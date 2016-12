Phương Mai "siêu sexy" bên Mercedes-Benz CLA tiền tỷ

Về công nghệ an toàn, CLA mới được trang bị hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (CPA Plus), chủ động ngăn chặn hoàn toàn hoặc giảm thiểu hệ quả của việc va chạm với xe phía trước nhờ vào chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc.