Ra mắt xe ga Honda Vario 150 mới "chốt giá" 37 triệu đồng

Mẫu xe ga Honda Vario 150 phiên bản 2018 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia với thiết kế khác biệt sắc sảo và hiện đại hơn, trang bị cao cấp hơn. Tuy nhiên hệ động lực của xe vẫn được giữ nguyên. Trên phiên bản 2018 này, Vario 150 mới vẫn sở hữu kích thước tổng thể không thay đổi so với trước. Cụ thể dài, rộng, cao là; 1.919 mm dài x 679 mm rộng x 1.062 mm cao. Honda Vario 150 2018 có chiều dài cơ sở 1.280 mm, khoảng sáng gầm 132 mm và chiều cao yên 769 mm. Điểm nhấn ấn tượng nhất của chiếc xe đó là phần đầu hoàn toàn mới, góc cạnh hơn - sử dụng đèn pha cùng các đèn demi LED. Phần đèn định vị và đèn xi nhan được tách rời thay vì tích hợp cùng đèn pha như thế hệ trước. Có thể dễ dàng nhận thấy Vario 150 mới khá giống với "người anh em" Air Blade mới đang bán ra tại Việt Nam. Vario 2018 sở hữu bảng đồng hồ mới với màn hình full LCD đơn sắc với giao diện nền xanh chữ trắng hiện đại, đồng hồ này còn báo cả mức tiêu thụ trung bình, cũng như thời điểm thay dầu. Giống các dòng xe tay ga khác, Vario mới cũng được trang bị hệ thống dừng-khởi động Idling Stop và khóa thông minh Smartkey. Hệ thống chìa khóa thông minh Honda Smart Key còn được tích hợp thêm tính năng định vị xe và tính năng báo động chống trộm như mẫu Honda SH. Việc kích hoạt tính năng này được thực hiện trên bộ điều khiển FOB đi kèm xe. Đây là cải tiến mới nhất, hiện đại hơn so với phiên bản cũ. Xe vẫn giữ nguyên hệ thống treo cũ, bao gồm cặp phuộc ống lồng trước và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau. Cùng với đó là bộ vành đúc 14 inch dạng chữ Y, Hệ thống phanh trên xe bao gồm phanh đĩa trước, sau tang trống kết hợp CBS nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành. Honda Vario 150 phiên bản 2018 tại Indonesia sở hữu động cơ eSP xy lanh đơn, dung tích 149,3cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ đã được hiệu chỉnh nhằm mang đến hiệu suất vận hành cao hơn so với đời trước. Cụ thể, công suất ở mức 12,9 mã lực, tăng 0,5 mã lực so với đời cũ, mômen xoắn cực đại ở mức 13,4 Nm, tăng 0,6 Nm. Theo Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Vario 150 2018 ở mức 46,9 km/l, tương đương khoảng 2,1 km cho 100 km đường. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng so với một mẫu xe 150cc như Vario. Hiện tại, mẫu xe tay ga Honda Vario 150 phiên bản 2018 mới chỉ được ra mắt tại thị trường Indonesia, thậm chí mẫu Vario 150 tại Thái Lan với tên gọi Honda Click 150i cũng chưa có phiên bản 2018. Tại Indonesia, giá xe Honda Vario 150 mới được công bố ở mức 22,5 triệu Rupiah (tương đương 37 triệu đồng). Trong khi đó Honda Vario 125 2018 có giá khởi điểm 19,1 triệu Rupiah (tương đương 31,5 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe ga Honda Vario 150 pphiên bản 2018.

