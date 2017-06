Ôtô nhỏ nhất thế giới Peel Trident giá 2,3 tỷ đồng

Mẫu xe ôtô Peel Trident tí hon còn có tên gọi " xe bong bóng" là một trong số 45 chiếc xe được công ty Peel Engineering sản xuất trong vòng 2 năm. Mẫu xe ba bánh thuộc về một nhà sưu tập xe của Mỹ sở hữu từ năm 2014. Trident từng ra mắt tại triển lãm môtô Anh năm 1964 với ghế xe chỉ rộng 79 cm chia cho 2 người. Chiếc ôtô 3 bánh được quảng cáo là "tiện nghi của ôtô với chi phí của xe scooter". Đến năm 2011, Peel Engineering tái sản xuất cả P50 và Peel Trident dưới dạng lắp ráp thủ công theo đơn đặt hàng với 2 phiên bản động cơ xăng hoặc điện. Thực tế, mẫu xe trong bài viết là mẫu xe thứ 2 của hãng Peel Engineering (Isle of Man), phát triển từ sản phẩm đầu tiên có tên Peel P50 - ôtô nhỏ nhất thế giới. Nó sở hữu thiết kế độc đáo chỉ có 3 bánh, được ra đời vào năm 1965, xe có chiều dài 1,8 mét, chiều rộng chưa tới 1 mét. Ở cái nhìn đầu tiên, nhiều người sẽ thực sự ngỡ ngàng khi diện mạo của mẫu xe ôtô mi nhon giống như một quả bong bóng Peel Trident không khác gì một chiếc ôtô bước ra từ những bộ phim hoạt hình. Tuy nhiên, nó vãn sở hữu đầy đủ đèn, xi nhan, gạt mưa... như xe bình thường. Mẫu xe ôtô siêu nhỏ mang cái tên “bong bóng” Peel Trident chỉ sử dụng động cơ 49cc, cho công suất 4,2 mã lực với vận tốc tối đa 61km/h, một con số khá khiêm tốn so với những chiếc ôtô hiện nay. Xe có thể đạt tốc độ tối đa tới 61 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu siêu tiết kiệm là 2,8 lít/100 km. Sở hữu không gian nhỏ hẹp với hai chỗ ngồi cùng với mui trần dạng kính lật kiêm luôn cửa, tuy nhiên chiếc xe ôtô tý hon Peel Trident vẫn chỉ sử dụng hộp số 3 cấp và không có số lùi giống như P50. Lý do có lẽ dễ hiểu, bởi khi cần, tài xế có thể tự đẩy xe vào bãi đỗ. Ưu điểm của chiếc Peel Trident là dễ dàng luồn lách và tìm chỗ đỗ, thay lốp đơn giản, không mất nhiều thời gian rửa xe, tiết kiệm nhiên liệu… Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng không ít, đầu tiên là chiếc xe không phù hợp với một người cao lớn, chở hai người khá chật. Thứ hai là động cơ dung tích chỉ 49cc nhưng tiếng ồn khá lớn. Vì sử dụng hệ thống treo đơn giản và lốp quá nhỏ nên chiếc xe bị đánh giá là kém an toàn. Xe chỉ phù hợp với đường bằng phẳng trong thành phố, còn với đường gập ghềnh, việc chỉ có 3 bánh xe khiến nó có thể bị lộn ngược là hoàn toàn có thể. Vào ngày 18/8 tới đây, xe tí hon Peel Trident - ôtô nhỏ nhất thế giới sẽ được đem bán đấu đấu với mức giá dự kiến khoảng 80.000 Bảng Anh (gần 2,3 tỷ đồng). Hồi tháng 2/2013, một chiếc Peel P50 đời 1964 từng được bán với giá 120.000 USD ở một buổi đấu giá tương tự tại Mỹ.

