Sedan hạng sang Genesis G70 giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu xe sang Genesis G70 2018 ra mắt lần đầu tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào tháng 9/2017, được định vị trong nhóm sedan hạng sang cỡ nhỏ, nhằm cạnh tranh với đối thủ đến từ Châu Âu như; BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class hay Audi A4. Ở thế hệ mới, mẫu xe sang Genesis G70 2018 được nhà sản xuất xe hơi Hyundai tại Hàn Quốc tái thiết kế mang đến phong cách thể thao trẻ trung, năng động. Xuyên suốt ngoại hình là những đường nét góc cạnh. Do sử dụng chung khung gầm với "người anh em" cùng tập đoàn là mẫu xe Kia Stinger 2018, thông số kỹ thuật của Genesis G70 phiên bản 2018 với kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.685 x 1.850 x 1.400 (mm) và chiều dài cơ sở là 2.835 (mm). Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt có dạng kim cương nổi bật nối liền 2 cụm đèn pha dạng Bi-Xenon và logo G70 được đặt gần sát mép dưới của lưới tản nhiệt, hốc hút gió lớn nhằm tăng tính khí động học. Nắp ca-pô và hai bên sườn của xe là những đường gân nổi đầy “cơ bắp”. Ở phía sau, phần đuôi của xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED, cánh gió tích hợp trên nắp cốp và hệ thống ống xả kép thể thao. Thiết kế thể thao tiếp tục được thể hiện ở bộ mâm 5 chấu kép kích thước 19 inch, lốp hiệu Michelin. Cùm phanh bên trong của thương hiệu Brembo. Là một sản phẩm cao cấp - nhà sản xuất ôtô Hyundai đã chăm chút cho nội thất Genesis G70 đề cao tính sang trọng, với sở hữu màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch tương thích với MirrorLink, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp từ Lexicon với 15 loa có thể được trang bị như là tùy chọn. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế ngồi thể thao bọc da tạo hình ca-rô bắt mắt, nhiều chi tiết làm từ kim loại nhôm cao cấp, thành cửa bọc da Quilt. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Genesis G70 2018 tại Việt Nam thuộc phiên bản 2.0T, ở phiên bản này xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp (turbocharger) cho công suất tối đa 254 mã lực và mô men xoắn cực đại 353 Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) qua hộp số tự động 8 cấp (8 AT). Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Hyundai Genesis G70 2018 tại Việt Nam bao gồm: cảnh báo va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist), hỗ trợ lái xe trên cao tốc (Highway Driving Assist), cảnh báo điểm mù, loạt hệ thống cảnh báo tài xế (Driver Awareness Warning), túi khí an toàn, cân bằng điện tử,… Genesis G70 2018 tại đại lý có giá khoảng 1,7 tỷ đồng, cao hơn BMW 3-Series 320i (F30) có giá tham khảo từ 1,319 - 1,509 tỷ đồng hay ngang tầm giá Mercedes-Benz C250 Exclusive (W205) với giá 1,729 tỷ đồng (Mức giá tham khảo tháng 4/2018). Có thể thấy, G70 có mức giá không rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc tại Việt Nam. Video: Chi tiết sedan hạng sang Genesis G70 phiên abnr 2018.

