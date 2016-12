Ông già Noel cưỡi môtô PKL phát quà giáng sinh tại Hà Nội

Trong buổi chiều Giáng Sinh ngày 24/12/2016, hàng chục ông già Noel cưỡi môtô PKL tới từ câu lạc bộ Free Rider Hà Nội cùng những người bạn đã cùng nhau tổ chức chương trình diễu hành và tặng quà cho những người lao động, trẻ em trên phố và các em nhỏ tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Những biker tham dự vào sự kiện ý nghĩa này đều chạy trên những chiếc xe phân khối lớn, đồng thời mặc bộ trang phục đỏ-trắng quen thuộc của Ông già Noel, khiến phố phường Hà Nội mang đậm không khí Giáng Sinh và thu hút sự chú ý của những người dân. Bản thân những chiếc xe cũng đã được trang trí lại cho hợp với không khí Noel với các dải ruy băng, hộp quà và những hình dáng mang chủ đề Giáng Sinh. Đội xe tham gia vào đoàn cũng khiến bất kỳ người yêu xe nào phải chú ý với các tên tuổi như Honda Goldwing, Ducati Diavel, Honda CBR1000RR, Harley-Davidson Street Glide... Dừng chân tại một số con phố lớn, những "ông già Noel" này đã trao quà cho các em nhỏ cũng như những người lao động vất vả trên đường. Đây là một điểm mới so với các chương trình biker tặng quà Giáng Sinh đã từng xuất hiện tại Việt Nam, khi những món quà nhỏ đã tới tay nhiều người hơn, khiến không khí mùa Noel càng trở nên ấm áp. Không chỉ có sự tham gia của những người chơi xe Việt, buổi tặng quà còn có sự tham gia của một số biker người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Với niềm đam mê chung là những chiếc xe và mục đích chính là chia sẻ niềm vui mùa Noel, họ cũng đã sát cánh tới cuối hành trình cùng những người bạn Việt Nam. Dù có số lượng xe tương đối lớn nhưng do được một số biker có kinh nghiệm dẫn đoàn điều khiển, những "Ông già Noel" này đã đi qua những con phố Hà Nội ngày cuối năm đông đúc trong sự an toàn và trật tự, giúp phần nào thay đổi hình ảnh của những biker trong mắt người dân. Sau khi diễu hành qua các con phố Hà Nội, cả đoàn đã dừng chân tại khoa Nhi ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Đã có tổng cộng 100 phần quà được chuẩn bị sẵn, được phân thành 2 nhóm dành cho bé trai và bé gái với mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng được trao cho các em. Với chương trình tặng quà Giáng Sinh 2016, các biker hy vọng sẽ đem không khí Giáng Sinh tới nhiều người hơn, đồng thời cùng chia sẻ một phần với các mảnh đời khó khăn và tạo niềm vui cho các bệnh nhi có thêm sức mạnh tinh thần để chống chọi lại với bệnh tật.

Trong buổi chiều Giáng Sinh ngày 24/12/2016, hàng chục ông già Noel cưỡi môtô PKL tới từ câu lạc bộ Free Rider Hà Nội cùng những người bạn đã cùng nhau tổ chức chương trình diễu hành và tặng quà cho những người lao động, trẻ em trên phố và các em nhỏ tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Những biker tham dự vào sự kiện ý nghĩa này đều chạy trên những chiếc xe phân khối lớn, đồng thời mặc bộ trang phục đỏ-trắng quen thuộc của Ông già Noel, khiến phố phường Hà Nội mang đậm không khí Giáng Sinh và thu hút sự chú ý của những người dân. Bản thân những chiếc xe cũng đã được trang trí lại cho hợp với không khí Noel với các dải ruy băng, hộp quà và những hình dáng mang chủ đề Giáng Sinh. Đội xe tham gia vào đoàn cũng khiến bất kỳ người yêu xe nào phải chú ý với các tên tuổi như Honda Goldwing, Ducati Diavel, Honda CBR1000RR, Harley-Davidson Street Glide... Dừng chân tại một số con phố lớn, những "ông già Noel" này đã trao quà cho các em nhỏ cũng như những người lao động vất vả trên đường. Đây là một điểm mới so với các chương trình biker tặng quà Giáng Sinh đã từng xuất hiện tại Việt Nam, khi những món quà nhỏ đã tới tay nhiều người hơn, khiến không khí mùa Noel càng trở nên ấm áp. Không chỉ có sự tham gia của những người chơi xe Việt, buổi tặng quà còn có sự tham gia của một số biker người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Với niềm đam mê chung là những chiếc xe và mục đích chính là chia sẻ niềm vui mùa Noel, họ cũng đã sát cánh tới cuối hành trình cùng những người bạn Việt Nam. Dù có số lượng xe tương đối lớn nhưng do được một số biker có kinh nghiệm dẫn đoàn điều khiển, những "Ông già Noel" này đã đi qua những con phố Hà Nội ngày cuối năm đông đúc trong sự an toàn và trật tự, giúp phần nào thay đổi hình ảnh của những biker trong mắt người dân. Sau khi diễu hành qua các con phố Hà Nội, cả đoàn đã dừng chân tại khoa Nhi ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Đã có tổng cộng 100 phần quà được chuẩn bị sẵn, được phân thành 2 nhóm dành cho bé trai và bé gái với mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng được trao cho các em. Với chương trình tặng quà Giáng Sinh 2016 , các biker hy vọng sẽ đem không khí Giáng Sinh tới nhiều người hơn, đồng thời cùng chia sẻ một phần với các mảnh đời khó khăn và tạo niềm vui cho các bệnh nhi có thêm sức mạnh tinh thần để chống chọi lại với bệnh tật.