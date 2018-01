Outlander CKD giá rẻ có “cứu” Mitsubishi Việt Nam thoát ế?

Mẫu xe Mitsubishi Outlander 2018 phiên bản lắp ráp (CKD) đã chính thức ra mắt thị trường tại thị trường Việt Nam, đây được xem là động thái nhằm giảm giá bán mẫu xe này so với phiên bản nhập khẩu trước đó. Bên cạnh đó, việc lắp ráp tại Việt Nam cũng khiến Mitsubishi Motor Việt Nam kỳ vọng nhiều hơn về mặt doanh số vốn ế ẩm trong thời gian qua. Theo đại diện Mitsubishi Việt Nam cho biết tại buổi ra mắt, hiện mẫu Outlander CKD được lắp ráp với tất cả các linh kiện được nhập khẩu; tuy nhiên, tới đây các phụ tùng như lốp và ắc-quy sẽ được lấy từ các nhà cung cấp trong nước, như vậy mức giá cũng như linh kiện thay thế sẽ "mềm" hơn so với xe nhập trước đây. Lý giải cho việc tỷ lệ linh kiện nội địa chưa cao, đại diện thương hiệu ôtô Mitsubishi cho biết; sản lượng và doanh số bán hàng của xe sẽ là điều kiện tiên quyết để các nhà cung cấp phụ kiện sản xuất và cung cấp cho nhà máy lắp ráp của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong năm 2017, Outlander chỉ bán được 993 chiếc tại Việt Nam; trong khi đó, mẫu xe chủ lực của thương hiệu Mitsubishi lại là mẫu bán tải Triton, với doanh số khoảng 2.200 xe, và đây cũng là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc (từ Thái Lan) chứ không phải lắp ráp trong nước. Về cơ bản, Outlander 2018 CKD không có nhiều thay đổi so với bản nhập khẩu trước đây. Hãng xe Nhật chỉ bổ xung một số chi tiết mới như chìa khóa thông minh cùng hệ thống khởi động start/stop cho phiên bản 2.0 CVT và cảm biển lùi cho phiên bản cao nhất 2.4 Premium. Ngoài ra, một vài nâng cấp khác ở phiên bản thấp cấp 2.0 CVT như lazang 2 tông màu được nâng lên 18 inch, gương tích hợp gập, chỉnh điện và chức năng sưởi. Bên cạnh đó là các hệ thống an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, DVD - Navi dẫn đường và hệ thống camera lùi. Bên trong nội thất của mẫu xe Mitsubishi Outlander mới tại Việt Nam có trang bị tiêu chuẩn với điều hòa tự động hai vùng độc lập, tay lái bọc da tích hợp điều khiển đa phương tiện, hệ thống khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều khiển hành trình, hệ thống dẫn đường trên màn hình... Mitsubishi Việt Nam cho biết mẫu Outlander lắp ráp trong nước cũng vẫn sẽ có ba phiên bản, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT (Invecs III): hai phiên bản dùng động cơ 2.0L (143,5 mã lực/196 Nm) dẫn động cầu trước và phiên bản cao cấp nhất dùng động cơ 2.4L (165 mã lực/222 Nm) với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất với động cơ 2.4L có thêm phanh tay điện tử và hỗ trợ phanh tự động (Auto Hold), cảm biến lùi, 7 túi khí, nội thất da, đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu (lên/xuống)... Như vậy, với động thái trang bị thêm nhiều tính năng cho bản 2.0 CVT cùng mức giá bán hấp dẫn, trong khi hai phiên bản Premium cao hơn lại giảm giá bán rất ít có thể thấy Mitsubishi Việt Nam đang muốn nhắm tới những khách hàng bình dân hơn và biến Outlander 2.0 CVT thành "quân bài chiến lược" của mình trong năm 2018. Giá bán cụ thể các mẫu Mitsubishi Outlander lắp ráp trong nước có giá khởi điểm từ 808 triệu đồng cho phiên bản 2.0 CVT. Ngoài ra, hai phiên bản 2.0 và 2.4 Premium có giá bán lần lượt là 1,078 và 1,148 tỷ đồng. Cả ba phiên bản đều trang bị cấu hình tiêu chuẩn 5+2. Tại thị trường ôtô Việt, Mitsubishi Outlander CKD sẽ cạnh tranh với Chevrolet Captiva (duy nhất bản 2.4L có giá bán 835 triệu đồng), Honda CR-V (giá bán từ 1,126 tỷ đồng), Hyundai SantaFe (giá bán từ 898 triệu đồng, bao gồm cả bản máy dầu diesel), Mazda CX-5 (giá bán từ 879 triệu đồng) và Nissan X-Trail (giá bán từ 852 triệu đồng). Video: Xem đánh giá Mitsubishi Outlander CKD mới tại Việt Nam.

Mẫu xe Mitsubishi Outlander 2018 phiên bản lắp ráp (CKD) đã chính thức ra mắt thị trường tại thị trường Việt Nam, đây được xem là động thái nhằm giảm giá bán mẫu xe này so với phiên bản nhập khẩu trước đó. Bên cạnh đó, việc lắp ráp tại Việt Nam cũng khiến Mitsubishi Motor Việt Nam kỳ vọng nhiều hơn về mặt doanh số vốn ế ẩm trong thời gian qua. Theo đại diện Mitsubishi Việt Nam cho biết tại buổi ra mắt, hiện mẫu Outlander CKD được lắp ráp với tất cả các linh kiện được nhập khẩu; tuy nhiên, tới đây các phụ tùng như lốp và ắc-quy sẽ được lấy từ các nhà cung cấp trong nước, như vậy mức giá cũng như linh kiện thay thế sẽ "mềm" hơn so với xe nhập trước đây. Lý giải cho việc tỷ lệ linh kiện nội địa chưa cao, đại diện thương hiệu ôtô Mitsubishi cho biết; sản lượng và doanh số bán hàng của xe sẽ là điều kiện tiên quyết để các nhà cung cấp phụ kiện sản xuất và cung cấp cho nhà máy lắp ráp của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong năm 2017, Outlander chỉ bán được 993 chiếc tại Việt Nam; trong khi đó, mẫu xe chủ lực của thương hiệu Mitsubishi lại là mẫu bán tải Triton, với doanh số khoảng 2.200 xe, và đây cũng là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc (từ Thái Lan) chứ không phải lắp ráp trong nước. Về cơ bản, Outlander 2018 CKD không có nhiều thay đổi so với bản nhập khẩu trước đây. Hãng xe Nhật chỉ bổ xung một số chi tiết mới như chìa khóa thông minh cùng hệ thống khởi động start/stop cho phiên bản 2.0 CVT và cảm biển lùi cho phiên bản cao nhất 2.4 Premium. Ngoài ra, một vài nâng cấp khác ở phiên bản thấp cấp 2.0 CVT như lazang 2 tông màu được nâng lên 18 inch, gương tích hợp gập, chỉnh điện và chức năng sưởi. Bên cạnh đó là các hệ thống an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, DVD - Navi dẫn đường và hệ thống camera lùi. Bên trong nội thất của mẫu xe Mitsubishi Outlander mới tại Việt Nam có trang bị tiêu chuẩn với điều hòa tự động hai vùng độc lập, tay lái bọc da tích hợp điều khiển đa phương tiện, hệ thống khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều khiển hành trình, hệ thống dẫn đường trên màn hình... Mitsubishi Việt Nam cho biết mẫu Outlander lắp ráp trong nước cũng vẫn sẽ có ba phiên bản, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT (Invecs III): hai phiên bản dùng động cơ 2.0L (143,5 mã lực/196 Nm) dẫn động cầu trước và phiên bản cao cấp nhất dùng động cơ 2.4L (165 mã lực/222 Nm) với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất với động cơ 2.4L có thêm phanh tay điện tử và hỗ trợ phanh tự động (Auto Hold), cảm biến lùi, 7 túi khí, nội thất da, đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu (lên/xuống)... Như vậy, với động thái trang bị thêm nhiều tính năng cho bản 2.0 CVT cùng mức giá bán hấp dẫn, trong khi hai phiên bản Premium cao hơn lại giảm giá bán rất ít có thể thấy Mitsubishi Việt Nam đang muốn nhắm tới những khách hàng bình dân hơn và biến Outlander 2.0 CVT thành "quân bài chiến lược" của mình trong năm 2018. Giá bán cụ thể các mẫu Mitsubishi Outlander lắp ráp trong nước có giá khởi điểm từ 808 triệu đồng cho phiên bản 2.0 CVT. Ngoài ra, hai phiên bản 2.0 và 2.4 Premium có giá bán lần lượt là 1,078 và 1,148 tỷ đồng. Cả ba phiên bản đều trang bị cấu hình tiêu chuẩn 5+2. Tại thị trường ôtô Việt, Mitsubishi Outlander CKD sẽ cạnh tranh với Chevrolet Captiva (duy nhất bản 2.4L có giá bán 835 triệu đồng), Honda CR-V (giá bán từ 1,126 tỷ đồng), Hyundai SantaFe (giá bán từ 898 triệu đồng, bao gồm cả bản máy dầu diesel), Mazda CX-5 (giá bán từ 879 triệu đồng) và Nissan X-Trail (giá bán từ 852 triệu đồng). Video: Xem đánh giá Mitsubishi Outlander CKD mới tại Việt Nam.