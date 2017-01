Rolls Royce trăm tỷ Việt Nam vào top xe đẹp nhất 2016

Bộ đôi siêu xe sang Roll-Royce trăm tỷ Phantom VII bản Hòa bình & Vinh quang (PEACE & GLORY) về nước và ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9 theo đơn đặt hàng của đại gia Việt Nam. Đây là một trong những mẫu Phantom trục cơ sở dài (Extended Wheelbase) cuối cùng của dòng xe này được cá nhân hóa. Được đặt hàng bởi một đại gia Việt bí ẩn, PhantomPeace & Glory đã được ông Klawitter hé lộ trước từ cuối tháng 3/2016 trong chuyến công tác tại Việt Nam. Theo ông, các đại gia Việt cũng có "gu chơi xe" rất độc đáo, khiến những yêu cầu của họ trở thành thách thức lớn đối với bộ phận Bespoke. So với những chiếc siêu xe sang Phantom Series II bình thường khác, phiên bản Peace & Glory không có sự khác biệt lớn ở ngoại thất, với màu sơn đỏ đậm Madeira ấm cúng và đường coachline chạy dọc thân xe được cắt bởi logo chữ H đặc biệt trên vè trước. Ngoài thân xe, logo chữ H này còn xuất hiện ở nhiều chi tiết trong nội thất, với ý nghĩa thể hiện tình cảm gắn bó bền chặt của vị đại gia bí ẩn với người vợ yêu quý của mình. Ngoài những logo kẻ tay bởi nghệ nhân Mark Court, chữ H này còn xuất hiện trên các gối tựa đầu dưới dạng thêu chỉ. Sau hơn 460 giờ được sản xuất trên dây chuyền cơ bản, cũng giống như các phiên bản Bespoke khác,Peace & Glory sẽ phải trải qua 260 giờ được thi công tại bộ phận cá nhân hóa của Rolls-Royce. Bộ phận này đã liên lạc với vị đại gia đặt hàng để cho ông xem các bản phác thiết kế để có thể đi tới quyết định cuối cùng. Ở bên trong nội thất, PhantomPeace & Glory được bọc gần như hoàn toàn trong da cao cấp màu kem, với các chi tiết ốp gỗ thượng hạng màu sáng và viền chỉ trang trí với logo chữ H đặc biệt. Dòng chữ Peace & Glory thể hiện tên của phiên bản này cũng đã được kẻ thủ công bằng sơn vàng một cách trang trọng trên bảng táp-lô ở trước mặt hành khách bên cạnh ghế lái. Đặc biệt, ở khu vực tay vịn hàng ghế sau, Rolls-Royce đã sử dụng loại vật liệu đặc biệt để bọc, với các hoa văn mang họa tiết hình lông hổ óng ánh, tượng trưng cho hình ảnh "Ông Ba Mươi" nổi tiếng trong dân gian Việt Nam. Chi tiết này giúp tạo thêm cá tính cho phiên bản Peace & Glory, và cũng là một trong những thách thức khó khăn nhất khi cá nhân hóa chiếc xe của bộ phận Bespoke. Để có thể tạo ra các hoa văn này, bộ phận Bespoke đã phải thực hiện hàng loạt các công đoạn xử lý phức tạp và tỉ mỉ trên những vật liệu quý hiếm cho xe. Ngoài những điểm đặc biệt nêu trên, Peace & Glory vẫn được trang bị động cơ V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất cực đại 453 mã lực đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Dự tính, bộ đôi siêu xe sang này khi về đến Việt Nam sẽ có giá lên đến hơn trăm tỷ đồng. Phantom Peace & Glory là "thành viên" mới nhất trong loạt Rolls-Royce Phantom "thửa riêng" cho các đại gia Việt gồm Mặt Trời Phương Đông và bộ sưu tập 6 chiếc Đông Sơn Collection gồm Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

