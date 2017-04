Piaggio Vespa Sprint độ Adventure "siêu chất" của dân chơi Việt

Bên cạnh phiên bản Vespa Primavera cho phái đẹp, Piaggio còn dành cho các khách hàng nam giới tại Việt Nam chiếc Piaggio Vespa Sprint. So với Primavera, Vespa Sprint sở hữu thiết kế thân xe tương tự nhưng có một số điểm khác biệt như phần đầu góc cạnh hơn và đường kính bánh lớn hơn. Vào tháng 10 năm 2016, một phiên bản Vespa Sprint mới được Piaggio ra mắt là Vespa Sprint Aventure đã được ra mắt với một loạt các phụ kiện dành cho các chuyến đi đường dài được trang bị sẵn. Để nâng cấp chiếc Sprint "đời đầu" của mình lên cấu hình "đi tour", một người chơi xe tại Bạc Liêu đã trang bị đầy đủ các chi tiết này, đồng thời nâng cấp thêm giảm xóc. Trên bản độ khá "nhẹ nhàng" này, phuộc trước nguyên bản của Vespa Sprint đã được chủ xe thay bằng phuộc Ohlins được thiết kế riêng cho dòng xe, đem tới cảm giác điều khiển ổn định và an toàn hơn trên mỗi hành trình dài. So với những chiếc xe tay ga Vespa Sprint khác, chiếc xe này gây ấn tượng đặc biệt bởi toàn thân được sơn tông màu xanh-cam theo phong cách tem đấu Gulf Racing từng rất thịnh hành trên những chiếc ôtô đua. Toàn bộ các phụ kiện đi kèm phiên bản Vespa Sprint Adventure như kính chắn gió và baga trước sau đã được trang bị đầy đủ. Ở phía sau, hệ thống treo của xe cũng được nâng cấp với phuộc Ohlins bình dầu rời. Trong khi đó, động cơ nguyên bản của Vespa Sprint không có sự thay đổi ở bên trong, chỉ có bưởng máy sơn bóng tương tự mâm xe. Với loạt phụ tùng chính hãng Piaggio cùng phuộc độ và dàn áo sơn phong cách xe đua, người chơi xe Bạc Liêu đã "biến hóa" chiếc xe tay ga Piaggio Vespa Sprint theo phong cách xe đường trường adventure.

