Piaggio Medley 2018 giá 88 triệu tại Việt Nam có gì "hot"?

Piaggio Việt Nam vừa chính thức ra mắt phiên bản cải tiến của mẫu xe ga cao cấp Medley. So với phiên bản cũ, Piaggio Medley 2018 mới phiên bản tiêu chuẩn tăng giá một triệu đồng ở mức 72,5 triệu, bản 125 S giá 73,5 triệu và có thêm bản đặc biệt chỉ khác màu tem. Medley 150 tăng hai triệu đồng lên 88 triệu đồng. Medley 2018 không có nhiều thay đổi về ngoại hình, chủ yếu cải tiến về động cơ giúp tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái hơn để nuôi hy vọng cạnh tranh đối thủ Honda SH. Điểm nổi bật ở thiết kế vẫn là kiểu yên phân tầng và các đường gân nổi nam tính trên thân xe. Hãng xe Italy tại Việt Nam đem đến một số màu tem mới kèm các trang bị quen thuộc như bản cũ: cổng sạc USB, đèn định vị ban ngày LED, cốp chứa đồ rộng 36,2 lít, khởi động start-stop và cảm biến nghiêng hỗ trợ ngắt động cơ tạm thời trong trường hợp ngã xe. Theo nhà sản xuất, động cơ của Piaggio Medley 2018 được tinh chỉnh lại một số chi tiết như vật liệu chế tạo, động cơ êm và tiết kiệm nhiên liệu hơn phiên bản trước. Cụ thể, động cơ iGet mới là SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch. Bản động cơ 125 phân khối công suất 12 mã lực, bản 150 phân khối công suất 15 mã lực. Trong buổi trải nghiệm Medley ABS 2018 tất cả các phiên bản với đa dạng cung đường Nam Trung Bộ, từ Phan Thiết đến Mũi Dinh tới Ninh Chữ - mặc dù là một mẫu scooter bánh lớn với trọng lượng 142kg, cấu hình bánh trước sử dụng vành đường kính 16 inch và phía sau dùng vành 14 inch, Medey vẫn tỏ ra khá linh hoạt khi di chuyển trên mọi địa hình. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Medley chính là hệ thống phanh đĩa cả trước và sau đều được trang bị chống bó cứng phanh ABS. Thử nghiệm nhanh hệ thống này bằng cách tăng tốc lên 60 km/h sau đó phanh gấp, Medley chỉ mất khoảng 3 mét để dừng hoàn toàn một cách chắc chắn, không hề xảy ra hiện tượng trượt hay giật bánh. Trên đường trường, Medley cũng thể hiện khả năng điều khiển rất "nhẹ nhàng" và êm ái. Ngay cả khi di chuyển ở tốc độ khoảng 60 -70 km/h, chiếc xe vẫn rất ổn định, không hề có hiện tượng rung lắc mạnh, khiến cho người lái cảm thấy thoải mái hơn. Thiết kế yên của chiếc xe cũng đã được Piaggio nghiên cứu kỹ càng, khiến người lái không có cảm giác mỏi nhiều dù phải chạy xe liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. So với đối thủ cùng phân khúc, Medley không đem tới cảm giác "bốc" ở ga đầu. Thử "vít ga" một cách đột ngột, chiếc xe không vọt lên ngay từ đầu, thay vào đó có một khoảng trễ tương đối lớn trước khi thực sự tăng tốc. Nhưng so với đối thủ cùng phân khúc, Medley tạo ấn tượng bởi sự trường xe - đều và chắc chắn, hoàn toàn không xảy ra hiện tượng "hụp" ga hay đem tới cảm giác yếu đuối. Do số lượng xe có hạn nên trong đoàn xe trải nghiệm không nhiều, một số tay lái phải chia sẻ chiếc Medley của mình với một người bạn đồng hành khác. Tuy nhiên ngay cả khi đèo 2 người cùng với hành lý đi kèm, chiếc xe vẫn tỏ ra đầy tự tin và "dư ga" trên những cung đường đèo dốc tại Phan Thiết hay đoạn đường xấu gồ ghề đến Mũi Dinh... Theo kỹ thuật viên của Piaggio tại Việt Nam, hiệu năng của động cơ trên Medley 2018 ổn định trên mọi cung đường nhờ được tích hợp cảm biến áp suất và nhiệt độ. Với 2 cảm biến này, ECU có thể điều chỉnh lượng xăng gió một cách tự động để phù hợp với áp suất và nhiệt độ của khí hậu nhiệt đới Việt Nam, khiến động cơ luôn sinh công một cách ổn định. Một ưu điểm khác của Medley mới đó là chiếc xe sở hữu tay lái rất đầm và chắc chắn, không có hiện tượng rung lắc. Với tay lái tốt, chiếc xe không chỉ đem tới cảm giác điều khiển thú vị và an toàn mà còn giảm sự mệt mỏi khi đi trên những hành trình xa. Trọng tâm của Medley cũng thấp hơn so với đối thủ trực tiếp là Honda SH nhờ bánh sau nhỏ hơn, khiến chiếc xe ít tạo cảm giác "chênh vênh" hơn khi vào cua. Cùng với lốp có bề rộng lớn (100/80/16 cho bánh trước và 110/80/14 cho bánh sau), chiếc xe đem tới cảm giác "ôm cua" đầy chắc chắn và an toàn. Ngoài ra, Medley mới còn có một số tiện ích độc đáo khác, hiếm gặp trên các dòng xe phân khối nhỏ ở Việt Nam, đó là cổng USB được tích hợp sẵn trong hộc chứa đồ bên trái ở sau yếm khá tiện dụng. Một số công nghệ tiên tiến được cài đặt đồng thời trên chiếc Medley phiên bản 2018 này như hệ thống âm thanh Piaggio (Piaggio Sound System) và nền tảng đa phương tiện Piaggio (Piaggio Multimedia Platform) cho phép kết nối với điện thoại qua Bluetooth để hiển thị thông số động cơ, điều hướng và điều kiện lái tối ưu, các thông tin này có thể xem hoặc tải xuống máy tính sau đó. Các phụ kiện bổ sung khác như thảm chống trượt, nắp che, vỏ xe chống nước, khung chắn gió, top box, và TomTom Vio Piaggio Group Edition sẽ đáp ứng nhu cầu trang bị cho Medley từ những khách hàng kĩ tính nhất. Tất cả những gì thể hiện sau hành trình cũng đủ để nói nên một chiếc xe tay ga cao cấp hiện đại dành cho đa dạng người tiêu dùng Việt Nam - và bây giờ chúng ta chỉ cần thời gian để chứng minh điều đó. Video: Ra mắt xe ga Piaggio Medley ABS phiên bản 2018.

