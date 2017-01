"Quái vật" Ducati 821 độ ít nhưng chất tại Sài Gòn

Thuộc dòng naked-bike Monster, Ducati Monster 821 hiện được rất nhiều biker Việt ưa chuộng do có động cơ vừa phải, kiểu dáng đẹp, giá hợp lý và được trang bị khá nhiều phụ tùng cao cấp ngay từ khi rời nhà máy. Tại Việt Nam, có khá nhiều bản độ Monster được tạo ra, từ chỉ được trang bị thêm những "đồ chơi" tăng hiệu năng tới thay đổi tới kết cấu của xe. Trong đó, cách độ thứ nhất được rất nhiều chủ xe Monster lựa chọn, bao gồm cả chủ của chiếc Monster 821 trong bài viết. Đã hài lòng với chiếc xe nguyên bản, anh chỉ thay cho chiếc xe thêm một số phụ kiện "hàng hiệu" để xe trở nên hoàn hảo hơn. Trong đó, khu vực tay lái - nơi "giao tiếp" chính giữa người lái với chiếc xe đã được chú ý đặc biệt khi được chủ xe thay các món "đồ chơi" như cùm phanh Brembo Rossi, cùm côn Brembo, bình dầu CNC Racing, cặp gương hậu gắn gù CRG và cây trợ lực Ohlins. Để bảo vệ thân xe khỏi những vết trầy xước trong trường hợp không may mắn trên đường, cả hai bên thân xe của chiếc môtô Monster 821 đã được lắp full bộ chống đổ Evotech. Khối động cơ Testastretta 11 độ L-Twin với dung tích 821 cc, đạt công suất tối đa 112 mã lực của Monster 821 đã được chủ xe giữ nguyên. Tuy nhiên hệ thống pô SC Project full system được chủ xe trang bị đã giúp cho động cơ này tăng thêm một chút công suất, đồng thời có tiếng nổ ấn tượng hơn. Vốn có dè sau nguyên bản dài và khá xấu, chiếc Monster này đã trở nên thể thao hơn do sử dụng pát biển số giấu dưới gầm cùng ốp yên solo chính hãng. Trong khi đó, đèn hậu LED của xe đã được thay bằng loại có tích hợp xi-nhan gọn gàng hơn. Cuối cùng, cặp mâm 5 cánh xoắn nguyên bản của Monster đã được chủ xe sơn lại màu vàng tạo điểm nhấn. Tuy không phá cách với những phong cách độ độc đáo cá tính, thế nhưng chiếc xe môtô phân khối lớn Monster 821 độ này cũng được nhiều người chơi xe đánh giá là một mẫu xe vừa đủ. Tại thị trường Việt Nam, Ducati Monster 821 được phân phối chính hãng với giá 400 triệu đồng.

