Ôtô “siêu nhỏ” Smart Fortwo Brabus giá 1,4 tỷ về VN

Được thành lập vào năm 1994, Smart là chi nhánh con của tập đoàn Daimler AG của Đức, chuyên sản xuất những mẫu xe siêu nhỏ sử dụng trong thành phố. Sản phẩm nổi tiếng nhất của Smart là chiếc Fortwo, ra mắt lần đầu vào năm 1998 và tới nay đã trải qua 3 thế hệ. Thế hệ Smart Fortwo thứ 3 đã được bán ra từ năm ngoái, với phiên bản thể thao và cao cấp nhất là Smart Fortwo Brabus. Bước sang thế hệ thứ 3, Smart Fortwo đã được thiết kế lại hoàn toàn với kiểu dáng khỏe khoắn, "cơ bắp" hơn, không còn nhiều vẻ "đáng yêu" như thế hệ trước. Mặc dù có sự gia tăng về kích thước nhưng với chiều dài 2695 mm, rộng 1663 mm, cao 1555 mm và trọng lượng 1873 mm, chiếc xe vẫn có kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Cùng với trọng lượng 880 kg, Smart Fortwo là một mẫu xe hoàn hảo để sử dụng trong đô thị, dễ dàng "luồn lách" và kiếm chỗ đỗ hơn. Phiên bản thể thao cao cấp nhất của chiếc xe là Smart Fortwo Brabus đã được chế tạo với sự hợp tác của hãng độ Mercedes nổi tiếng Brabus. Trên phiên bản này, Brabus đã lắp cho chiếc xe bộ bodykit thể thao hơn một chút so với các bản Fortwo thường. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của chiếc xe đó là bộ mâm 8 cánh 2 tông màu Monoblock đặc trưng của hãng độ Brabus. Đúng như tên gọi (For Two nghĩa là Dành cho 2 người), Smart Fortwo Brabus chỉ có tổng cộng 2 chỗ ngồi trong xe. Nằm phía sau các ghế ngồi là khoang chứa đồ có kích thước nhỏ, đủ chỗ chứa 2 chiếc vali du lịch cỡ lớn. Dù là một mẫu xe siêu nhỏ nhưng nội thất của xe được trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp như ghế bọc da chần chỉ tương phản, hệ thống thông tin giải trí, ghế chỉnh điện... Là phiên bản được "độ" lại bởi Brabus, Smart Fortwo Brabus cũng có một số điểm đặc biệt hơn so với các phiên bản thường ở bên trong nội thất, gồm có tay phanh cùng cần số có logo Brabus, thảm trải sàn của Brabus và bộ pedal thể thao bằng nhôm chống trượt. Nằm ở phía sau đuôi xe, dưới khoang hành lý của Smart Fortwo Brabus là khối động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng 898 cc với công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Động cơ này đã được Daimler chế tạo với sự tư vấn kỹ thuật từ Ford - hãng đã có kinh nghiệm với dòng máy EcoBoost 1.0 tăng áp. Đổi lại, Daimler phải chia sẻ với Ford cách chế tạo động cơ xăng đạt chuẩn Euro 6 của họ. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và dẫn động cầu sau, chiếc xe có khả năng đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 166 km/h và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trọng 9,5 giây. Trong khi đón phiên bản thường của xe mất 9,9 giây để đạt 100 km/h và tốc độ tối đa 152 km/h. Tại châu Âu, một chiếc Smart Fortwo Brabus có giá khoảng 20.000 Euro. Sau khi tính các loại chi phí khác nhau, mỗi chiếc Fortwo Brabus có giá lên tới 62.000 USD tại thị trường Việt Nam (tương đương 1,399 tỷ đồng).

Được thành lập vào năm 1994, Smart là chi nhánh con của tập đoàn Daimler AG của Đức, chuyên sản xuất những mẫu xe siêu nhỏ sử dụng trong thành phố. Sản phẩm nổi tiếng nhất của Smart là chiếc Fortwo, ra mắt lần đầu vào năm 1998 và tới nay đã trải qua 3 thế hệ. Thế hệ Smart Fortwo thứ 3 đã được bán ra từ năm ngoái, với phiên bản thể thao và cao cấp nhất là Smart Fortwo Brabus. Bước sang thế hệ thứ 3, Smart Fortwo đã được thiết kế lại hoàn toàn với kiểu dáng khỏe khoắn, "cơ bắp" hơn, không còn nhiều vẻ "đáng yêu" như thế hệ trước. Mặc dù có sự gia tăng về kích thước nhưng với chiều dài 2695 mm, rộng 1663 mm, cao 1555 mm và trọng lượng 1873 mm, chiếc xe vẫn có kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Cùng với trọng lượng 880 kg, Smart Fortwo là một mẫu xe hoàn hảo để sử dụng trong đô thị, dễ dàng "luồn lách" và kiếm chỗ đỗ hơn. Phiên bản thể thao cao cấp nhất của chiếc xe là Smart Fortwo Brabus đã được chế tạo với sự hợp tác của hãng độ Mercedes nổi tiếng Brabus. Trên phiên bản này, Brabus đã lắp cho chiếc xe bộ bodykit thể thao hơn một chút so với các bản Fortwo thường. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của chiếc xe đó là bộ mâm 8 cánh 2 tông màu Monoblock đặc trưng của hãng độ Brabus. Đúng như tên gọi (For Two nghĩa là Dành cho 2 người), Smart Fortwo Brabus chỉ có tổng cộng 2 chỗ ngồi trong xe. Nằm phía sau các ghế ngồi là khoang chứa đồ có kích thước nhỏ, đủ chỗ chứa 2 chiếc vali du lịch cỡ lớn. Dù là một mẫu xe siêu nhỏ nhưng nội thất của xe được trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp như ghế bọc da chần chỉ tương phản, hệ thống thông tin giải trí, ghế chỉnh điện... Là phiên bản được "độ" lại bởi Brabus, Smart Fortwo Brabus cũng có một số điểm đặc biệt hơn so với các phiên bản thường ở bên trong nội thất, gồm có tay phanh cùng cần số có logo Brabus, thảm trải sàn của Brabus và bộ pedal thể thao bằng nhôm chống trượt. Nằm ở phía sau đuôi xe, dưới khoang hành lý của Smart Fortwo Brabus là khối động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng 898 cc với công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Động cơ này đã được Daimler chế tạo với sự tư vấn kỹ thuật từ Ford - hãng đã có kinh nghiệm với dòng máy EcoBoost 1.0 tăng áp. Đổi lại, Daimler phải chia sẻ với Ford cách chế tạo động cơ xăng đạt chuẩn Euro 6 của họ. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và dẫn động cầu sau, chiếc xe có khả năng đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 166 km/h và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trọng 9,5 giây. Trong khi đón phiên bản thường của xe mất 9,9 giây để đạt 100 km/h và tốc độ tối đa 152 km/h. Tại châu Âu, một chiếc Smart Fortwo Brabus có giá khoảng 20.000 Euro. Sau khi tính các loại chi phí khác nhau, mỗi chiếc Fortwo Brabus có giá lên tới 62.000 USD tại thị trường Việt Nam (tương đương 1,399 tỷ đồng).