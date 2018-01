Sedan Volkswagen Jetta 2019 "chốt giá" chỉ 421 triệu đồng

Mẫu xe sedan hạng C - Jetta vừa được thiết kế lại hoàn toàn từ trong ra ngoài. Ra mắt tại triển lãm Detroit, Volkswagen Jetta 2019 mới không chỉ có vai trò cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng C, mà còn được Volkswagen kỳ vọng sẽ giúp hãng lấy lại lòng tin của người dùng sau bê bối Dieselgate. Jetta phiên bản 2019 có kiểu dáng tổng thể không quá khác biệt so với thế hệ trước, nhưng sang trọng và hiện đại hơn. Cụm lưới tản nhiệt trước được mở rộng, kết hợp với các đường gân nổi trên nắp ca-pô và đèn pha với các dải LED hình chữ C đem tới cho Jetta 2019 "bộ mặt" mới khá giống dòng Passat ở phân khúc D cao cấp hơn. Xe được thiết kế với vòm mui trải đều về phía sau, chiếc xe có "phom" coupe 4 cửa khá hấp dẫn. Ở phía sau, phần đuôi của Jetta 2019 cũng không quá khác biệt so với thế hệ cũ, với các điểm nhấn như cụm đèn hậu cùng chụp ống xả tích hợp trên cản sau mới. Dựa trên nền tảng khung sàn MQB thế hệ mới, Jetta phiên bản 2019 cũng có các kích thước tổng thể đều được gia tăng. Mặc dù vẫn có thể tích khoang hành lý giữ nguyên, tuy nhiên sự gia tăng kích thước đã khiến cho cabin của chiếc xe có không gian rộng rãi hơn. Jetta mới có không gian bên trong sang trọng và tiện nghi, khiến nó trông như một mẫu sedan ở tầm cao hơn hạng C. Tương tự như dòng Polo thế hệ mới, Volkswagen cũng trang bị cho xe bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit trên một số phiên bản cao cấp, nằm ngay cạnh là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới với màn hình lớn hơn. Chiếc xe thậm chí còn được Volkswagen trang bị hệ thống đèn LED chiếu viền bao xung quanh cabin, với khả năng điều chỉnh được tới 10 màu sắc khác nhau. Motif thiết kế chủ đạo ở bên trong cabin là những hình khối đa giác, khiến nội thất Jetta 2019 có được sự mạnh mẽ và hiện đại. Mặc dù có vòm mui dạng coupe, tuy nhiên Volkswagen vẫn khẳng định khoảng đầu, vai và đầu gối của người ngồi trong xe đều được gia tăng so với thế hệ cũ. Tùy từng phiên bản, khách hàng sẽ có hệ thống phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, giữ ga tự động thông minh, theo dõi điểm mù, cảnh báo xe đang vượt phía sau, tự động giữ làn... Jetta mới vẫn được Volkswagen trang bị động cơ 1.4l tăng áp 4 xi-lanh của thế hệ cũ, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250Nm và hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Tuy nhiên hộp số tự động 6 cấp của đời cũ đã được thay bằng loại 8 cấp mới. Tùy từng thị trường, Jetta còn có thêm các phiên bản động cơ xăng và diesel khác nhau Tại thị trường ôtô Mỹ, mẫu xe sedan Volkswagen Jetta 2019 sẽ được bán ra với 6 phiên bản là S, SE, SEL, SEL Premium và R-Line, có giá khởi điểm trước thuế từ 18.545 USD (tương đương 421 triệu đồng) - rẻ hơn đời cũ 100 USD. Xe sẽ được bán ra từ quý 2 năm nay. Video: Chi tiết sedan Volkswagen Jetta 2019 mới.

