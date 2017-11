Piaggio chính thức ra mắt xe tay ga Vespa chạy điện

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy thiết kế của xe điện Vespa Elettrica không khác biệt so với các mẫu xe Vespa khác trong gia đình. Phần đầu là cụm đèn pha lớn dạng tròn cổ điến, đèn xi-nhan tách biệt gắn trên yếm đối xứng hai bên, mặt nạ phía trước còn xuất hiện với các lỗ thông hơi lớn. Ở phía sau, yên xe mở rộng với thân xe mang hình dáng giọt nước bắt mắt. Cụm đèn hậu dạng LED cùng cặp đèn báo rẽ bố trí kiểu ngang hàng. Về khả năng vận hành, thay vì sử dụng động cơ xăng như thông thường, hãng sử dụng trên xe loại pin đặc biệt, hiện thông số kỹ thuật chi tiết chưa được hãng tiết lộ. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất - hãng xe máy Piaggio cho biết, Vespa Elettrica có di chuyển được một quãng đường lên tới 100 km sau 1 lần sạc. Nguồn pin sử dụng trên xe sẽ mất khoảng 4 giờ để sạc đầy. Ngoài ra, loại pin này sau khoảng 1.000 lần sạc (charge cycles), dung lượng pin sẽ chỉ còn khoảng 80% so với ban đầu. Đồng hồ hiển thị là một màn hình TFT màu 4.3 inch hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật về tốc độ, quãng đường, mức pin... Ngoài ra người sử dụng có thể nhận được tin nhắn hay thông báo cuộc gọi đến trong lúc di chuyển nhờ vào một hệ thống kết nối Bluetooth tới điện thoại. Hiện giá bán của Vespa Elettrica chưa được công bố. Nối tiếp sau đó, hãng xe may Ý đang lên kế hoạch về việc cho ra mắt một phiên bản hybrid chạy xăng kết hợp một động cơ điện được gọi là Elettrica X, với phạm vi quảng đường di chuyển lên tới 124 dặm (200 km).

