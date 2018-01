Range Rover Velar đặc biệt giá 6,8 tỷ về Việt Nam

Một trong số 500 chiếc xe SUV hạng sang Land Rover Range Rover Velar First Edition đã được đưa về thị trường ôtô Việt Nam dưới dạng nhập khẩu chính hãng. Đây là phiên bản chỉ được sản xuất giới hạn, được phát triển dựa trên bản cao cấp nhất của thương hiệu xe Anh quốc. Theo nhân viên kinh doanh tại Jaguar Land Rover Việt Nam đã xác nhận việc chiếc xe SUV hạng sang này đã cập bến Việt Nam. Xe đã được làm thủ tục nhập khẩu từ trước khi chính sách của Nghị định 116 có hiệu lực. Đây cũng là chiếc xe bản First Edition đầu tiên về nước. Cụm lưới tản nhiệt của xe thiết kế mang đặc trưng của nhà Range Rover, đèn pha và đèn định vị dạng LED lấy cảm hứng từ người anh em Evoque. Ánh sáng từ hệ thống đèn pha có khả năng chiếu xa đến 550 mét. Ở phía sau, đèn hậu sử dụng công nghệ LED, cản sau lớn.Range Rover Velar 2017 sở hữu kích thước tổng thể dài rộng x cao lần lượt là 4.803 x 1.930 x 1.665 mm, chiều dài trục cơ sở 2.874 mm. Mâm xe 22 inch 9 chấu kép thay vì bộ mâm 21 hay 20 inch 5 chấu kép. Cấu trúc khung gầm được làm từ nhôm tương tự Jaguar F-Pace. Bên trong xe có đầy đủ các trang bị tiên tiến nhất, như màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin cho người lái, màn hình hắt kính (HUD), màn hình đôi Touch Pro Duo, âm thanh cao cấp Meridian Signature 23 loa, công suất 1.600 W, ghế chỉnh điện 20 hướng và cửa sổ trời toàn cảnh. Thiết kế nội thất đi theo hướng tối giản hoá nhờ công nghệ. Động cơ Range Rover Velar First Edition là loại siêu nạp, dung tích 3 lít, sản sinh công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản thường có hai lựa chọn động cơ 2 lít, công suất 250 và 300 mã lực. Là mẫu xe cao cấp trang bị an toàn của xe vẫn đầy đủ các công nghệ tối tân như camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù hay kiểm soát làn đường... Đúng theo công bố của Jaguar Land Rover tại Việt Nam, giá xe khoảng 6,8 tỷ đồng. Trước khi chiếc Range Rover Velar First Edition này về nước, đã có thông tin về việc một đại gia Quảng Ninh đặt một chiếc tương tự vào cuối tháng 12. Anh Long cho biết chiếc xe này cũng đã có khách đặt. Hiện chưa rõ hai chiếc xe có phải là một không, khi phía Jaguar Land Rover Việt Nam vẫn giữ kín thông tin khách hàng. Video: Xem chi tiết Range Rover Velar First Edition 2018.

