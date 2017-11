Porsche 911 GT3 2018 chốt giá từ 9,1 tỷ tại Malaysia

Sau thời gian trình làng tại triển lãm Geneva Motor Show 2017, mẫu siêu xe Porsche 911 GT3 2018 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á với giá bán từ 1,7 triệu Ringgit (~ 9,1 tỷ đồng) tại Malaysia. Ở phiên bản mới nhất này, thiết kế của Porsche 911 GT3 2018 không có thay đổi đặc biệt gì so với các mẫu trước đó. Song chỉ có một điểm đáng chú ý đó là lưới tản nhiệt ở đầu xe được nới rộng hơn giúp tăng tính khí động học cho xe. Cùng với đó, một điểm mới giúp người mua nhận diện "siêu phẩm" này đó là cánh lướt gió cỡ đại gắn cố định phía sau. Vòng ra phía sau, xe được trang bị một bộ khuếch tán mới cùng với đó là một số chi tiết được sử dụng chất liệu carbon. Về động cơ, Porsche 911 GT3 2018 được trang bị khối động cơ ở khối động cơ 6 xy-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 4,0 lít, sản sinh công suất tối đa lên đến 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm thay thế loại 3.8L trước đó. Nội thất xe sang chảnh đến bất ngờ. Porsche 911 GT3 2018 có hệ thống ghế ngồi thể thao được tinh chỉnh lại để giúp người ngồi thoải mái hơn, ghế lái chỉnh điện 18 hướng. Vô lăng được thiết kế dựa trên tùy mẫu "siêu phẩm" 918 Spyder. Bên cạnh đó, Xe được trang bị tiêu chuẩn công nghệ Porsche Communication Management (PCM). Khoang điều khiện rộng thoáng với nhiều trang bị thiết bị công nghệ hiện đại. Ghế ôm sát thân người ngồi như xe đua với lưng ghế bằng sợi carbon là một trang bị tùy chọn của 911 GT3 2018. Porsche 911 GT3 2018 còn được trang bị hai tùy chọn hộp số bao gồm ly hợp kép 7 cấp và hộp số sàn 6 cấp. Với hộp số PDK 7 cấp, Porsche 911 GT3 2018 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,2 giây, nhanh hơn 0,6 giây so với phiên bản dùng hộp số sàn 6 cấp. Thế nhưng khi sử dụng số sàn, tốc độ tối đa của xe lại cao hơn 1 km/h, đạt mức 318 km/h. Phiên bản số sàn của Porsche 911 GT3 2018 có trọng lượng nhẹ hơn tới 16,7 kg so với phiên bản hộp số tự động PDK 7 cấp. Xe còn được tích hợp thêm hệ thống đánh lái bánh sau cùng với khung gầm tinh chỉnh mang đến cảm giác lái tốt hơn ở các góc cua.

