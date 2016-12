Porsche 918 Spyder - Siêu xe triệu đô “dởm” nhất Thế giới

Dù có giá khởi điểm lên tới 845.000 USD và nay đã lên tới mức triệu USD nhưng trong 3 năm qua, siêu xe Porsche 918 Spyder đã 4 lần bị triệu hồi bởi những khiếm khuyết kỹ thuật. Mới đây nhất, chiếc xe đã bị triệu hồi do tay đòn hệ thống treo phía trước có thể bị nứt, dẫn tới tai nạn cho chủ xe. Có tổng cộng 306/918 chiếc 918 Spyder bị ảnh hưởng bởi lỗi này. Với 4 đợt triệu hồi liên tục kể từ năm 2014 tới nay, có thể nói 918 Spyder là một trong những siêu xe đẳng cấp với độ tin cậy kém nhất. Vào năm 2014, Porsche đã lần đầu tiên thu hồi xe vì một bộ phận trên xe bị hao mòn theo thời gian có thể hỏng đột ngột, tuy nhiên hãng không nói rõ bộ phận này là gì. Vào tháng 5/2015, 223 chiếc 918 Spyder tiếp tục bị triệu hồi do bó dây điện ở quạt gió có thể bị hư hại do một chi tiết bằng sợi carbon của xe. Mùa hè năm nay, hãng xe Porsche lại tiếp tục triệu hồi toàn bộ 918 chiếc 918 Spyder từng được chế tạo do ốc bắt dây an toàn bị bắt sai. Được coi là "tam hoàng" siêu xe hybrid bên cạnh Ferrari LaFerrari và McLaren P1, 918 Spyder sở hữu động cơ V8 608 mã lực, truyền sức mạnh tới bánh sau và hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp, kèm theo một mô-tơ điện dẫn động cầu trước với công suất 125 mã lực. Khi cả 2 động cơ này cùng hoạt động, tổng công suất của xe sẽ lên tới 887 mã lực. Theo Porsche, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của 918 Spyder là 2,5 giây và chiếc xe có tốc độ tối đa đạt 351 km/h. Tuy nhiên với gói thể thao Weissach, gia tốc và tốc độ tối đa của 918 Spyder sẽ bị giảm nhẹ do có lực nén thân xe xuống mặt đường cao hơn, đổi lại là độ bám đường cao hơn, giúp xe có thể giảm tổng thời gian hoàn thành mỗi vòng đua xuống. Hiện tại, do đã ngừng sản xuất nên những chiếc siêu xe 918 Spyder có giá bán trao tay luôn nằm trong hàng triệu USD.

