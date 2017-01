Rolls-Royce Ghost 42 tỷ về Nghệ An đón Tết Đinh Dậu

Những hình ảnh mới nhất về chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Ghost Series II từng cập bến Việt Nam vào ngày cận Tết đang nhận được sự chú ý lớn từ giới mê xe cũng như cộng đồng mạng. Theo đó, mẫu xe siêu sang vừa chính thức lăn bánh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngay trong ngày 30 Tết Đinh Dậu vừa qua. Mặc dù chưa được đeo biển kiểm soát, nhưng chiếc siêu xe hạng sang này đã được chủ nhân cho lăn bánh ngay tại Thánh phố Vinh, Nghệ An và gây được sự chú ý của cộng đồng yêu xe trên mạng xã hội khi xuất hiện trên đường phố vào ngày cuối cùng của năm cũ âm lịch 2016. Nhiều nguồn tin cho hay, một tay chơi tại thành phố Vinh đã đặt hàng chiếc Rolls-Royce Ghost Series II màu trắng muốt từ thị trường nước ngoài về Việt Nam chơi Tết. Hiện vẫn chưa rõ giá bán dành cho chiếc xe siêu sang này, chỉ biết rằng, những chiếc Ghost Series II chính hãng đang được phân phối với mức giá từ 38 đến 42 tỷ đồng. Rolls-Royce Ghost Series II tại thị trường Việt Nam có giá cao gấp 5 lần mức giá xuất xưởng vì thuế tiêu thụ đặc biệt mới được áp dụng từ ngày 1/7/2016. Trong đó, những mẫu xe được trang bị động cơ có dung tích xy-lanh trên 6.0 lít như Rolls-Royce phải chịu mức thuế 150%. Việt Nam hiện cũng là một trong những quốc gia có giá xe cao nhất thế giới... Chiếc Rolls-Royce Ghost Series II xuất hiện tại thành phố Vinh có ngoại thất trắng muốt với điểm nhấn là biểu tượng Spirit of Ecstacy, lưới tản nhiệt, tay nắm cửa và la-zăng 5 chấu đơn mạ crôm. Phía sau của chiếc siêu xe hạng sang này vẫn còn nguyên bảng hiệu từ nước ngoài. Ở phiên bản Series II, những chiếc Rolls-Royce Ghost được tinh chỉnh ở ngoại thất như cặp đèn pha mới có thiết kế sắc sảo hơn trước. Ngoài ra, cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày cũng là điểm nhấn ấn tượng trên Rolls-Royce Ghost Series II, bên cạnh đó là nhiều chi tiết được làm mới. Bên trong khoang lái là nội thất bọc da màu kem kết hợp cùng nhiều chi tiết màu đen đối lập. Vô-lăng 3 chấu bọc da có kiểu thiết kế truyền thống của hãng xe siêu sang. Cửa sổ trời toàn cảnh mang nhiều ánh sáng trời vào khoang xe, hệ thống loa giải trí công suất 600W cùng nhiều chi tiết sang trọng bậc nhất Thế giới hiện nay. Ngoài ra Rolls-Royce Ghost Series II còn được trang bị kết nối với nguồn dữ liệu Google Send to Car và Local Search giúp tối ưu hóa hệ thống định vị để có thể kiểm soát dễ dàng toàn bộ hành trình ngay khi xe vừa khởi động hoặc trên những cung đường đã đi qua. Rolls-Royce Ghost Series II sở hữu khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 780 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nó chỉ mất khoảng 4,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

