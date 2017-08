Sedan siêu rẻ Hyundai Verna 2017 "chốt giá” 283 triệu đồng

Vừa qua tại Ấn Độ, mẫu xe sedan Hyundai Verna 2017 vừa được chính thức "trình làng" với thiết kế khác biệt hoàn toàn so với phiên bản cũ, nhằm cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ nhỏ với nhiều đối thủ mạnh như Toyota Vios, Honda City, Mazda 2 Sedan... "Lột xác" hoàn toàn từ thế hệ cũ, một điểm dễ nhận thấy của Hyundai Verna mới đó là chiếc xe mang ngôn ngữ thiết kế Fluidic Sculpture 2.0 quen thuộc của hãng xe Hàn Quốc, với cụm lưới tản nhiệt lục giác hơi bóp thuôn ở phía dưới cùng các đèn pha LED sắc sảo tương tự dòng Elantra. Các kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Verna Sedan mới lần lượt là 4385, 1729 và 1450 mm. Khoang hành lý của xe có thể tích 387l. Dù có thân xe ngắn nhưng nhờ có vòm mái cong mềm và thấp theo kiểu coupe nên Verna trông vẫn khá thanh thoát. Ở phía sau, một lần nữa Verna lại chịu ảnh hưởng bởi "đàn anh" Elantra với cặp đèn hậu tách làm 3 khối LED đẹp mắt. Với những đường gân nổi tách rời, cản sau của xe thậm chí còn có ngoại hình thể thao hơn so với "đàn anh". Tùy phiên bản, Verna sẽ có mâm đúc 16 hoặc 17 inch. Ở bên trong nội thất, một lần nữa Verna thừa hưởng thiết kế của những mẫu Hyundai thế hệ mới trong thời gian gần đây như i20 hay Elantra. Phiên bản cao cấp của xe cũng được trang bị khá hấp dẫn với hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối smartphone qua Android Auto hay Apple CarPlay, điều khiển bằng giọng nói và điều hòa tự động. Các ghế ngồi trên xe được bọc kết hợp giữa vật liệu ni và giả da, trong khi đa số những chi tiết nhựa trong nội thất xe đều làm từ nhựa cứng, thể hiện mức giá rẻ của Verna. Về an toàn, chiếc xe được trang bị chassis cứng hơn, 6 túi khí trên bản cao nhất cùng các trang bị như phanh khẩn cấp hay camera lùi. Vẫn sử dụng động cơ 1.6l 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên, tuy nhiên Hyundai đã cải tiến máy của Verna để cho công suất lớn hơn là 132 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 161 Nm. So với thế hệ trước, chiếc xe có thời gian tăng tốc từ 40-80 km/h nhanh hơn 0,2 giây; 80-120 km/h nhanh hơn 1,3 giây và mô-men xoắn từ 1500 rpm lớn hơn 4,5%. Ngoài ra xe còn có bản máy dầu 1.6l 4 xi-lanh với công suất 128 PS. Giống như thế hệ trước, xe sẽ có 2 phiên bản hộp số là số sàn 6 cấp và số tự động 6 cấp. Cùng với gioăng piston ma sát ít hơn, ECU mới và hệ thống phun nhiên liệu biến thiên, Verna mới có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn thế hệ cũ 7%. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Verna mới có giá khởi điểm từ 799.900 Rupee (tương đương 283 triệu đồng) và đạt cao nhất 1,239 triệu đồng (tương đương 439 triệu đồng). Theo nguồn tin nội bộ từ Hyundai Thành Công, dòng xe này cũng có thể sắp tới Việt Nam dưới tên gọi Hyundai Accent.

