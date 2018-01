Sedan thể thao Volkswagen Passat GT "chốt giá" 675 triệu đồng

Tại triển lãm Detroit 2018 sắp tới, mẫu xe Volkswagen Passat GT - thành viên thể thao nhất dòng sedan hạng D Passat sẽ được chính thức ra mắt. Dựa trên cơ sở phiên bản R-Line trước đây, Passat GT được tạo ra với số lượng giới hạn bởi chi nhánh Volkswagen Bắc Mỹ, dựa trên phản hồi của các đại lý và khách hàng tại đây. Ở bên ngoài, Passat GT nổi bật hơn các phiên bản thường nhờ bộ bodykit thể thao R-Line cùng với lưới tản nhiệt, ốp gương và mui xe sơn đen. Tương tự như những chiếc hatchback thể thao Golf GTI nổi tiếng của hãng xe hơi Volkswagen, lưới tản nhiệt của xe cũng có vân dạng tổ ong và đường chỉ kẻ màu đỏ nổi bật ở phía trên. Phiên bản mới cũng sẽ được trang bị sẵn đèn pha kèm đèn ban ngày LED. Bộ mâm 19 inch 5 cánh kép 2 tông màu với tên gọi Tornado, cánh đuôi dạng nẹp màu đen và bộ đèn hậu chóa tối màu khiến phần đuôi của Passat GT nổi bật hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Dàn đèn báo phía sau có thể nhìn ra ở Passat có nét gì đó tương đồng giữa với thiết kế của "người anh em" Audi. Cuối cùng của ngoại thất, chiếc xe được nhà sản xuất VW trang bị chụp ống xả kép phong cách thể thao. Trong khi đó, nội thất của xe cũng có một số điểm khác biệt nhỏ như những chi tiết ốp sơn đen bóng hoặc giả carbon, các ghế ngồi bọc da đen kết hợp với xám, trần xe bọc vải đen và bậc cửa có logo GT chiếu sáng bằng đèn LED. Các trang bị tiêu chuẩn của Passat GT cũng đầy đủ như những phiên bản Passat cao cấp khác. Passat GT thể thao mới cũng được kế thừa nhiều công nghệ mang tính hấp dẫn cao đã được áp dụng trên các mẫu xe Volkswagen Jetta, Golf GTI… Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí bảo vệ an toàn (túi khí trước, rèm và bên hông). Đặc biệt, tính năng an toàn đáng chú ý trên mẫu xe này là khả năng thu vô lăng vào khi va chạm. Ở bên dưới nắp ca-pô, Passat GT sẽ được trang bị khối động cơ V6 3.6l nạp khí tự nhiên, cho công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn 349Nm. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số nhanh trên vô-lăng. Là mẫu xe phong cách thể thao nhưng Passat GT chỉ tiêu thụ trung bình 12,37 lít xăng trong phố và 8,39 lít ngoài cao tốc (đo theo tiêu chuẩn EPA của Mỹ). Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các showroom từ quý 2 năm 2018, với giá xe Passat GT khởi điểm 29.940 USD (tương đương 675 triệu đồng). Video: Chi tiết xe sedan thể thao Volkswagen Passat GT.

Tại triển lãm Detroit 2018 sắp tới, mẫu xe Volkswagen Passat GT - thành viên thể thao nhất dòng sedan hạng D Passat sẽ được chính thức ra mắt. Dựa trên cơ sở phiên bản R-Line trước đây, Passat GT được tạo ra với số lượng giới hạn bởi chi nhánh Volkswagen Bắc Mỹ, dựa trên phản hồi của các đại lý và khách hàng tại đây. Ở bên ngoài, Passat GT nổi bật hơn các phiên bản thường nhờ bộ bodykit thể thao R-Line cùng với lưới tản nhiệt, ốp gương và mui xe sơn đen. Tương tự như những chiếc hatchback thể thao Golf GTI nổi tiếng của hãng xe hơi Volkswagen, lưới tản nhiệt của xe cũng có vân dạng tổ ong và đường chỉ kẻ màu đỏ nổi bật ở phía trên. Phiên bản mới cũng sẽ được trang bị sẵn đèn pha kèm đèn ban ngày LED. Bộ mâm 19 inch 5 cánh kép 2 tông màu với tên gọi Tornado, cánh đuôi dạng nẹp màu đen và bộ đèn hậu chóa tối màu khiến phần đuôi của Passat GT nổi bật hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Dàn đèn báo phía sau có thể nhìn ra ở Passat có nét gì đó tương đồng giữa với thiết kế của "người anh em" Audi. Cuối cùng của ngoại thất, chiếc xe được nhà sản xuất VW trang bị chụp ống xả kép phong cách thể thao. Trong khi đó, nội thất của xe cũng có một số điểm khác biệt nhỏ như những chi tiết ốp sơn đen bóng hoặc giả carbon, các ghế ngồi bọc da đen kết hợp với xám, trần xe bọc vải đen và bậc cửa có logo GT chiếu sáng bằng đèn LED. Các trang bị tiêu chuẩn của Passat GT cũng đầy đủ như những phiên bản Passat cao cấp khác. Passat GT thể thao mới cũng được kế thừa nhiều công nghệ mang tính hấp dẫn cao đã được áp dụng trên các mẫu xe Volkswagen Jetta, Golf GTI… Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí bảo vệ an toàn (túi khí trước, rèm và bên hông). Đặc biệt, tính năng an toàn đáng chú ý trên mẫu xe này là khả năng thu vô lăng vào khi va chạm. Ở bên dưới nắp ca-pô, Passat GT sẽ được trang bị khối động cơ V6 3.6l nạp khí tự nhiên, cho công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn 349Nm. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số nhanh trên vô-lăng. Là mẫu xe phong cách thể thao nhưng Passat GT chỉ tiêu thụ trung bình 12,37 lít xăng trong phố và 8,39 lít ngoài cao tốc (đo theo tiêu chuẩn EPA của Mỹ). Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các showroom từ quý 2 năm 2018, với giá xe Passat GT khởi điểm 29.940 USD (tương đương 675 triệu đồng). Video: Chi tiết xe sedan thể thao Volkswagen Passat GT.