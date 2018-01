Peugeot 3008 "tồn kho" giá chỉ 959 triệu tại Việt Nam

Các đại lý Peugeot trên toàn quốc hiện vẫn còn tồn xe 3008 đời cũ chưa bán hết , hiện đang rao bán với giá giảm chỉ còn ở mức 959 triệu đồng. Tại thời điểm ra mắt vào tháng 7 năm ngoái, giá bán của mẫu xe Peugeot 3008 này sở hữu mức giá lên tới 1,11 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe ôtô Peugeot 3008 được Thaco giới thiệu lần đầu vào năm 2015 nhưng chỉ bán được khoảng hơn 1.000 chiếc 3008. Ngược lại, thế hệ mới của mẫu crossover này bước đầu khá thành công khi nhanh chóng nhận được khoảng 500 đơn đặt hàng chỉ sau 2 tuần kể từ khi ra mắt. Về ngoại hình, mẫu xe CUV Peugeot 3008 phiên bản mới gây ấn tượng với phần ngoại thất thể thao, mạnh mẽ và năng động. Lưới tản nhiệt được thiết kế kiểu mới thay thế loại thanh ngang trước đó. Viền lưới tản nhiệt làm từ kim loại mạ chrome nổi bật. Cản trước cũng như hốc đèn sương mù được thiết kế lại mạnh mẽ hơn. Mâm xe thiết kế mới theo dạng tiện mặt kim cương phù hợp với xu hướng hiện đại. Phần mâm xe là loại 5 chấu kép kích thước 17 inch có kiểu dáng mới. Ở phía sau, cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED độc quyền của Peugeot. Cản sau của phiên bản nâng cấp cũng đã được tinh chỉnh lại. Nội thất xe nâng cao tính sang trọng, tiện nghi hiện đại kết hợp công nghệ tiên tiến đem đến trải nghiệm khác biệt, tôn vinh phong cách của chủ sở hữu. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp các chức năng giải trí. Thiết kế khoang ca-bin được tập trung nhiều vào người lái. Vô-lăng được thiết kế mới thể thao hơn đời trước. Gương chiếu hậu tích hợp thêm hệ thống camera hành trình thuận tiện hơn. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ở khoang sau, Peugeot 3008 mới có không gian rộng rãi đủ cho 3 người lớn cùng ngồi và cửa gió điều hòa. Khoang chứa đồ phía sau có khả năng chứa nhiều đồ dùng gia đình phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại gần. Vị trí ngăn cách giữa hai ghế ngồi được ốp kim loại có họa tiết carbon làm tăng tính thẩm mỹ và mạnh mẽ cho chiếc xe. Phiên bản mới của xe cũng được trang bị phanh tay điện tử kèm nhiều công nghệ hỗ trợ xe vận hành trên những điều kiện khác nhau như trơn trượt, tuyết, sa mạc… Peugeot 3008 vẫn sử dụng động cơ tăng áp 1,6 lít 4 xy lanh thẳng hàng với công nghệ van biến thiên cho công suất tối đa 165Hp và mô men xoắn cực đại đạt 245Nm. Hộp số tự động Tiptronic 6 cấp kết hợp hệ thống kiểm soát chế độ lái Grip Control và dẫn động cầu trước giúp người lái dễ dàng điều khiển khi di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau. Những tính năng an toàn còn lại vẫn được trang bị đầy đủ trên 3008 mới như hệ thống hỗ trợ 6 túi khí an toàn, khóa an toàn trẻ em, cảm biến trước và sau kết hợp với camera lùi, hệ thống phanh ABS, EBA, HAC, ga tự động và giới hạn tốc độ. Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Với giá bán thanh lý "hàng tồn" hiện chỉ còn 959 triệu đồng của mẫu xe Peugeot 3008 đời cũ hiện chỉ kém 10 triệu đồng so với Mazda CX-5 2.5L 2WD mới. Cả hai mẫu xe này, đều được Trường Hải lắp ráp trong nước. Video: Xem chi tiết mẫu xe Peugeot 3008 phiên bản 2017.

Các đại lý Peugeot trên toàn quốc hiện vẫn còn tồn xe 3008 đời cũ chưa bán hết , hiện đang rao bán với giá giảm chỉ còn ở mức 959 triệu đồng. Tại thời điểm ra mắt vào tháng 7 năm ngoái, giá bán của mẫu xe Peugeot 3008 này sở hữu mức giá lên tới 1,11 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe ôtô Peugeot 3008 được Thaco giới thiệu lần đầu vào năm 2015 nhưng chỉ bán được khoảng hơn 1.000 chiếc 3008. Ngược lại, thế hệ mới của mẫu crossover này bước đầu khá thành công khi nhanh chóng nhận được khoảng 500 đơn đặt hàng chỉ sau 2 tuần kể từ khi ra mắt. Về ngoại hình, mẫu xe CUV Peugeot 3008 phiên bản mới gây ấn tượng với phần ngoại thất thể thao, mạnh mẽ và năng động. Lưới tản nhiệt được thiết kế kiểu mới thay thế loại thanh ngang trước đó. Viền lưới tản nhiệt làm từ kim loại mạ chrome nổi bật. Cản trước cũng như hốc đèn sương mù được thiết kế lại mạnh mẽ hơn. Mâm xe thiết kế mới theo dạng tiện mặt kim cương phù hợp với xu hướng hiện đại. Phần mâm xe là loại 5 chấu kép kích thước 17 inch có kiểu dáng mới. Ở phía sau, cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED độc quyền của Peugeot. Cản sau của phiên bản nâng cấp cũng đã được tinh chỉnh lại. Nội thất xe nâng cao tính sang trọng, tiện nghi hiện đại kết hợp công nghệ tiên tiến đem đến trải nghiệm khác biệt, tôn vinh phong cách của chủ sở hữu. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp các chức năng giải trí. Thiết kế khoang ca-bin được tập trung nhiều vào người lái. Vô-lăng được thiết kế mới thể thao hơn đời trước. Gương chiếu hậu tích hợp thêm hệ thống camera hành trình thuận tiện hơn. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ở khoang sau, Peugeot 3008 mới có không gian rộng rãi đủ cho 3 người lớn cùng ngồi và cửa gió điều hòa. Khoang chứa đồ phía sau có khả năng chứa nhiều đồ dùng gia đình phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại gần. Vị trí ngăn cách giữa hai ghế ngồi được ốp kim loại có họa tiết carbon làm tăng tính thẩm mỹ và mạnh mẽ cho chiếc xe. Phiên bản mới của xe cũng được trang bị phanh tay điện tử kèm nhiều công nghệ hỗ trợ xe vận hành trên những điều kiện khác nhau như trơn trượt, tuyết, sa mạc… Peugeot 3008 vẫn sử dụng động cơ tăng áp 1,6 lít 4 xy lanh thẳng hàng với công nghệ van biến thiên cho công suất tối đa 165Hp và mô men xoắn cực đại đạt 245Nm. Hộp số tự động Tiptronic 6 cấp kết hợp hệ thống kiểm soát chế độ lái Grip Control và dẫn động cầu trước giúp người lái dễ dàng điều khiển khi di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau. Những tính năng an toàn còn lại vẫn được trang bị đầy đủ trên 3008 mới như hệ thống hỗ trợ 6 túi khí an toàn, khóa an toàn trẻ em, cảm biến trước và sau kết hợp với camera lùi, hệ thống phanh ABS, EBA, HAC, ga tự động và giới hạn tốc độ. Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Với giá bán thanh lý "hàng tồn" hiện chỉ còn 959 triệu đồng của mẫu xe Peugeot 3008 đời cũ hiện chỉ kém 10 triệu đồng so với Mazda CX-5 2.5L 2WD mới. Cả hai mẫu xe này, đều được Trường Hải lắp ráp trong nước. Video: Xem chi tiết mẫu xe Peugeot 3008 phiên bản 2017.