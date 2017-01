QBV Thành Lương chi tiền tỷ tậu Toyota Highlander 2017

Sau khi quyết định chia tay đội tuyển Quốc gia để chuyên tâm phục vụ cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội T&T trước), cầu thủ 29 tuổi Phạm Thành Lương, người vừa nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 đã tậu về cho riêng mình chiếc SUV đa dụng Toyota Highlander 2017. Toyota Highlander 2017 mà Thành Lương vừa tậu thuộc phiên bản LE, chiếc SUV này là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ ba mang mã XU50 được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm New York 2013. Phiên bản mới nhất này được nhập về thị trường Việt Nam theo dạng nhập khẩu không chính hãng. Cùng với Ford Explorer, Toyota Highlander hiện đang là một trong những mẫu SUV hạng trung được ưa chuộng nhất. Ra mắt lần đầu từ năm 2013, thế hệ Highlander thứ 3 vừa trải qua một cuộc nâng cấp lớn giữa vòng đời, giúp chiếc xe SUV mới này tiếp tục giữ được ưu thế trước các đối thủ. Trên mẫu xe Toyota Highlander 2017, hãng xe Nhật Bản đã sửa đổi lại thiết kế phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt hình thang rộng và mạnh mẽ hơn, tương tự Corola phiên bản châu Á và đèn pha với dải LED chiếu sáng ban ngày. Các phiên bản cao cấp của xe còn có các thanh ngang ở lưới tản nhiệt mạ chrome, thay vì sơn bạc. Bên trong nội thất xe, hãng ôtô Toyota cũng đã bổ sung thêm cho chiếc xe tùy chọn ghế da bọc có màu nâu, đồng thời trang bị phía trong cabin thêm 4 cổng USB nữa. Khách hàng có thể lựa chọn hàng ghế thứ 2 tách rời để tạo thành cấu hình 7 chỗ, hoặc ghế băng với cấu hình 8 chỗ trên 2 phiên bản cao cấp là Limited và Limited Premium. Xe được trang bị động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 3,5 lít này sản sinh công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 356 Nm. So với phiên bản cũ, Toyota Highlander 2017 mạnh hơn 25 mã lực và 20 Nm. Động cơ V6 này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới nên tiết kiệm nhiên liệu hơn trước đồng thời cũng tăng sức mạnh đáng kể. Những trang bị hỗ trợ an toàn trên tất cả các phiên bản của Toyota Highlander 2017 bao gồm cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động, hệ thống giữ ga tự động thông minh sử dụng radar và hệ thống bảo vệ người đi bộ trước va chạm. Phiên bản XLE có thêm gương hậu với cảnh báo điểm mù, trong khi bản cao cấp Limited Platinum có camera quan sát theo góc nhìn chim bay... Được biết, cận Tết Đinh Dậu lô xe Toyota Highlander 2017 với khoảng 10 chiếc do các công ty nhập khẩu tư nhân Hà thành đưa về nhằm phục vụ các tay chơi Việt mua sắm chơi Tết. Đến nay, 1 trong số những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu SUV này đã thu hút sự chú ý của giới chơi xe cũng như cộng đồng mạng.

