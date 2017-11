Peugeot 5008 mới "chốt giá" 1,4 tỷ đồng tại Việt Nam?

Trong một thông báo mới đây, nhà phân phối và lắp ráp xe ôtô Thaco đã xác nhận các showroom Peugeot của họ đã nhận giao dịch chiếc xe Peugeot 5008 mới thế hệ 2018 và dự kiến sẽ giao xe trong tháng 12/2017. Đây được xem là mẫu SUV thương hiệu của Pháp rất được ưa chuộng tại thị trường Châu Âu và mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Peugeot 5008 phiên bản 2018 mới này được ra mắt toàn cầu tại Paris Motor Show 2016 với cấu trúc đậm chất SUV, không còn bất kỳ dấu vết của một mẫu MPV thuộc thế hệ đầu tiên. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.640 x 1.840 x 1.640 (mm) và chiều dài cơ sở 2.840 mm, mẫu xe này sẽ cạnh tranh tại Việt Nam cùng Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport hay Ford Everest. Peugoet 5008 được thiết kế theo ngôn ngữ New i-Cockpit với kiểu dáng thể thao, được làm lại hoàn toàn từ kiểu dáng MPV sang SUV 7 chỗ. Phần đầu xe được được thiết kế với cụm đèn pha hình móng vuốt được trang bị full LED, lưới tản nhiệt hình thang ngược với logo Sư tử của Peugeot được bao quanh bằng crôm tăng vẻ khỏe khoắn, sang trọng. Điểm khác biệt giúp nhận diện mẫu 5008 sắp ra mắt tại Việt Nam chính là đường nẹp chrome chạy dọc thân xe, cùng với toàn bộ phần trụ đỡ của sổ được sơn đen tiệp màu với màu kính cửa sổ, tạo nên sự sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung thời thượng. Đuôi xe cũng nổi bật với cụm đèn hậu đặc trưng thương hiệu của nhà sản xuất ôtô đình đám Peugeot. Nội thất của Peugeot 5008 thế hệ mới được thiết kế 7 chỗ ngồi kết hợp cùng với ngoại thất mang phong cách thiết kế i-Cockpit, tất cả chi tiết trên bảng taplo được đặt để và hướng về phía người lái. Các chi tiết nội thất với nhiều khu vực bọc da và viền kim loại tạo nên một không gian sang trọng và cao cấp cho Peugeot 5008. Các trang bị bên trong nhấn mạnh yếu tố hiện đại và thời thượng như đồng hồ công-tơ-mét dạng màn hình kỹ thuật số kích thước lên tới 12.3-inch, vô lăng được thiết kế trên dưới vát bằng kiểu thể thao hay các lẫy gạt để điều chỉnh hệ thống điều hòa. Ghế ngồi của Peugeot 5008 thiết kể kiểu thể thao vào hai ghế trước trang bị hệ thống massage đa điểm. Trên mẫu xe này, hàng ghế thứ hai có thể gập tỉ lệ 40/20/40, hàng ghế thứ ba có thể gập 50/50 để mở rộng dung tích khoang hành lý. Ngoài ra ghế phụ hàng thứ nhất có thể gập phẳng để chở những vật dài lên tới 3.2m. Ngoài các tiện ích và trang bị hiện đại, hệ thống âm thanh của mẫu xe SUV mới nhà Peugeot còn có tùy chọn 10 loa thương hiệu Focal, cùng màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hệ thống định vị TomTom, công nghệ sạc không dây cùng cửa sổ trời panorama, màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa có chức năng lọc mùi, đèn nội thất tùy chỉnh theo chế độ lái, cốp điện... Công nghệ an toàn của Peugoet 5008 được trang bị hệ thống ABS, phân bổ lực thắng điện tử EBFD, phanh khẩn cấp EBA, cân bằng ESP, chống trượt ASR, 6 túi khí, hệ thống ga tự động và giới hạn tốc độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi 180%, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống nhận diện và cảnh báo biển báo giới hạn tốc độ, khóa ISO Fix cho ghế trẻ em, hệ thống hỗ trợ đỗ xe song song và thẳng hàng. Tại thị trường Châu Âu, Peugeot 5008 được tùy chọn động cơ xăng và diesel. Động cơ xăng gồm 2 phiên bản: 1.2 lít PureTech 130 và 1.6 lít PureTech 165. Động cơ diesel gồm 4 phiên bản: BlueHDi 100 1.6 lít, BlueHDi 120 1.6 lít, BlueHD 150 2.0lít và một phiên bản BlueHDi 2.0 lít dành riêng phiên bản cao cấp 5008 GT line. Hiện tại các showroom Peugeot tại Việt Nam đang bắt đầu nhận đặt hàng Peugeot 5008 với 4 màu: trắng, đen, xám và xanh ngọc. Với giá dự kiến khoảng 1,45 tỷ đồng, Peugeot 5008 sẽ có nhiều lợi thế hơn từ chất lượng, trang bị và thiết kế nổi bật hơn chưa kể thương hiệu Peugeot là thương hiệu xe sang hơn so các hãng xe Hàn, Nhật, trong khi xe châu Âu đồng hạng thường trên dưới 3 tỷ. Video: Peugeot 5008 2018 - Đối thủ "nặng kí" của Toyota Fortuner sắp ra mắt Việt Nam

