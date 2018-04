Ra mắt crossover cỡ nhỏ Mazda CX-3 phiên bản 2019

Với diện mạo gần như không thay đổi quá nhiều so với phiên bản 2018, Mazda CX-3 bản 2019 được trình làng tại New York Auto Show 2018 là một bất ngờ lớn đối với nhiều người. Trước khi triển lãm diễn ra, các chuyên gia đều dự đoán Mazda sẽ mang đến các mẫu xe thế hệ mới như CX-9, Mazda6 hay Mazda3. Trên chiếc crossover cỡ nhỏ CX-3 mới nhà Mazda đã được cải tiến nhẹ nhàng ở ngoại thất như cụm lưới tản nhiệt mới với 4 nan ngang mạ chrome thay thế cho loại 7 nan ở phiên bản 2017, đèn hậu phía sau được tinh chỉnh lại sử dụng LED hoàn toàn. Trên mẫu xe này, khác biệt lớn nhất của nó so với "đàn anh" CX-5 chính là vòm mui được thiết thuôn dài thấp về phía sau, kết thúc ở phần đuôi với đèn hậu mang phong cách của Mazda 6. Chiều rộng và khoảng cách giữa hai bánh xe vẫn không thay đổi, đạt 1840 m và 2700 mm.Hãng xe ôtô Mazda cũng đã thiết kế lại bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch với 5 nan kép to bản hơn so với phiên bản hiện tại. Tương tự như Mazda CX-5 2018 và Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-3 2019 được bổ sung màu đỏ tươi Soul Red Crystal trong bản màu. Bên trong, CX-3 2019 đã loại bỏ phanh tay cơ và thay thế bằng phanh tay điện tử, việc loại bỏ phanh tay cơ giúp xe có thêm không gian và Mazda đã bố trí bệ tỳ tay lớn hơn, hàng ghế phía trước rộng hơn và thoải mái hơn khi ghế sử dụng vật liệu bọt Urethane giúp hấp thụ rung động. Tương tự phiên bản 2017, ghế ngồi được bọc da hai màu trắng hoặc đen trên phiên bản cao cấp, Mazda CX-3 mới sử dụng vật liệu da lộn giả da bọc bảng táp-lô điều khiển và trang trí ở táp-pi cửa... Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái i-Activeness bao gồm cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát hành trình và phanh tự động ở tốc độ cao... CX-3 2019 tiếp tục sử dụng động cơ 4 xy lanh thẳng hàng (I4) Skyactiv-G dung tích 2.0 lít nhưng đã được tinh chỉnh lại để cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 201Nm. Cao hơn mức 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 198 Nm ở phiên bản 2017. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Mazda cho biết động cơ đã được tinh chỉnh để cho mô-men xoắn cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Trang bị công nghệ G-Vectoring Control (GVC) giúp kiểm soát lực G-force bằng cách can thiệp và thay mô-men xoắn từ động cơ đến từng bánh xe giúp xe ổn định hơn khi vào cua. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được cải thiện. Video: Mazda CX-3 bản 2019 trình làng tại New York Auto Show 2018.

