Siêu bán tải Toyota Tundra 1794 Edition tiền tỷ tại Sài Gòn

Ra mắt vào năm 1999, Tundra là dòng xe bán tải cỡ lớn cao cấp nhất của Toyota. Đây cũng là mẫu bán tải cỡ lớn đầu tiên từ Nhật Bản để cạnh tranh với các đối thủ Mỹ. Với thế hệ Tundra thứ 2, vào năm 2014 phiên bản đặc biệt Toyota Tundra 1794 Edition đã được ra mắt để cạnh tranh với các đối thủ nội địa như Ford F150 King Ranch hay Dodge Ram Laramie. Tên gọi của xe xuất phát từ năm thành lập trang trại nuôi bò lâu đời nhất Texas, được thành lập bởi Juan Ignacio de Casanova vào năm 1794. Sau này, nhà máy của Toyota tại Texas đã được xây trên nền đất của trang trại này. Về ngoại thất, Tundra 1794 không có sự khác biệt lớn so với các bản thường với nhiều chi tiết mạ chrome, mâm 20 inch hợp kim và logo 1794 Edition. Tuy nhiên ở bên trong nội thất, chiếc xe đã được "nâng tầm đẳng cấp" về sự sang trọng, tương đương với các dòng xe Lexus. Toàn bộ nội thất của chiếc xe đã được bọc trong da màu nâu cafe cao cấp, kết hợp với nhung thượng hạng và những chi tiết ốp gỗ óc chó với vân đẹp mắt. Để phân biệt với các phiên bản thường, logo 1794 Edition mạ chrome đã được hãng xe Toyota đặt trên bệ tì tay cạnh người lái. Các ghế ngồi phía trước của xe đều có hệ thống sưởi/quạt gió/chỉnh điện và thêu chỉ tương phản. Ngya cả các tấm ốp cửa và táp lô của Tundra 1794 Edition cũng được hoàn thiện tỉ mỉ bằng cách bọc da. Phiên bản Tundra 1795 Edition được nhập về Việt Nam này có thân xe dạng cabin kép (crew cab). Với kích thước D x R x C lên tới 5809 - 2029 và 1930 mm, chiếc xe là một con "quái vật" thực sự trên đường phố Việt Nam và dẫn tới khoang hành khách phía sau cực thoáng và rộng. Tuy nhiên cũng giống những mẫu bán tải khác, lưng ghế sau bị giới hạn không thể ngả nhiều về phía sau. Mặc dù vậy, đệm ngồi ở hàng ghế phía sau của Tundra 1794 Edition có thể lật lên để tăng không gian chở hàng. Những trang bị tiêu chuẩn khác trên phiên bản Tundra 1794 Edition bao gồm cửa sổ trời tự động, hệ thống nhận biết điểm mù, hệ thống thông tin giải trí Entune với màn hình cảm ứng kèm tính năng định vị GPS và dàn âm thanh JBL Premium... Dựa trên cơ sở những phiên bản Tundra cao cấp nhất, 1794 Edition có động cơ iForce với dung tích lên tới 5.7l V8 nạp khí tự nhiên, với công suất tối đa 380 mã lực. Sức mạnh của động cơ được truyền tới hệ dẫn động 4 bánh qua hộp số tự động 6 cấp và có các hệ thống hỗ trợ như khóa vi sai giới hạn phía sau, ổn định điện tử, điều khiển lực kéo, hỗ trợ kéo rơ-mooc.. Hiện tại ở thị trường Mỹ, một chiếc Tundra 1794 Editon có giá khoảng 50.000 USD. Khi được nhập về thị trường Việt Nam, giá của chiếc xe bị đội lên rất nhiều do dung tích động cơ lớn.

Ra mắt vào năm 1999, Tundra là dòng xe bán tải cỡ lớn cao cấp nhất của Toyota. Đây cũng là mẫu bán tải cỡ lớn đầu tiên từ Nhật Bản để cạnh tranh với các đối thủ Mỹ. Với thế hệ Tundra thứ 2, vào năm 2014 phiên bản đặc biệt Toyota Tundra 1794 Edition đã được ra mắt để cạnh tranh với các đối thủ nội địa như Ford F150 King Ranch hay Dodge Ram Laramie. Tên gọi của xe xuất phát từ năm thành lập trang trại nuôi bò lâu đời nhất Texas, được thành lập bởi Juan Ignacio de Casanova vào năm 1794. Sau này, nhà máy của Toyota tại Texas đã được xây trên nền đất của trang trại này. Về ngoại thất, Tundra 1794 không có sự khác biệt lớn so với các bản thường với nhiều chi tiết mạ chrome, mâm 20 inch hợp kim và logo 1794 Edition. Tuy nhiên ở bên trong nội thất, chiếc xe đã được "nâng tầm đẳng cấp" về sự sang trọng, tương đương với các dòng xe Lexus. Toàn bộ nội thất của chiếc xe đã được bọc trong da màu nâu cafe cao cấp, kết hợp với nhung thượng hạng và những chi tiết ốp gỗ óc chó với vân đẹp mắt. Để phân biệt với các phiên bản thường, logo 1794 Edition mạ chrome đã được hãng xe Toyota đặt trên bệ tì tay cạnh người lái. Các ghế ngồi phía trước của xe đều có hệ thống sưởi/quạt gió/chỉnh điện và thêu chỉ tương phản. Ngya cả các tấm ốp cửa và táp lô của Tundra 1794 Edition cũng được hoàn thiện tỉ mỉ bằng cách bọc da. Phiên bản Tundra 1795 Edition được nhập về Việt Nam này có thân xe dạng cabin kép (crew cab). Với kích thước D x R x C lên tới 5809 - 2029 và 1930 mm, chiếc xe là một con "quái vật" thực sự trên đường phố Việt Nam và dẫn tới khoang hành khách phía sau cực thoáng và rộng. Tuy nhiên cũng giống những mẫu bán tải khác, lưng ghế sau bị giới hạn không thể ngả nhiều về phía sau. Mặc dù vậy, đệm ngồi ở hàng ghế phía sau của Tundra 1794 Edition có thể lật lên để tăng không gian chở hàng. Những trang bị tiêu chuẩn khác trên phiên bản Tundra 1794 Edition bao gồm cửa sổ trời tự động, hệ thống nhận biết điểm mù, hệ thống thông tin giải trí Entune với màn hình cảm ứng kèm tính năng định vị GPS và dàn âm thanh JBL Premium... Dựa trên cơ sở những phiên bản Tundra cao cấp nhất, 1794 Edition có động cơ iForce với dung tích lên tới 5.7l V8 nạp khí tự nhiên, với công suất tối đa 380 mã lực. Sức mạnh của động cơ được truyền tới hệ dẫn động 4 bánh qua hộp số tự động 6 cấp và có các hệ thống hỗ trợ như khóa vi sai giới hạn phía sau, ổn định điện tử, điều khiển lực kéo, hỗ trợ kéo rơ-mooc.. Hiện tại ở thị trường Mỹ, một chiếc Tundra 1794 Editon có giá khoảng 50.000 USD. Khi được nhập về thị trường Việt Nam , giá của chiếc xe bị đội lên rất nhiều do dung tích động cơ lớn.