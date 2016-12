Ông già Noel Việt cưỡi “tuần lộc” Ducati Diavel khủng nhất VN

Những năm gần đây cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, nhiều biker và hội nhóm chơi môtô trên cả nước lại hóa trang thành ông già Noel và tham gia những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Bắt đầu mùa Noel 2016, một biker khá nổi tiếng với chiếc Ducati Diavel Carbon đã hoá trang thành ông già Noel để dành tặng nhừng phần quà cho các học sinh nghèo. Cùng với một vài người bạn cùng chơi xe môtô phân khối lớn, biker này đã tổ chức mua và tặng quà cho những học sinh nghèo tại Phan Rang và TP HCM. "Bạn đồng hành" của anh là một chiếc Ducati Diavel Carbon độ hàng loạt "option" độc đáo và được đánh giá là độc nhất Việt Nam. Từng gắn liền với nhiều chuyến đi và các hoạt động thiện nguyện cùng những người bạn chơi xe khác, chiếc Diavel Carbon đã được biker với biệt danh "cơm gà" này trang bị cho thiết bị dẫn đường GPS trên ghi-đông, cùng với các đèn LED nháy báo hiệu ở cả phía trước và sau để tăng độ an toàn trên đường trường. Nổi bật nhất trong số các "option" là cặp mâm 10 cánh xoắn với 2 tông màu đen-bạc cực đẹp mắt, tương tự những mẫu mâm độ CNC từ Mỹ. Bên cạnh đó, chiếc xe còn có bộ pô full system Termignoni dành riêng cho chiếc Diavel của Ducati. Toàn bộ vỏ xe cũng đã được chủ nhân thay bằng vỏ carbon bóng cực "ngầu". Chưa dừng lại ở đó, bưởng côn của chiếc Diavel Carbon này còn được thay bằng ốp nồi trong suốt, nhìn rõ hoạt động của các chi tiết bên trong. Để phục vụ cho những chuyến đi đêm, xe cũng đã được chủ nhân trang bị đèn LED công suất cao hai bên thân. Sức mạnh của xe vẫn được cung cấp bởi khối động cơ động cơ V-Twin 4 valve 1198,4 cc Testastretta 11° tương tự chiếc superbike 1198. So với 1199, góc mở xú-páp của động cơ xe là 11 độ thay vì 41 độ, đó là lý do vì sao nó có tên gọi. Testastretta 11°. Công suất tối đa của xe đạt 162 mã lực - cao nhất trong các dòng cruiser hiện nay. Kể từ nay tới Giáng Sinh, biker bí ẩn này sẽ cùng với một số người bạn thân thiết "rong ruổi" trên từng cung đường để đến với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, anh cũng đang "nuôi hy vọng" tổ chức một buổi thiện nguyện Noel lớn hơn, thu hút nhiều người chơi xe môtô tại miền Nam tham dự.

