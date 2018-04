Ra mắt xe Suzuki Ertiga 2018 giá rẻ "đấu" Toyota Innova

Về ngoại thất, mẫu xe Suzuki Ertiga 2018 được thiết kế góc cạnh và sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt lục giác tạo hình tổ ong, cụm đèn pha dạng LED vuốt ngược sang hai bên, đèn sương mù nằm gọn trong hốc gió. Đây cũng chính là những chi tiết nhận diện thương hiệu mới của Suzuki. Bên cạnh đó, Ertiga 2018 còn được trang bị mâm xe hợp kim thể thao bắt mắt. Phía sau phần đuôi Ertiga 2018 của Suzuki có thiết kế vuông vức, gọn gàng và không tạo cảm giác nặng nề, giữ lại tối đa không gian cho người ngồi và không gian chứa đồ nổi bật với cặp đèn hậu LED hình chữ L. Đèn phanh thứ 3 được tích hợp vào cánh lướt gió gắn trên cửa sau xe. Kích thước tổng thể của mẫu xe mới Suzuki Ertiga phiên bản 2018 với kích thước D x R x C tương ứng là 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm). Theo đó, thế hệ thứ 2 dài và rộng hơn chút ít so với phiên bản cũ. Chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.740 (mm). Trong khi đó, khoảng sáng gầm xe giảm từ 185 mm xuống còn 180 mm. Về nội thất, đặc biệt là khu vực điều khiển trung tâm ốp gỗ giả và bố trí tách biệt. Hệ thống cửa gió điều hòa trải dài khu vực điều khiển, trong khi màn hình thông tin giải trí được đặt nổi – giống Ignis. Vô-lăng đáy phẳng tương tự người anh em Swift và Dzire mới. Xe được trang bị cửa gió điều hòa gắn trên trần xe cho hàng ghế sau. Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 và 50:50 với hàng ghế thứ 3. Ngoài ra, Suzuki Ertiga 2018 sở hữu màn hình giải trí 6,8 inch tương thích với smartphone, nút bấm khởi động, ghế lái chỉnh độ cao, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, vô-lăng điều chỉnh độ nghiêng, dàn âm thanh 4 loa (2 trước + 2 sau). Xe vẫn thiếu hệ thống điều hòa tự động – một điểm khá đáng tiếc với một mẫu xe đời 2018 vẫn điều hòa chỉnh tay. Xe sử dụng khối động cơ 1,4L VVT, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mốc 6.2L/100km, công nghệ phun xăng đa điểm, sản sinh công suất 91 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 130Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ khoảng 5,3 lít/100km (18.06 km/lít). Dung tích khoang hàng lý của xe khá ấn tượng - đạt 153 lít, tăng 18 lít so với trước đó. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn bao gồm: 2 túi khí trước, phanh ABS và EBD, hệ thống kiểm soát cân bằng VSC mới và neo ghế trẻ em ISOFIX, cảm biến và camera đỗ xe phía sau. Tại Việt Nam, mẫu xe 7 chỗ Suzuki Ertiga phiên bản hiện tại có giá từ 639 triệu đồng, là đối thủ của Toyota Innova hay Kia Rondo. Phiên bản mới 2018 này hiện chưa có thông báo chính thức về giá bán và ngày ra mắt, tuy nhiên nó sẽ sớm được ra mắt tại triển lãm Triển lãm ôtô Bắc Kinh vào cuối tháng 4/2018. Video: Suzuki Ertiga 2018 ra mắt "đấu" Toyota Innova và Kia Rondo.

