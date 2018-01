Ôtô điện Jaguar I-Pace 2018 có giá trên 1,5 tỷ đồng

Từng xuất hiện tại triển lãm Los Angeles 2016, phiên bản ý tưởng của mẫu xe ôtô điện Jaguar I-Pace đã chính thức được sản xuất thương mại. Nằm trong phân khúc compact crossover cao cấp với các đối thủ như Audi Q3, BMW X3 và Mercedes GLA, Jaguar I-Pace mới gây ấn tượng bởi thiết kế và công nghệ "tới từ tương lai"

Dù Jaguar "luôn miệng" khẳng định I-Pace là một chiếc SUV nhưng cũng giống như các đối thủ, chiếc xe giống một mẫu hatchback được "nâng gầm" để trở thành crossover hơn. Giống như các dòng xe mới của Jaguar, I-Pace sở hữu "bộ mặt" đầy hấp dẫn với lưới tản nhiệt rộng ngang cùng các đèn pha LED dài đầy sắc sảo. Với vòm mui thấp, vuốt về phía sau và phần đuôi thừa ra một khoảng nhỏ, I-Pace thậm chí còn giống như một mẫu sedan khi nhìn từ một số góc độ. Có nhiều chi tiết thiết kế cá tính nhưng cũng giống như phiên bản concept trước đây, nhưng I-Pace bản thương mại 2018 đã được hãng xe sang Jaguar "bình thường hóa" khi đưa vào sản xuất. Trên phiên bản thương mại dành cho năm 2018 này, chiều dài cơ sở của I-Pace lớn hơn mẫu sedan XF 30mm. Kích thước I-Pace tuy nhỏ hơn nhưng trục bánh trước của xe tăng 120mm so với người anh em F-Pace I-Pace 2018 cũng được hãng xe Jaguar cung cấp năng lượng nhờ động cơ điện sử dụng nam châm vĩnh cửu, tích hợp trong ổ trục và hộp số kiểu bánh răng hành tinh. Đây là mẫu xe truyền động bốn bánh chủ động, nhờ vậy mô-men xoắn truyền nhanh chóng tới tất cả các bánh xe. Nội thất của chiếc xe điện hạng sang Jaguar này được thiết kế tương tự như các dòng SUV hay sedan hiện đại khác, bao gồm màn hình cảm ứng 12 inch để chỉnh hệ thống âm thanh Meridian chất lượng và điều hướng. Quá trình truyền động sẽ được điều khiển bằng hệ thống nút bấm thay vì cần xe. Mui có tầm nhìn rộng và trong suốt, cho phép nhiều ánh sáng tự nhiên vào. Điều này tạo nên không gian vô cùng sáng sủa bên trong xe. Buồng lái của Jaguar I-Pace rất rộng rãi với 5 ghế ngồi. Mọi thông tin quan trọng sẽ hiện lên kính chắn gió qua cơ chế hiển thị kỹ thuật số của xe. Là chiếc xe điện EV đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh quốc, I-Pace được cung cấp gói pin 90kWh lớn hơn với khả năng chạy tới 500km trong chế độ điện hoàn toàn trong điều kiện New European Driving Cycle (NEDC) hoặc 354km trong các bài thử nghiệm thực tế của EPA. Sức mạnh sẽ được cung cấp bởi một cặp động cơ điện, trong đó một chiếc đặt ở trục xe phía trước và đơn vị còn lại gửi năng lượng đến hai bánh sau cho phép một thiết lập dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với tổng công suất 400 mã lực và 700Nm mô-men xoắn cực đại. Jaguar I-Pace có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4 giây. Chiếc xe có thể sạc tới 80% pin chỉ trong 90 phút với ổ sạc DC 50 kW. Jaguar cũng cho biết việc mở cửa cho các đơn đặt hàng của I-Pace dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2018. Về giá bán, nhiều nguồn tin cho rằng Jaguar I-Pace mới sẽ đắt hơn 10% - 15% so với một chiếc F-Pace. Mức giá cụ thể sẽ vào khoảng dưới 70.000 USD (tương đương 1,59 tỷ đồng). Video: Soi chi tiết xe điện hạng sang Jaguar I-Pace 2018.

