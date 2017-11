Ôtô siêu rẻ Perodua "mượn" máy Toyota giá chỉ 234 triệu

Mẫu xe ôtô Perodua Myvi 2018 phiên bản Hatchback hoàn toàn mới chính thức bán ra tại Malaysia, với giá khởi điểm chỉ từ 44.300 RM (tương đương 234 triệu đồng). Theo đó, bản cao cấp nhất của mẫu ôtô giá rẻ này chỉ có giá vào khoảng 55.500 RM (tương đương hơn 290 triệu đồng). Cụ thể, mẫu xe Perodua Myvi 1.3 bản tiêu chuẩn G có giá tương ứng là 44,300 RM (MT) và 46,300 RM (AT); Perodua Myvi 1,3 Premium X giá 48,300 RM (AT), Perodua Myvi 1.5 giá 51,800 RM (AT); Perodua Myvi 1.5 Advance giá 55.500 RM tại thị trường Malaysia. Perodua Myvi hướng đến các khách hàng ở thành thị khi kích thước của xe tương đối gọn gàng với chiều dài 3.895 mm, rộng 1.735 mm và cao 1.515 mm. Nếu trước đây chiếc xe này chỉ có kích cỡ ngang Kia Morning thì nay nó đã dài và rộng hơn trước lần lượt là 205 và 70 mm. Kích thước này giúp mẫu xe giá rẻ Mivi bản mới tương đương Mitsubishi Mirage. Cụ thể hơn , trục cơ sở của xe là 2.500 mm – dài hơn 60 mm so với thế hệ trước, giúp cải thiện đáng kể không gian nội thất bên trong. Ngoại thất của xe thiết kế đẹp mắt với phần đầu tương tự như nhiều dòng xe cỡ nhỏ của Toyota trước đây, phần đuôi xe khá đẹp với phong cách xe hatchback cỡ nhỏ. Xe cũng được trang bị đèn riềm, chiếu sáng ban ngày trước sau... Ngoài ra, xe cũng được trang bị các bánh xe mới với la-zăng cỡ 14-inch, có kết cấu 5 chấu kép mạ crôm sáng. Các tính năng bên trong của Perodua Myvi cũng rất đầy đủ với điều hòa tự động, màn hình giải trí cảm ứng, nút bấm khởi động đi kèm chìa khóa thông minh, đèn pha LED, điều hòa có cả bộ nhớ 2 vị trí, nội thất và vô lăng bọc da. Nhìn cung các tính năng tiện nghi là rất đầy đủ. Ngoài ra Perodua Myvi phiên bản mới này còn được đánh giá cao về độ an toàn với hàng loạt các tính năng cao cấ như 6 túi khí, ABS, EBD, cân bằng điện tử VSC, Traction Control, đèn phanh khẩn cấp, hệ thống nhắc thắt dây an toàn cho tất cả các ghế, hai vị trí ghế trẻ em. Là một mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ những các trang bị khác của xe cũng khá đa dạng với camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm trước, tự động phanh khi gặp vật cản, chống kẹt chân ga. Nhờ trang bị đầy đủ mà Perodua Myvi 2018 được đánh giá 5 sao an toàn của Asean NCAP. Đáng chú ý là Myvi sử dụng động cơ 1.3L VVT-i của Toyota. Động cơ này có sức mạnh 94 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và 121 Nm mô men xoắn tại 4.000 vòng/ phút. Ngoài ra Mivi còn sử dụng động cơ 1.5L tương tự Toyota Vios, tức là mạnh 102 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và 136 Nm. Được biết, ngay sau khi ra mắt và chính thức bắt đầu nhận đặt hàng từ tuần trước, Perodua Myvi hiện đã có tới 5.000 đơn đặt hàng đang chờ. Theo giám đốc điều hành Perodua, ông Aminar Rashid Salleh tại Malaysia cho biết hiện mẫu xe ôtô cỡ nhỏ Myvi mới này chỉ dành riêng cho thị trường Malaysia và nhằm phục vụ các khách hàng trẻ tại đô thị .

