và có giá bán lên tới 35.000 USD (khoảng gần 800 triệu đồng), hiếm ai có thể nghĩ tới việc "đập" một chiếc siêu môtô Ducati Panigale R ra để độ thành cafe racer. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì mà nhóm đam mê xe Thụy Sĩ đã làm với bản độ mang tên "Cá mập xanh" (The Blue Shark). Ý tưởng về Cá mập xanh được Andy Matter - Giám đốc công ty cung cấp phụ tùng Parts World nảy ra khi anh ngồi lướt web và thấy không ai từng chơi Ducati Panigale R độ cafe racer. Ngay cả những chuyên gia về Ducati cũng phải đặt dấu hỏi về tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, Andy đã có một đội hình "trong mơ" để hiện thực hóa ý tưởng táo bạo này. Ducati Zentralschweiz đã cung cấp một chiếc Panigale R mới tinh, chưa lăn bánh để làm nền tảng cho bản độ. Chiếc xe đã nhanh chóng được "rã" ra cho tới khi chỉ còn lại khung và động cơ. Thách thức đầu tiên mà đội gặp phải là hệ thống dây điện đã được Mike Thalmann tìm cách đi lại bó dây của các hệ thống như ABS, tay ga điện tử, chống bốc đầu, ghi dữ liệu, bộ điều khiển Bosch... và giấu nó một cách gọn gàng.

Nghệ nhân Raphael Schaub của xưởng Schaub Metalworks đã tự tạo cho chiếc xe một bộ thân vỏ theo phong cách cafe racer mới, hoàn toàn được gò hàn thủ công từ nhôm tấm dày 2mm. Tên gọi của bản độ xuất phát từ bình xăng theo phong cách cafe racer thập niên 60, với những khe gió hai bên được tạo hình như mang cá mập. Ducati Panigale R có thiết kế không khung độc đáo - động cơ là điểm chịu lực chính đồng thời là điểm gắn cổ xe và khung phụ phía sau, chính vì vậy phần đuôi xe cũng đã được Raphael tự thiết kế, với gò khí động học đặc trưng của cafe racer cổ điển trong khi vuốt nhọn về phía sau như những chiếc KTM Duke hiện đại. Bộ đèn LED kép nguyên bản của Panigale R hoàn toàn không ăn nhập với kiểu dáng của một chiếc cafe racer, chính vì vậy chóa đèn tròn màu vàng cổ điển đã được thay thế cho chiếc xe. Bao xung quanh bộ đèn, Raphael đã gò cho chiếc xe một chiếc quây gió mini. Đặc biệt, anh còn tự tạo ra một khe hút gió bằng nhôm nằm dưới đèn pha. Với thân xe đã được hoàn thành, Andy đã đặt xưởng Burkhardts sơn lại các chi tiết. Sự phối hợp giữa màu xanh và đen hoàn toàn trái ngược với màu đỏ đặc trưng của Ducati, nhưng nó giúp những đường nét thân xe trở nên nổi bật hơn. Tạo điểm nhấn trong tổng thể màu tối là các chi tiết màu vàng như cặp phuộc Ohlins, hay màu bạc của nhôm trần. Khối động cơ L-Twin 205 mã lực của Panigale R được giữ nguyên. Do đã bị loại bỏ bộ quây, vẻ đẹp của khối máy L-Twin với các lốc máy đúc bằng magie đã lộ ra đầy đủ. Do Part Worlds là nhà phân phối chính thức pô Akrapovic tại Thụy Sĩ, Andy đã có thể trang bị cho Cá mập xanh hệ thống xả full system của xe đua WSBK. Là một nhà phân phối phụ tùng độ, Part Worlds đã trang bị cho xe hàng loạt những đồ chơi cao cấp như cặp bình dầu Rizoma Next, dàn để chân CNC Rizoma... Đặc biệt nhất là cặp mâm bánh căm không săm của Kineo. Mặc dù được trang bị pô xe đua, mẫu xe này vẫn hoàn toàn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để có thể được lưu thông hợp pháp ngoài đường.Bản độ Ducati Panigale R này đã gây chấn động Thế giới xe độ trong năm 2017 vừa qua, khi đại diện cho lối suy nghĩ thoát khỏi lối mòn. Do dựa trên Panigale R, Cá mập xanh vẫn giữ lại hiệu năng của một superbike đẳng cấp Thế giới, trong khi có kiểu dáng tân hoài cổ đầy phong cách. Video: Soi “cá mập xanh” Ducati Panigale R độ cafe racer đắt giá.

