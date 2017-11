Ôtô Toyota Innova, Corolla Altis và Vios tiếp tục xuống giá

Trong tháng 11/2017, nhà sản xuất xe ôtô Toyota tại Việt Nam (TMV) tiếp tục ra thông báo áp dụng bảng giá mới cho toàn bộ các phiên bản xe ô tô lắp ráp CKD bao gồm Vios, Innova và Altis. Cụ thể, theo chiều hướng giảm giá các mẫu xe từ 24 đến 58 triệu đồng. Mức giảm xe ôtô Toyota nhiều nhất được áp dụng cho mẫu xe sedan cỡ B là Vios. Phiên bản cao cấp nhất là Vios TRD có mức giảm kỷ lục 58 triệu đồng, xuống còn 586 triệu đồng. Bản Vios giảm ít nhất là Limo (taxi) cũng có mức giảm tới 48 triệu đồng, xuống còn 484 triệu đồng. Xe ôtô Toyota Vios là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay với doanh số tạm tính kể từ đầu năm 2017, đến nay doanh số xe đã lên tới hơn 15.034 xe. Đây là đợt giảm giá mạnh thứ 3 đối với mẫu xe này khi trước đây, Vios đã từng được ưu đãi cao nhất lên tới 80 triệu đồng. Đó là thời điểm tháng "cô hồn, tháng 7 âm lịch hàng năm" . Ở phiên bản mới, Vios vẫn giữ nguyên thiết kế với cản trước có cụm hốc hút gió và lưới tản nhiệt hình thang đối xứng khỏe khoắn. Trên các phiên bản Vios mới (G CVT, E CVT, E MT) đều được hãng Toyota trang bị đèn sương mù phía trước giúp hỗ trợ đáng kể khả năng quan sát của người lái khi lái xe trong những điều kiện thiếu ánh sáng. Vios được hãng xe Toyoa trang bị động cơ nạp khí tự nhiên 2NR-FE mới dung tích 1.5l 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i tối ưu hóa thời điểm đóng mở đồng thời cả van nạp và van xả (thay cho loại van biến thiên VVT-i cho van nạp ở phiên bản cũ). Đứng thứ 2 trong đợt giảm giá mạnh của Toyota lần này là mẫu xe 7 chỗ Innova. Mức giảm cho xe từ 42 đến 50 triệu đồng. Trong đó, hai phiên bản V và E cùng có mức giảm 50 triệu đồng, Innova G có mức giảm 40 triệu đồng. Đặc biệt đáng chú ý, lần đầu tiên TMV ra mắt thêm phiên bản Innova mới có tên Venturer giá 855 triệu đồng. Toyota Innova 2016 được thiết kế hoàn toàn mới, sắc sảo và hiện đại hơn, nâng tầm mẫu xe này lên một đẳng cấp khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Mang thông điệp “Sang trọng, Vững chãi”, Innova thế hệ đột phá 2016 được thiết kế tinh xảo và đẳng cấp hơn, gia tăng sự tiện nghi thoải mái và an toàn tối ưu. Về tổng thể, Innova mới dài hơn 150mm, rộng hơn 70mm và cao hơn 35mm so với phiên bản hiện tại, không những giúp chiếc xe trông bề thế hơn, mà còn mở rộng không gian khoang hành khách trong xe. Những đường gân dập nổi hai bên thân xe tạo sự mạnh mẽ và linh hoạt. Xe vẫn sở hữu động cơ 2.0L nhưng đã được Toyota nâng cấp mạnh mẽ: tăng tỷ số nén từ 9,8 lên 10,4; hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i, giảm khối lượng cơ cấu phối khí, giảm ma sát hoạt động trong động cơ. Đi cùng với đó, hộp số tự động 6 cấp mới có khả năng thay đổi tỷ số truyền mượt mà, phù hợp hơn với tốc độ. Xe vẫn sở hữu động cơ 2.0L nhưng đã được Toyota nâng cấp mạnh mẽ: tăng tỷ số nén từ 9,8 lên 10,4; hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i, giảm khối lượng cơ cấu phối khí, giảm ma sát hoạt động trong động cơ. Đi cùng với đó, hộp số tự động 6 cấp mới có khả năng thay đổi tỷ số truyền mượt mà, phù hợp hơn với tốc độ. Mặc dù mới ra mắt bản nâng cấp, tuy nhiên Corolla Altis 2017 tại Việt Nam không có sự thay đổi lớn nào, ngoại trừ những bộ mâm đúc với thiết kế mới. Ở phía sau, Toyota đã giữ nguyên thiết kế đèn hậu cho chiếc xe, nhưng thiết kế lại chóa bên trong với đèn LED dải sắc sảo hơn cùng cản sau chỉnh sửa nhẹ. Ở bên trong nội thất, Corolla Altis 2017 đã được Toyota thay bảng táp-lô mới, với khác biệt rõ nhất là các khe gió hình tròn ở hai bên. Bảng đồng hồ Optitron của xe cũng được sửa đổi lại, trong khi nằm giữa bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí T-Connect với màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Toyota Corolla Altis 2017 được trang bị hai phiên bản động cơ là 1.8L và 2.0L cùng nhiều tính năng an toàn đáng chú ý như: 7 túi khí cùng hệ thống ABS, ổn định thân xe VSC và hệ thống kiểm soát lực kéo. Ngoại trừ bản 1.8E MT, các bản còn lại đều trang bị hệ thống phanh đĩa trước, sau. Bản 2.0V Sport còn có camera lùi tích hợp trên gương chiếu hậu. Cũng trong danh sách công bố giá mới, mẫu Toyota Camry vẫn giữ giá cũ đã nêu trong tháng 10 vừa qua vì đây là phiên bản nâng cấp mới ra mắt. Cụ thể tại một số đại lý chính hãng tại Việt Nam, Toyota Camry tại đây hiện đang được bán với mức giá từ 967 triệu đồng đến 1,272 tỷ đồng. Toyota Camry 2017 chính thức được giới thiệu tại thị ôtô trường Việt vào đầu tháng 10/2017 vừa qua. Camry phiên bản cải tiến 2017 vẫn duy trì 3 phiên bản: 2.5Q, 2.5G và 2.0E cùng một số thay đổi về thiết kế nội ngoại thất, cũng như có giá bán "dễ chịu" hơn rất nhiều so với các phiên bản từng được Toyota Việt Nam bán ra trước đây. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Camry 2017 vẫn sẽ được ra mắt bao gồm 3 phiên bản: 2.5Q, 2.5G và 2.0E. Camry 2.5G được trang bị khối động cơ 2.5L, hộp số tự động 6 cấp, 4 xylanh thẳng hàng, hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i). Camry 2.0E sở hữu khối động cơ 2.EL, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép VVT-iW, phun xăng trực tiếp D-4S.

