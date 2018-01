Siêu bán tải Ford F-150 động cơ Power Stroke 3.0L diesel

Ford vừa bổ sung thêm một lựa chọn động cơ diesel cho dòng sản phẩm F-150 vào năm 2018, một tuần trước khi diễn ra triển lãm ôtô Detroit. Khối động cơ diesel của mẫu siêu bán tải Ford F-150 mang tên Power Stroke V6 3.0 lít có công suất 250 mã lực và mô men xoắn 596,5 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu là 7,84 lít/100 km. Động cơ được bao bọc bởi lớp vỏ sắt và than chì, trục khuỷu bằng thép đã được rèn, piston làm bằng hợp kim nhôm và một bộ lọc nhiên liệu thứ hai bảo vệ thêm cho hệ thống nhiên liệu chính. Động cơ này đã trải qua quá trình kiểm tra ngặt nghèo trong các điều kiện phù hợp để đảm bảo nó có khả năng vận hành theo yêu cầu. Nhà sản xuất sử dụng quạt truyền động điện và hai bộ đóng tản nhiệt để cải thiện nhiệt độ và hiệu suất khi chạy tốc độ cao. Được kỳ vọng sẽ đáp ứng mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu 7,8lít/100km trên đường cao tốc theo đánh giá của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA). Tải trọng kéo của xe đạt khoảng 5.170 kg và công suất tải trọng trước khoảng 916 kg. Ở bên trong nội thất, F150 cũng được hãng xe ôtô Ford nâng cấp thêm nhiều tiện nghi như xe sang, có thể kể tới bao gồm dàn âm thanh Bang & Olufsen Hi-end, bộ phát wifi bằng sim 4G, camera 360 độ xung quanh xe, hệ thống thông tin giải trí SYNC thế hệ mới nhất, hệ thống giữ ga tự động thông minh... Bên cạnh đó, chiếc xe bán tải "hàng khủng" này cũng đã trở nên an toàn hơn với những hệ thống hỗ trợ người lái trang bị sẵn hoặc nằm trong danh sách tùy chọn như cảnh báo điểm mù, tự động giữ làn, hỗ trợ bảo vệ hành khách trước va chạm, nhận biết người đi bộ... Chuyên gia kỹ thuật động cơ diesel của Ford nhận xét: “Chúng tôi biết rằng các động cơ diesel với quạt làm mát bằng điện phải khôi phục sức mạnh dưới nhiệt độ và cao độ lớn, do đó chúng tôi đã quyết định sử dụng quạt cơ học có độ nhớt cao, có khả năng lưu thông không khí nhiều hơn qua bộ tản nhiệt và bộ làm mát trong điều kiện khắc nghiệt”. Giống như nhiều mẫu xe được nâng cấp giữa vòng đời khác, F150 cũng có những bộ mâm đúc thiết kế mới. Tương như như phía trước, cản sau của chiếc xe cũng có hình dáng khác, bên cạnh nắp che thùng mới nằm giữa cặp đèn LED hiện đại. Tùy thuộc vào từng phiên bản, phần đuôi của F150 cũng sẽ có sự khác biệt nhẹ. Ford F-150 bản máy dầu của năm 2018 sẽ có giá bán từ khoảng 28.000 USD đến 60.000 USD cho phiên bản Limited. Việc trang bị động cơ diesel sẽ khiến F-150 có giá bán thấp hơn vài nghìn USD nếu so với một chiếc xe động cơ xăng có hiệu suất tương đương. Video: Sức mạnh siêu bán tải Ford F-150.

