Quá tải đăng kiểm ôtô ngày cuối năm Đinh Dậu 2017

Cận tết, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP Hà Nội luôn trong tình trạng “quá tải” do người dân đổ xô đi đăng kiểm ôtô. Có tới hàng trăm xe xếp hàng dài chờ đến lượt làm thủ tục đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 2903V, cạnh trường Đại học Giao thông vận tải. Những ngày cận Tết này, không riêng xe con mà nhiều xe tải dù còn thời hạn vẫn được đem đi đăng kiểm giữa chừng, bất chấp phải trả thêm phí và kiểm định lại toàn bộ các hạng mục. Trước tình trạng đó, trung tâm đăng kiểm phải dùng đến biện pháp dựng bảng thông báo, chỉ dẫn các phương tiện xếp hàng bên đường đối diện để lấy số thứ tự và chờ vào kiểm định. Một chủ phương tiện cho biết do nhu cầu đi chúc Tết nên ai cũng muốn hoàn thiện các thủ tục trước cuối năm. Bởi vậy, biết sẽ đông nhưng vẫn phải mang xe đến đăng kiểm theo quy định. heo lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 29-06V (Hà Nội), chỉ trong tháng cuối cùng trước Tết Đinh Dậu, số xe đến trung tâm đã tăng 10-20% so với tháng trước. Trong đó, xe tải cũng là một nguyên nhân thi thoảng gây ùn ứ. Thậm chí, do lượng xe “quá tải”, cơ quan đăng kiểm buộc phải thông báo “Trung tâm không thể tiếp nhận thêm xe vào”. Các chủ xe ôtô “nườm nượp” đem phương tiện đi đăng kiểm đã gây ra ùn tắc giao thông trên một số đoạn đường. Nhiều xe phải “chôn chân” trước cơ sở đăng kiểm Ngọc Khánh (Ba Đình- Hà Nội).

