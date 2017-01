Rolls-Royce “made in Vietnam” giá 10 triệu tại Bắc Ninh

Vào hồi đầu năm 2015, hình ảnh chiếc Rolls-Royce tự chế từ Lada cũ tại Bắc Ninh đã được đăng lên mạng và lập tức gây xôn xao. Đến nay, sau 2 năm, người ta lại bắt gặp chiếc Rolls-Royce Phantom "made in Vietnam" siêu rẻ này chạy trên đường phố Bắc Ninh. Qua hình ảnh được tải đăng lên mạng, có thể thấy phần cản va trước của chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế bị rạn vỡ và nút nhiều chỗ. Góc cản va bên phải của xe còn không nguyên vẹn. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu bên phải của chiếc xe tự chế đã biến mất.

Các chi tiết trên chiếc "siêu xe" này do không được làm từ những vật liệu tốt đã khiến nó xuống cấp khá thảm hại, nhiều vị trí dưới gầm xe đã bị mọt và han gỉ. Ngoài ra các chi tiết sang trọng khác cũng đã cũ chỉ sau chưa đầy hai năm mặc dù ít được lăn bánh. Được biết, đây là chiếc xe của anh Nguyễn Hoàng Anh, một người thợ tại Bắc Giang. Chiếc xe Lada đời cũ được anh mua với giá 10 triệu đồng sau đó được tạo dáng theo phong cách xe Rolls-Royce , bên trong nội thất xe được ốp gỗ và thêm một số chi tiết. Chiếc xe cũng được chủ nhân chế lại dàn vỏ. Đầu xe gần như đã tạo hình xong phần thô, với các đường nét khá giống với mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Phantom. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, hốc đèn, cản trước đều mang dáng dấp của mẫu xe siêu sang Anh Quốc. Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc "siêu xe sang" Phantom tự chế này cũng được gắn lưới tản nhiệt hình lò sưởi quen thuộc của hãng Rolls-Royce, Anh quốc. Bên cạnh đó là cụm đèn pha hình chữ nhật và đèn tròn bên dưới đặc trưng cho dòng xe Rolls-Royce Phantom. Tuy nhiên, vì ra đời từ xe Lada nên chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế không có sự bề thế và đồ sộ như xế "xịn". Bên cạnh đó là cửa hậu cùng nhiều chi tiết không khớp với thân xe và nắp bình xăng tự chế cũng thiếu thẩm mỹ hơn so với nhiều mẫu xe sang tự chế tương tự. Tuy nhiên, vì được ra đời từ xe Lada nên chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế của thợ Việt không sở hữu kích thước giống “bóng ma” nước Anh. Thay vào đó, thân xe khá ngắn và có thể khiến nhiều người nhận ra ngay đây là hàng "siêu nhái" khi nhìn thấy nó xuất hiện. Chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế từ xe Lada này được chủ nhân gắn thêm biển số 98K của tỉnh Bắc Ninh. Dự đoán, đây là biển số lấy từ một chiếc xe khác để gắn vào. Được biết, hiện những chiếc xe tự chế như thế này không thể đăng ký tại Việt Nam.

