Ôtô giá rẻ Suzuki Swift mới sắp ra mắt tại Việt Nam

Bước sang năm 2018, trong bảng giá bán lẻ xe của Suzuki Việt Nam vắng bóng mẫu xe Swift. Các mẫu xe đang được hãng phân phối chỉ còn Vitara, Ertiga, Ciaz và xe nhỏ Celerio mới ở hạng mục xe du lịch. Theo một số đại lý chính hãng cho hay, mẫu xe ôtô Suzuki Swift hiện tại đã hết hàng nên không còn được niêm yết giá. Theo một số đại lý bán xe ôtô Suzuki tại Hà Nội cho biết, trong năm 2017 vừa qua mức ưu đãi giảm giá cho mẫu xe này khá mạnh. Cụ thể Swift phiên bản 2017 có giá bán chỉ 459 triệu đồng (giá niêm yết 569 triệu đồng) và Swift RS 2017 có giá 499 triệu đồng (giá niêm yết 609 triệu đồng). Mẫu xe Suzuki Swift 2018 sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 6 năm nay nhưng chưa rõ là lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc. Trao đổi với Suzuki Việt Nam, đại diện truyền thông đơn vị này cũng xác nhận thông tin ngừng sản xuất xe Suzuki Swift hiện tại để cho ra mắt thế hệ mới, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được công bố. Cũng trong khu vực Đông Nam Á, xe Suzuki Swift phiên bản 2018 sẽ được ra mắt tại thị trường Thái Lan vào tháng sau. Mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ này đã từng được trình làng tại quê nhà Nhật Bản vào tháng 12/2016 và bổ sung thêm phiên bản Sport một năm sau đó. Suzuki Swift mới chỉ nặng 970 kg, giảm tới 80 kg so với phiên bản cũ. Bên cạnh đó xe cũng rộng hơn 40 mm nhờ kết cấu mới. “Swift mới nhẹ hơn, góc cạnh và nhanh hơn phiên bản cũ”, ông Masao Kobori - kỹ sư trưởng của dòng xe cỡ nhỏ Suzuki Swift cho biết. So với phiên bản cũ Swift mới có thiết kế đầu xe hầm hố và thể thao hơn. Lưới tản nhiệt cũng mang phong cách mới với dạng lục giác đồng thời được hạ thấp và nhô ra phía trước. Cụm đèn pha dạng LED cũng được trang bị. Ở phần đuôi xe hệ thống treo sau cũng được hạ thấp. Nội thất của xe cũng được tinh chỉnh lại mang phong cách trẻ trung và hiện đại hơn. Trên cụm đồng hồ là những đường viền màu đỏ nổi bật, vô-lăng đáy phẳng, bộ bàn đạp bằng hợp kim,... Ngoài ra còn có màn hình audio hiển thị kết nối điện thoại qua cổng Bluetooth cùng một màn hình cảm ứng 7 inch và định vị hiển thị bản đồ 3D hỗ trợ thẻ nhớ SD. Một số trang bị an toàn trên Swift phiên bản mới có thể kể đến là công nghệ cảnh báo đi lệch làn đường, đèn pha tự động, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn, phanh chống va chạm và cảnh báo tài xế ngủ gật. Tại Thái Lan, Swift được xếp loại Eco Car, tức là có giá cả phải chăng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Mặc dù tại một số thị trường như Nhật Bản hay châu Âu, xe Swift thế hệ mới được trang bị động cơ tăng áp Boosterjet dung tích 1 lít, thì tại Thái Lan, mẫu hatchback hạng B sẽ chỉ có động cơ hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh, dung tích 1,2 lít. Động cơ 1,2 lít mã K12C này cho công suất 91 mã lực và mô-men xoắn 118 Nm tương tự loại cũ K12B. Điểm khác biệt nằm ở mức độ tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và khí thải được giảm thiểu, để đảm bảo tiêu chuẩn Eco Car Phase 2 của quốc gia này. Video: Xem chi tiết xe giá rẻ Suzuki Swift 2018 mới.

