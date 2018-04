Ô tô loạn giá, khách rủ nhau đừng mua xe kẻo thiệt thân

Cần gấp hãy mua, không thì nên đợi

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán ô tô tháng 3/2018 đạt 21.127 xe, tuy có tăng cao so với tháng 2/2018 tới 70% nhưng lại giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2018 cũng giảm 8% so với cùng kì năm ngoái.

Từ sau Tết Nguyên đán 2017, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu trầm lắng do người tiêu dùng tạm ngừng mua, đợi sang năm 2018 xe nhập khẩu hưởng thuế 0% về nước, giá rẻ mới mua. Mặc dù vậy, thị trường ô tô tháng 3/2017 và ba tháng đầu năm 2017 vẫn có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ 2016 - năm có doanh số bán ô tô cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, theo số liệu của VAMA, tháng 3/2017 thị trường ô tô Việt đạt doanh số bán tới 26.872 xe, tăng 8% so với tháng 3/2016 và ba tháng đầu năm 2017 đạt 59.656 xe tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tháng 3/2018 và ba tháng đầu năm 2018, doanh số bán xe đều giảm so với cùng kỳ 2017. Điều này cho thấy thị trường ô tô chưa khởi sắc, vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng. Nguyên nhân chính vẫn là do người tiêu dùng chưa vội mua xe, vẫn có ý chờ đợi tới quý 3/2018, khi ô tô nhập khẩu về nhiều, giá bán có thể sẽ rẻ. Từ khi thông tin lô hàng 2.000 chiếc ô tô nhập khẩu, hưởng thuế 0% của Honda Việt Nam, vượt qua các “rào cản” của Nghị định 116 về nước, nhu cầu về ô tô càng thấp. Đây là thông tin do các đại lý bán ô tô cung cấp.

Nhiều khách hàng đã lùi thời điểm mua xe, chờ giá giảm. Một số khách hàng đang có nhu cầu mua ô tô cho hay, giá xe vẫn còn cao, chưa thể mua. Họ quyết định chờ đợi vài ba tháng nữa mới tính chuyện này. Thậm chí, trên một số trang mạng, diễn đàn ô tô, đang có những lời kêu gọi tạm ngừng mua ô tô, để chờ giảm giá hơn nữa.

Một thành viên cho hay, năm 2017, khi nhiều người quyết định không mua xe ô tô, nhu cầu giảm mạnh, khiến các DN phải liên tục giảm giá bán. Đó là tiền lệ chưa hề xảy ra trên thị trường. Tại thời điểm này, giá xe vẫn cao, vì vậy nếu không vì cần gấp, nên tạm ngừng mua xe. Khi nhu cầu giảm các DN không bán được xe, sẽ phải xem xét lại giá. “Vì vậy, hãy tạm ngừng mua xe vì hạnh phúc và quyền lợi của chúng ta” - thành viên này viết.

Nhiều ý kiến khác phản hồi, đồng tình giá xe “còn đắt lắm, chưa giảm chưa mua”, “cứ từ từ không việc gì phải mua với giá như vậy”, “tôi đang muốn đổi xe, kêu gọi mọi người hãy đừng mua xe vội, để thị trường rõ ràng hãy mua”, “mọi người hãy làm một cuộc cách mạng đợi chờ, để được hạnh phúc”, “ các cụ có nhu cầu cấp bách thì mua xe, còn các cụ chưa gấp lắm thì xin hãy chờ đợi 3-4 tháng, để chúng ta là người chiến thắng”,...

Mua sớm lo mất tiền

Hiện có nhiều mẫu xe trên thị trường đang thiếu hàng, giá tăng. Đó chủ yếu là những dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, Nhật Bản, do vẫn chưa giải quyết xong các thủ tục về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, quy định tại Nghị định 116, dẫn đến khan hàng.

Với xe ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu Honda CR-V có 2 phiên bản 1.5G và 1.5L thiếu hàng do số lượng xe về ít. Khách ký hợp đồng thời điểm này phải nhận xe giao vào tháng 7/2018. Muốn lấy ngay 2 phiên bản này phải trả thêm từ 50-70 triệu đồng. Các mẫu khác vẫn có xe giao ngay và nhu cầu không cao.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, trú tại ngõ 32 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Hà Nội, cho hay đang có nhu cầu mua một chiếc xe khoảng 700 triệu đồng. Tích cóp từ mấy năm nay, năm ngoái anh đã định mua rồi lại thôi. Giờ anh cũng muốn lấy xe nhưng thấy nhiều người nói giá chưa rẻ nên lại chờ. Anh sợ mua xong, vài tháng nữa giá xe giảm, lại mất toi vài chục triệu hay cả trăm triệu đồng như nhiều khách đã gặp phải nên cứ đắn đo mãi.

Thị trường ô tô sẽ thật sự khởi sắc từ tháng 6/2018 do nguồn cung nhiều.

Có thành viên trên một diễn đàn ô tô cảnh báo, nếu vội mua sớm mà giá xe lại giảm mạnh sau vài tháng nữa thì thật là đau. Vì vậy, tốt nhất khi không có nhu cầu cấp thiết hãy cứ chờ đợi thêm. Hoặc, có ý kiến cho rằng các DN thường bán xe theo giá thị trường chấp nhận, chứ không phải giá sản xuất ra cộng với thuế và lợi nhuận vừa đủ. Chẳng hạn, một chiếc xe sản xuất ra có giá thành 10.000 USD, nhưng thị trường chỉ chấp nhận giá 30.000 USD thì DN sẽ phải bán với giá đó. Vì vậy, nếu người tiêu dùng không chấp nhận và không mua giá sẽ giảm.

Có ý kiến phân tích, năm 2017 thị trường ô tô tăng trưởng âm, các hãng xe và đại lý kỳ vọng năm 2018 sẽ tăng trưởng khoảng 20%. Kế hoạch đã lên, số lượng linh kiện và xe đã được đặt hàng, không thể thay đổi. Nếu nhu cầu giảm, bắt buộc cuối năm DN phải bán để tránh tồn kho, khi đó tất cả các hãng xe và đại lý đồng loạt phải xả hàng...

Thậm chí, thời gian tới xe sản xuất lắp ráp trong nước có thể nhận thêm những ưu đãi từ Chính phủ như miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện sản xuất trong nước; miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu về sản xuất linh kiện,... giá xe nội sẽ giảm, tạo áp lực cạnh tranh khiến giá xe nhập khẩu giảm theo.

Phân tích thị trường của các DN ô tô cũng nhận định, doanh số bán ô tô tháng 4 và 5 chỉ tăng nhẹ so với tháng 3/2018. Thị trường ô tô sẽ thật sự khởi sắc từ tháng 6/2018 do nguồn cung nhiều.