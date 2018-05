Rolls-Royce Phantom Series II giá 50 tỷ tại Hải Phòng

Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, một chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Series II chưa đeo biển kiểm soát bất ngờ lăn bánh trên đường phố Hải Phòng. Đây là chiếc Phantom Series II thuộc thế hệ thứ VII, thế hệ thứ VIII của dòng xe sang này vừa ra mắt vào tháng 7/2017. Mẫu siêu xe sang Anh quốc - Phantom Series II có thiết kế đơn giản hơn thế hệ cũ, thể hiện ở vành xe, các huy hiệu, logo. Ngoài ra phần viền cửa sổ bọc chrome cũng được mở rộng. Bên cạnh đó, đường coachline là nét đặc trưng trên những mẫu Phantom chính hãng. Nhìn chung, nó không có quá khác biệt so với đời đầu. Điểm thay đổi dễ nhận biết nhất chính là việc lưới tản nhiệt cao hơn cùng cột C không còn cứng nhắc như đời cũ, bên cạnh đó chụp ống xả phần đuôi hình thang được mạ chrom tương tự như trên "người anh em" Ghost. Biểu tượng Spirit of Ecstacy mạ vàng 24K nổi bật trên nắp capo... Tối ưu hóa sự thoải mái cho người trong xe là một trong những tiêu chí hàng đầu của Rolls-Royce nói chung. Nội thất dễ gây choáng ngợp cho những ai được ngắm cận cảnh một chiếc siêu xe sang Rolls-Royce, đặc biệt là trần xe được bố trí hàng ngàn bóng đèn LED nhỏ, tạo nên khung cảnh một "bầu trời sao sáng" về đêm. Bên trong, hãng xe sang Rolls-Royce trang bị thêm cho Phantom Series II một bảng điều khiển đơn giản với màn hình LED 8 inch. Ghế ngồi bên trong xe được thiết kế đơn giản hóa, hệ thông âm thanh giải trí cùng các trang bị an toàn hàng đầu cũng được nâng cấp hiện đại hơn trước. Rolls-Royce Phantom Series II vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép chiếc xe siêu sang tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Phantom Series II tại Hải Phòng thuộc diện phân phối chính hãng hay được nhập khẩu tư nhân. Mẫu xe siêu sang này đang có giá bán chính hãng không dưới 50 tỷ đồng. Mức giá này tăng đáng kể sau khi luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới được áp dụng từ ngày 1/7/2017 khiến các dòng xe siêu sang của Rolls-Royce bị áp thuế tăng mạnh lên mức 150%. Video: Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom series II EWB.

