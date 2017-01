Siêu coupe hạng sang “độc bản” Aston Martin DB7 Zagato

Dựa trên cơ sở dòng coupe DB7, Aston Martin DB7 Zagato là một trong số ít mẫu xe Aston Martin trong lịch sử do hãng thiết kế Ý Zagato "chấp bút" tạo nên kiểu dáng. Chiếc xe chỉ được sản xuất trong 1 năm, từ 2002 tới 2003 với số lượng giới hạn 99 chiếc. So với một chiếc DB7 bình thường, DB7 Zagato độc bản có thân xe gần như được thiết kế lại hoàn toàn. Ở phía trước, chiếc xe chỉ còn giữ lại đèn pha cùng đèn sương mù của DB7, trong khi cụm lưới tản nhiệt truyền thống của Aston Martin đã được làm to và rộng hơn theo phong cách truyền thống của Zagato. Trong khi đó, hai bên thân xe của DB7 Zagato nổi bật bởi những đường cong quyến rũ, không còn những đường nẹp xấu xí như trên DB7 thường. Giống như nhiều mẫu xe Aston Martin hợp tác cùng Zagato khác, logo chữ Z của hãng thiết kế Ý cũng được đặt trang trọng trên vè trước. Bộ mâm 5 cánh thể thao cũng là một điểm đặc biệt chỉ có trên DB7 Zagato. Giống như "truyền thống" từ trước tới nay của Zagato, DB7 Zagato được thiết kế với vòm mui có 2 "gò" nổi nhằm giúp người ngồi trong xe có thêm khoảng không cho mũ bảo hiểm. Ở phía sau, chiếc xe cũng có đèn hậu tròn đặc trưng của Zagato và cản sau thanh thoát, tích hợp chụp ống xả tạo thành một khối thống nhất thay vì đặt rời. Trong khi có ngoại thất "hàng thửa" thì ở bên trong nội thất, DB7 Zagato lại giữ nguyên thiết kế của DB7 thường. Tuy nhiên, cabin của chiếc xe đã được hoàn thiện cao cấp hơn với các ghế có bề mặt chần chỉ vân kim cương và những chi tiết ốp kim loại. Chiếc DB7 Zagato trong bài viết này còn có nội thất bọc da màu đỏ Claret Red đầy "sexy". Dù là một mẫu coupe nhưng ở phía sau, DB7 Zagato vẫn có khoang hành lý tương đối tiện dụng, đủ chỗ chứa 2 vali du lịch cỡ lớn. Đẳng cấp siêu sang của chiếc xe được thể hiện ở phần đệm lót cửa khoang hành lý cũng được bọc Alcantara và da đỏ chần chỉ như các ghế ngồi trong cabin. Nằm bên dưới khoang động cơ của DB7 Zagato vẫn là khối động cơ V12 6.0l nạp khí tự nhiên chia sẻ chung với các dòng DB7 khác, có công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Được ra đời trong thời kỳ Aston Martin đang thuộc sở hữu của Ford, động cơ này về cơ bản là 2 cỗ máy Duratec V6 từ các dòng xe Ford "bình dân" được ghép lại với nhau. Toàn bộ sức mạnh của động cơ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp Tremec T56, giúp DB7 Zagato chỉ mất 5,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Chiếc DB7 Zagato xuất hiện trong bài viết này có giá trị đặc biệt khi nó là chiếc xe đầu tiên được hãng xe Aston Martin bán cho khách hàng. Dù đã đi được 17.832 km nhưng nó vẫn có giá lên tới 350.000 Bảng Anh (tương đương 9,81 tỷ đồng).

Dựa trên cơ sở dòng coupe DB7, Aston Martin DB7 Zagato là một trong số ít mẫu xe Aston Martin trong lịch sử do hãng thiết kế Ý Zagato "chấp bút" tạo nên kiểu dáng. Chiếc xe chỉ được sản xuất trong 1 năm, từ 2002 tới 2003 với số lượng giới hạn 99 chiếc. So với một chiếc DB7 bình thường, DB7 Zagato độc bản có thân xe gần như được thiết kế lại hoàn toàn. Ở phía trước, chiếc xe chỉ còn giữ lại đèn pha cùng đèn sương mù của DB7, trong khi cụm lưới tản nhiệt truyền thống của Aston Martin đã được làm to và rộng hơn theo phong cách truyền thống của Zagato. Trong khi đó, hai bên thân xe của DB7 Zagato nổi bật bởi những đường cong quyến rũ, không còn những đường nẹp xấu xí như trên DB7 thường. Giống như nhiều mẫu xe Aston Martin hợp tác cùng Zagato khác, logo chữ Z của hãng thiết kế Ý cũng được đặt trang trọng trên vè trước. Bộ mâm 5 cánh thể thao cũng là một điểm đặc biệt chỉ có trên DB7 Zagato. Giống như "truyền thống" từ trước tới nay của Zagato, DB7 Zagato được thiết kế với vòm mui có 2 "gò" nổi nhằm giúp người ngồi trong xe có thêm khoảng không cho mũ bảo hiểm. Ở phía sau, chiếc xe cũng có đèn hậu tròn đặc trưng của Zagato và cản sau thanh thoát, tích hợp chụp ống xả tạo thành một khối thống nhất thay vì đặt rời. Trong khi có ngoại thất "hàng thửa" thì ở bên trong nội thất, DB7 Zagato lại giữ nguyên thiết kế của DB7 thường. Tuy nhiên, cabin của chiếc xe đã được hoàn thiện cao cấp hơn với các ghế có bề mặt chần chỉ vân kim cương và những chi tiết ốp kim loại. Chiếc DB7 Zagato trong bài viết này còn có nội thất bọc da màu đỏ Claret Red đầy "sexy". Dù là một mẫu coupe nhưng ở phía sau, DB7 Zagato vẫn có khoang hành lý tương đối tiện dụng, đủ chỗ chứa 2 vali du lịch cỡ lớn. Đẳng cấp siêu sang của chiếc xe được thể hiện ở phần đệm lót cửa khoang hành lý cũng được bọc Alcantara và da đỏ chần chỉ như các ghế ngồi trong cabin. Nằm bên dưới khoang động cơ của DB7 Zagato vẫn là khối động cơ V12 6.0l nạp khí tự nhiên chia sẻ chung với các dòng DB7 khác, có công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Được ra đời trong thời kỳ Aston Martin đang thuộc sở hữu của Ford, động cơ này về cơ bản là 2 cỗ máy Duratec V6 từ các dòng xe Ford "bình dân" được ghép lại với nhau. Toàn bộ sức mạnh của động cơ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp Tremec T56, giúp DB7 Zagato chỉ mất 5,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Chiếc DB7 Zagato xuất hiện trong bài viết này có giá trị đặc biệt khi nó là chiếc xe đầu tiên được hãng xe Aston Martin bán cho khách hàng. Dù đã đi được 17.832 km nhưng nó vẫn có giá lên tới 350.000 Bảng Anh (tương đương 9,81 tỷ đồng).