Siêu xe Audi R8 V10 RWS có hai phiên bản Coupe và Spyder, trong khi đó, RWS được viết tắt “Rear Wheel Series”, điều này cũng nói lên là cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Xe chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu sau và loại bỏ hoàn toàn hệ dẫn động bốn bánh của phiên bản tiêu chuẩn trước đây. Với mức giá từ 139.950 USD, rẻ hơn 26.000 USD so với phiên bản tiêu chuẩn AWD và 195.650 USD cho phiên bản V10 Plus, nhưng hiện tại Audi vẫn chưa công bố thời gian mở bán R8 V10 RWS tại Mỹ. Dù có mức giá khá mềm nhưng bạn sẽ không dễ để sở hữu siêu xe này vì chỉ có 320 chiếc R8 V10 RWS được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ. Về ngoại thất Audi R8 V10 RWS mới gần như tương đồng với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản này sở hữu màu sơn đen hoặc trắng và có thể tùy chọn đường sọc Misano Red đặc trưng của xe đua Audi R8 LMS GT4. Bên trong ca-bin, nội thất của R8 V10 RWS được bố trí đơn giản với các ghế thể thao bọc da thường và da cao cấp alcantara. Ngoài ra với số lượng giới hạn, nó còn có một số chi tiết kim loại được đánh số độc đáo. Bên cạnh đó, siêu xe Audi R8 RWS giá rẻ cũng nhẹ hơn 50kg so với mẫu xe Quattro tiêu chuẩn vì không đi kèm với trục khuỷu, bộ ly hợp nhiều trục và vi sai trung tâm. Tổng trọng lượng của xe chỉ là 1.590 kg. Sức mạnh của Audi R8 V10 RWS đến từ khối động cơ V10 FSI 5.2L, hút khí tự nhiên được lấy lại từ chiếc của R8 tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là xe sẽ có công suất 532 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Theo hãng xe sang Audi, khối động cơ của R8 V10 RWS kết hợp với hộp số tự động 7 cấp S-tronic và truyền sức mạnh tới các bánh thông qua hệ dẫn động cầu sau. Nhờ vậy, siêu xe này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây trước khi cán tốc độ cực đại 320 km/h. Video: Ra mắt siêu xe Audi R8 V10 RWS phiên bản rẻ nhất.

Siêu xe Audi R8 V10 RWS có hai phiên bản Coupe và Spyder, trong khi đó, RWS được viết tắt “Rear Wheel Series”, điều này cũng nói lên là cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Xe chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu sau và loại bỏ hoàn toàn hệ dẫn động bốn bánh của phiên bản tiêu chuẩn trước đây. Với mức giá từ 139.950 USD, rẻ hơn 26.000 USD so với phiên bản tiêu chuẩn AWD và 195.650 USD cho phiên bản V10 Plus, nhưng hiện tại Audi vẫn chưa công bố thời gian mở bán R8 V10 RWS tại Mỹ. Dù có mức giá khá mềm nhưng bạn sẽ không dễ để sở hữu siêu xe này vì chỉ có 320 chiếc R8 V10 RWS được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ. Về ngoại thất Audi R8 V10 RWS mới gần như tương đồng với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản này sở hữu màu sơn đen hoặc trắng và có thể tùy chọn đường sọc Misano Red đặc trưng của xe đua Audi R8 LMS GT4. Bên trong ca-bin, nội thất của R8 V10 RWS được bố trí đơn giản với các ghế thể thao bọc da thường và da cao cấp alcantara. Ngoài ra với số lượng giới hạn, nó còn có một số chi tiết kim loại được đánh số độc đáo. Bên cạnh đó, siêu xe Audi R8 RWS giá rẻ cũng nhẹ hơn 50kg so với mẫu xe Quattro tiêu chuẩn vì không đi kèm với trục khuỷu, bộ ly hợp nhiều trục và vi sai trung tâm. Tổng trọng lượng của xe chỉ là 1.590 kg. Sức mạnh của Audi R8 V10 RWS đến từ khối động cơ V10 FSI 5.2L, hút khí tự nhiên được lấy lại từ chiếc của R8 tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là xe sẽ có công suất 532 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Theo hãng xe sang Audi, khối động cơ của R8 V10 RWS kết hợp với hộp số tự động 7 cấp S-tronic và truyền sức mạnh tới các bánh thông qua hệ dẫn động cầu sau. Nhờ vậy, siêu xe này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây trước khi cán tốc độ cực đại 320 km/h. Video: Ra mắt siêu xe Audi R8 V10 RWS phiên bản rẻ nhất.