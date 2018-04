Ra mắt Maserati Levante Trofeo "đối thủ" Porsche Cayenne Turbo

Hãng xe sang Maserati đã chọn triển lãm New York Auto Show 2018 để ra mắt toàn cầu mẫu xe mới Maserati Levante Trofeo 2019, không chỉ là phiên bản đỉnh nhất của dòng Levante mà đây còn là một trong những mẫu xe mạnh và nhanh nhất mà Maserati từng sản xuất. Về thiết kế, Levante Trofeo mang đậm chất thể thao hơn so với những chiếc Levante khác. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở phần đầu xe mạnh mẽ hơn, đèn pha Full Matrix LED, lưới tản nhiệt màu đen và các hốc hút gió cơ bắp với lớp lưới kiểu tổ ong, hốc gió trên nắp capô cùng những phụ tùng làm từ sợi carbon. Bộ mâm xe Orione 22-inch bằng nhôm đúc – mâm lớn nhất trên một mẫu Maserati – cho phép hoàn thiện bề mặt mâm dạng bóng hoặc nhám. Trên ca-pô của xe có 2 khe thông gió làm hiệu suất làm mát cho động cơ. Các chi tiết khí động học như cánh hướng gió cản trước, hướng gió ốp sườn và phần ốp cản sau bằng sợi carbon. Bên trong xe, thiết kế nội thất của chiếc SUV Maserati Levante Trofeo mới là sự kết hợp vẻ đẹp sang trọng quý phái với chất thể thao tốc độ. Các ghế ngồi thể thao cao cấp bọc da, ấn tượng với chỉ khâu logo “Trofeo” trên tựa đầu ghế ngồi. Các chi tiết trang trí bằng sợi carbon xuất hiện, đồng hồ chỉ báo vòng tua có thêm logo “V8”. Tính nh năng giải trí của Trofeo được đánh giá cao với hệ thống Maserati Touch Control Plus tân tiến và bộ âm thanh 17 loa high-end Bowers & Wilkins 1.280w. Maserati đã tạo ra chế độ lái Corsa mới với tính năng hỗ trợ xuất phát. Chế độ này cải thiện phản ứng động cơ và chuyển số trong khi giảm khoảng sáng gầm đồng thời tăng cường hệ thống treo. Sức mạnh của Levante Trofeo nằm ở động cơ 3.8L V8 Twin-Turbo do Ferrari phát triển, đạt công suất cực đại 590 mã lực tại 6.250v/ph và mô-men xoắn cực đại 730Nm tại dải vòng tua 2.250-5.000v/ph. Hệ dẫn động 4 bánh thông minh Q4 giúp tối ưu độ bám cho xe.Levante Trofeo mới của Maserati được xem là một trong những chiếc SUV nhanh nhất thế giới với vận tốc đạt trên 300km/h. Hệ động lực của xe đạt tỉ lệ trọng lượng/công suất ở mức 3,6kg/hp. Hiệu suất phanh của xe 100-0km/h mất 34,5 mét. Trên Levante Trofeo, chế độ lái “Corsa” mới tích hợp chức năng tối ưu tăng tốc “Launch Control” được bổ sung thêm cùng với các chế độ sẵn có: Normal; I.C.E., Sport và Off-Road. Chế độ “Corsa” được điều chỉnh tối ưu đáp ứng của động cơ và mở van xả hết mức khi tăng tốc, cũng như thời gian chuyển số nhanh hơn, hệ thống treo khí nén hạ thân xe xuống mức thấp hơn, hệ thống giảm chấn Skyhook thể thao hơn. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát thân xe tích hợp IVC (Integrated Vehicle Control) lần đầu tiên được Maserati trang bị cho một chiếc Levante giúp cải thiện độ linh động nhạy bén trong vận hành của xe, đem lại hiệu suất vận hành tối ưu. Ngoài ra, Levante Trofeo cũng vẫn có cả hệ thống ESP và kiểm soát độ bám Traction Control... Nhân dịp ra mắt toàn cầu tại New York Auto Show 2018, Maserati cũng giới thiệu phiên bản Levante Trofeo Launch Edition với số lượng rất hạn chế và dành riêng cho khách hàng ở Mỹ và Canada. Maserati Levante Trofeo sẽ được sản xuất lắp ráp từ mùa hè năm nay tại nhà máy Maserati ở Mirafiori, Turin, Italy. Video: Maserati Levante Trofeo tại triển lãm ôtô New York 2018.

