Ôtô bán tải điện Workhorse W-15 đầu tiên trên thế giới

Chiếc xe ôtô bán tải chạy điện đầu tiên này được sản xuất bởi Workhorse, một công ty chuyên cung cấp xe tải bưu chính cho các tổ chức như Dịch vụ bưu chính Mỹ (USPS) và dịch vụ chuyển phát nhanh FedEX. Vào đầu năm 2015, USPS muốn tìm một loại phương tiện vận tải chuyên chở hiệu quả và an toàn hơn những chiếc xe đang sử dụng và cũng chính từ đây, mẫu xe ôtô bán tải chạy điện mang tên Workhorse W-15 đã ra đời. Do vẫn đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm nên thiết kế của W-15 không bắt mắt và hơi thô. Tổng thể xe vẫn giống như những chiếc bán tải khác với khoang cabin kép và thùng hàng khá lớn phía sau. Ở bên hông phải của xe có một cổng sạc để nạp năng lượng cho bộ pin, từ đó cung cấp cho động cơ điện. Theo chia sẻ của CEO Workhorse, "Chiếc xe bán tải W-15 này sẽ sử dụng động cơ điện hoàn toàn có thể vận hành với quãng đường lên đến gần 130 km cho một lần sạc đầy". Trong khi đó, bộ cấp điện di động sử dụng xăng sẽ giúp chiếc xe tăng thêm tầm hoạt động khi cần thiết. Các chi tiết tổng thể khác của chiếc xe theo đại diện của Workhorse cho biết sau khi hoàn thiện nó sẽ không hề kém cạnh một chiếc xe bán tải chạy xăng thương mại nào trên thị trường. Những chiếc bán tải của chạy điện W-15 này được đánh giá tối ưu hơn về chi phí đầu tư nhờ sử dụng vật liệu chrome và nội thất bọc da. Bên trong nội thất của xe cũng sẽ được trang bị 4 chỗ ngồi cùng nhiều trang thiết bị giải trí và các tính năng hữu ích nhất cho người sử dụng. Mẫu bán tải chạy điện W-15 sở hữu sức mạnh 460 mã lực, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Chiếc bán tải này được trang bị hệ thống cảnh báo đi lệch làn đường và phanh tự động, đây là những tính năng an toàn được USPS muốn có trên thế hệ xe chuyển chở mới. Workhorse cho biết họ đang có kế hoạch sản xuất thương mại W-15 từ quý 4 năm 2018, giá bán rơi vào khoảng 52.500 USD. Được biết, Workhorse đã nhận được 5.000 đơn đặt hàng, trong đó có Cơ quan Năng lượng Nam California và tập đoàn năng lượng Duke Energy. Với việc USPS dự tính sẽ chi khoảng 6,3 tỷ USD cho loạt xe chuyên dụng này từ nay đến năm 2018. Do đó, đây được coi là khoản đầu tư rất hời với công ty trúng thầu sản xuất xe. Chính vì vậy việc Workhorse đã nhanh chân cho ra mắt mẫu xe bán tải W-15 sớm hơn các đối thủ. Tại Mỹ, 3 dòng xe bán tải ăn khách nhất là Ford F-Series, Chevrolet Silverado và RAM, tuy nhiên không một hãng xe nào kể trên có ý định tung ra sản phẩm xe bán tải chạy điện sớm hơn Workhorse. Một đối thủ đáng kể khác của Workhorse là Tesla cũng có ý định tung ra những chiếc xe bán tải chạy điện trước năm 2020. Tuy nhiên, W-15 được đánh giá có lợi thế hơn nhờ vào hệ thống phát điện di động. Video: Ôtô bán tải điện Workhorse W-15 đầu tiên trên thế giới.

