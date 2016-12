Phái đẹp chọn Jaguar F-PACE là xe tuyệt nhất năm 2016

Mẫu xe Jaguar F-PACE 2017 hoàn toàn mới của thương hiệu xe hạng sang Anh quốc đã vinh dự nhận được danh hiệu “Xe Tuyệt Vời Nhất 2016” và “Xe SUV Của năm” do trang Women’s World Car of the Year bình chọn. Được chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 4/2016, Jaguar F-PACE đã nhanh chóng nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và các tín đồ đam mê tốc độ, đặc biệt là phái nữ. Nếu như phái mạnh quan tâm đến các mẫu xe dưới góc độ sức mạnh động cơ, khả năng tăng tốc hay phong cách cá tính thì với các thành viên đến từ Women’s World Car of the Year lại đánh giá Jaguar F-PACE dưới một khía cạnh hoàn toàn khác. Được biết, đã có tới 17 giám khảo uy tín hoạt động trong nhiều lĩnh vực đến từ 14 quốc gia khác nhau đã tổng kết các đánh giá và bình chọn cho giải thưởng này thông qua website womensworldcoty.com. Jaguar F-PACE được ban giám khảo bình chọn dựa trên phương diện tiện dụng thông khoang hành lý lên đến 650 lít, khoang hành khách tiện nghi rộng rãi cùng vẻ đẹp mang đậm nét sang trọng tinh tế, phù hợp cho nhu cầu sử dụng linh hoạt hàng ngày cùng các tính năng hỗ trợ lái tối ưu và phù hợp với nữ giới. Bên cạnh đó là công nghệ cấu tạo thân xe hàng đầu bằng nhôm nguyên khối cao cấp Lightweight Aluminium Architecture giúp tăng hiệu suất vận hành và độ an toàn. Nội thất của F-Pace đơn giản nhưng sang trọng, hiện đại và được tích hợp nhiều công nghệ mới. Trong danh sách bình chọn năm 2016, tổng cộng 294 mẫu xe đã được đánh giá và chỉ có 6 xe được chọn ra ứng với các danh hiệu như “Xe Gia Đình Của Năm”, “Xe Hiệu Suất Của Năm”, “Xe Đáp Ứng Hiệu Quả Kinh Tế Của Năm”, “Xe Hạng Sang Của Năm”, “Xe Xanh Của Năm” và “Xe SUV Của Năm”. Với danh hiệu “Xe SUV Của Năm” và trên hết là danh hiệu “Xe Tuyệt Vời Nhất 2016”, Jaguar F-PACE đã thực sự trở thành một trong những mẫu xe thành công nhất trong lịch sử của Jaguar và tiếp tục khẳng định vị thế của hãng trên toàn thế giới. Phiên bản rẻ nhất của F-Pace sẽ là bản 20d với động cơ diesel Ingenium thế hệ mới, có công suất 180 mã lực. Bản chạy xăng của xe bắt đầu từ bản 35t với động cơ siêu nạp V6 3.0l với công suất 340 mã lực. Cao cấp nhất của dòng xe là F-Pace S được trang bị động cơ V6 3.0l siêu nạp tương tự, nhưng được nâng công suất mạnh hơn một chút, đạt 340 mã lực. Tất cả các đều sẽ sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF. Giá khởi điểm của một chiếc F-Pace bản 35t tại thị trường Mỹ là 42.300 USD (tương đương 943 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn so với Porsche Macan (bắt đầu từ 47.500 USD) và đắt hơn Mercedes GLC mới (38.950 USD), BMW X3 (38.950 USD) và Audi Q5 (40.900 USD).

Mẫu xe Jaguar F-PACE 2017 hoàn toàn mới của thương hiệu xe hạng sang Anh quốc đã vinh dự nhận được danh hiệu “Xe Tuyệt Vời Nhất 2016” và “Xe SUV Của năm” do trang Women’s World Car of the Year bình chọn. Được chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 4/2016, Jaguar F-PACE đã nhanh chóng nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và các tín đồ đam mê tốc độ, đặc biệt là phái nữ. Nếu như phái mạnh quan tâm đến các mẫu xe dưới góc độ sức mạnh động cơ, khả năng tăng tốc hay phong cách cá tính thì với các thành viên đến từ Women’s World Car of the Year lại đánh giá Jaguar F-PACE dưới một khía cạnh hoàn toàn khác. Được biết, đã có tới 17 giám khảo uy tín hoạt động trong nhiều lĩnh vực đến từ 14 quốc gia khác nhau đã tổng kết các đánh giá và bình chọn cho giải thưởng này thông qua website womensworldcoty.com. Jaguar F-PACE được ban giám khảo bình chọn dựa trên phương diện tiện dụng thông khoang hành lý lên đến 650 lít, khoang hành khách tiện nghi rộng rãi cùng vẻ đẹp mang đậm nét sang trọng tinh tế, phù hợp cho nhu cầu sử dụng linh hoạt hàng ngày cùng các tính năng hỗ trợ lái tối ưu và phù hợp với nữ giới. Bên cạnh đó là công nghệ cấu tạo thân xe hàng đầu bằng nhôm nguyên khối cao cấp Lightweight Aluminium Architecture giúp tăng hiệu suất vận hành và độ an toàn. Nội thất của F-Pace đơn giản nhưng sang trọng, hiện đại và được tích hợp nhiều công nghệ mới. Trong danh sách bình chọn năm 2016, tổng cộng 294 mẫu xe đã được đánh giá và chỉ có 6 xe được chọn ra ứng với các danh hiệu như “Xe Gia Đình Của Năm”, “Xe Hiệu Suất Của Năm”, “Xe Đáp Ứng Hiệu Quả Kinh Tế Của Năm”, “Xe Hạng Sang Của Năm”, “Xe Xanh Của Năm” và “Xe SUV Của Năm”. Với danh hiệu “Xe SUV Của Năm” và trên hết là danh hiệu “Xe Tuyệt Vời Nhất 2016”, Jaguar F-PACE đã thực sự trở thành một trong những mẫu xe thành công nhất trong lịch sử của Jaguar và tiếp tục khẳng định vị thế của hãng trên toàn thế giới. Phiên bản rẻ nhất của F-Pace sẽ là bản 20d với động cơ diesel Ingenium thế hệ mới, có công suất 180 mã lực. Bản chạy xăng của xe bắt đầu từ bản 35t với động cơ siêu nạp V6 3.0l với công suất 340 mã lực. Cao cấp nhất của dòng xe là F-Pace S được trang bị động cơ V6 3.0l siêu nạp tương tự, nhưng được nâng công suất mạnh hơn một chút, đạt 340 mã lực. Tất cả các đều sẽ sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF. Giá khởi điểm của một chiếc F-Pace bản 35t tại thị trường Mỹ là 42.300 USD (tương đương 943 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn so với Porsche Macan (bắt đầu từ 47.500 USD) và đắt hơn Mercedes GLC mới (38.950 USD), BMW X3 (38.950 USD) và Audi Q5 (40.900 USD).