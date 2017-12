Ô tô giảm giá 390 triệu, vô địch 2017

Kiếm được cớ là khuyến mãi

Từ 1/1/2017, thuế suất thuế nhập khẩu với ôtô theo cam kết WTO giảm. Các mẫu xe 2 cầu, xe SUV, xe có dung tích xi lanh trên 3.0L, có loại được giảm thuế suất từ 70% xuống còn 58%, từ 51% xuống còn 48% và từ 61% xuống còn 58%. Đồng thời, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về Việt Nam cũng giảm từ 40% xuống còn 30%.

Vì thế, ngay từ giữa tháng 1 đến hết tháng 2/2017, một loạt doanh nghiệp bắt đầu chơi “liên khúc” giảm giá xe ôtô. Với xe có dung tích xi lanh trên 3.0L, Volkswagen Việt Nam quyết định tặng 100% lệ phí trước bạ, có giá trị lên đến 345 triệu đồng, cho khách hàng mua mẫu Touareg, tương đương 12% giá trị xe. Đây là mẫu xe giảm giá kỷ lục ngay từ đầu năm.

Lexus là cái tên tiếp theo giảm giá mạnh cả loạt mẫu xe. Mức giảm giá sâu nhất, tới 210 triệu đồng cho mẫu LX570, tiếp theo là mẫu LS460L và GX460 giảm 140 triệu đồng, mẫu RX350 giảm 100 triệu đồng, mẫu GS350 giảm 80 triệu đồng và mẫu ES350 giảm 50 triệu đồng.

Toyota Việt Nam giảm giá mẫu Prado 164 triệu đồng và Land Cruiser 70 triệu đồng. Honda Việt Nam cũng vội vàng giảm giá mẫu Accord nhập khẩu tới 80 triệu đồng. Xe lắp trong nước, Trường Hải giảm giá cho mẫu MPV 7 chỗ Kia Sedona máy xăng 3.3L tới 95 triệu đồng.

Với xe từ 2.5L trở xuống, Trường Hải bắt đầu “châm ngòi” cho “cuộc chiến” giảm giá. Tất cả các mẫu xe do DN này sản xuất lắp ráp như: Mazda, Kia, Peugeot đều được giảm giá, trong đó giảm sâu nhất là Mazda CX-5, bản 2.0L tới 80 triệu đồng, bản CX-5 2WD 2.5L giảm 60 triệu đồng.

Sang tháng 3, chẳng cần lý do gì, hàng loạt mẫu xe rủ nhau giảm giá mạnh. Nissan quyết định nhập cuộc và giảm 100 triệu đồng cho mẫu X-Trail. Đây là mẫu xe có mức giá giảm mạnh nhất trong tháng 3 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trường Hải lại tiếp tục giảm Mazda CX-5 thêm 40 triệu đồng, Mazda2 18,5 triệu đồng, Mazda3 bản 2.0L giảm 40 triệu đồng,...

Bước sang tháng 4/2017, ngay từ giữa tháng, lấy lý do nhân ngày lễ 30/4 và 1/5, nhiều mẫu xe tiếp tục được các DN giảm hàng chục triệu đồng. Mẫu xe được giảm giá nhiều nhất là Vitara của Suzuki Việt Nam, khách mua được tặng tiền mặt 90 triệu đồng. Honda Việt Nam tiếp tục giảm giá cho CR-V và Accord mức 50 triệu đồng. GM Việt Nam quyết định giảm giá một loạt mẫu Chevrolet từ 30-70 triệu đồng... Thị trường ô tô liên tiếp đón nhận thông tin khuyến mãi. Đây là đợt giảm giá lớn thứ 3, tính từ đầu năm 2017 trên thị trường ô tô Việt Nam.

Tới đầu tháng 5, nhiều mẫu xe Ford cũng được các đại lý công bố giảm từ 40-70 triệu đồng. Đến giữa tháng 5/2017, “nhạc trưởng” Trường Hải đưa ra thông điệp: giá xe ô tô đã giảm rất nhiều trong thời gian qua, đã chạm tới đáy, không có điều kiện giảm hơn nữa. Nếu có giảm thì mức giảm không đáng kể và chủ yếu do các đại lý tự đưa ra.

Vào giữa tháng 6/2017, Volkswagen Việt Nam lại tung ra mức giảm 260 triệu đồng cho mẫu xe Touareg. Đây là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng, tuy nhiên so với chương trình tặng lệ phí trước bạ hồi đầu năm tới 345 triệu đồng, thì mức giảm giá vẫn thấp. Còn lại, “dàn nhạc” chơi chậm lại để lấy hơi.

Bước sang tháng 8, Honda Vietnam “lĩnh xướng”, đồng loạt giảm giá mạnh 2 mẫu xe Accord và CR-V. Mẫu sedan Honda Accord có mức giảm cao nhất 192 triệu đồng. Giá bán lẻ đề xuất chỉ có 1,198 tỷ đồng. Còn giá bán lẻ cho các model CR-V 2.0L, 2.4L và 2.4L Top Grade lần lượt là 898, 988 triệu và 1,028 tỷ đồng. Mức giảm so với tháng trước tương ứng là 110, 170 và 150 triệu đồng.

Tháng 9, “dàn nhạc” lại đồng thanh “tấu” rộn ràng. Toyota Việt Nam thay Honda Việt Nam giữa vai trò “lĩnh xướng” công bố giảm giá mẫu Camry 2.5Q mức 120 triệu đồng, các phiên bản khác 90-110 triệu đồng. Toàn bộ các phiên bản Fortuner 2017 cũng được giảm 20-25 triệu đồng... cho dù trước đó, các đại lý đã tự hạ xuống mức giá này.

Honda Việt Nam tiếp tục gây chấn động, khi giảm giá mẫu CR-V 2.0L thêm 110 triệu đồng nữa, xuống còn 788 triệu đồng. Không còn bám đuổi đối thủ cạnh tranh Mazda CX-5, CR-V đã vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua đại hạ giá. Mazda CX-5 vội giảm thêm cho các phiên bản từ 20-35 triệu đồng. Nissan cũng lao theo giảm giá X-trail trên 40 triệu đồng nữa. GM Việt Nam điều chỉnh giảm một loạt mẫu xe từ 10-80 triệu đồng. Không có chuyện giá xe đã chạm đáy nữa mà “xuyên thủng đáy” luôn.

Đầu tháng 11/2017, Volkswagen Việt Nam tiếp tục giảm giá chiếc SUV Touareg thêm 130 triệu đồng, khiến mẫu xe này có mức giảm giá chung cả năm lên tới 390 triệu đồng. Một loạt các mẫu xe khác cũng giảm giá từ 50-100 triệu đồng.

Tới tháng 12 thì nhiều mẫu xe giảm sập sàn. Một số mẫu đã công bố giá giảm từ 100-210 triệu đồng để nhanh chóng đẩy hết hàng tồn kho, đón năm mới 2018. Nổi lên nhất là mẫu pick-up D-Max của Isuzu Việt Nam. Bản D-Max 2 cầu số sàn, sản xuất năm 2016 có giá bán 710 triệu đồng, được ưu đãi 210 triệu đồng, còn 500 triệu đồng. Bản một cầu số sàn sản xuất 2016, có giá 660 triệu đồng, được ưu đãi giảm 175 triệu đồng, còn 485 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu X-Trail của Nissan Việt Nam, được các đại lý tại Hà Nội rao bán bản 2.5 SV 4WD đời 2016, với giá chỉ còn 950 triệu đồng, giảm 163 triệu đồng so với giá niêm yết.

Khách hàng được trải qua hết mọi cung bậc của cảm xúc. Nhiều người mua xe đang cảm thấy sung sướng, khi mua rẻ hơn những người trước tới 100 triệu đồng, bỗng một sáng cuối năm, tỉnh dậy thấy mất toi 100 triệu đồng khi mẫu xe này tiếp tục giảm nữa, tiếc đứt ruột và chỉ còn biết trách mình đã quá vội vàng.

Chơi liên khúc cả năm

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11/2017 giảm 10%, so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xe ô tô du lịch giảm 12%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 15%.

Những DN có số lượng xe tồn kho lớn, muốn giải phóng nhanh, nhưng tiêu thụ rất chậm. Vì vậy, phải mạnh tay hạ giá để bán ra.

Ước tính của các DN cho thấy, cả năm 2017, doanh số bán ô tô sẽ giảm khoảng 10% so với cùng kỳ 2016. Điều này khác xa so với dự báo hồi đầu năm, thị trường ô tô 2017 tăng trưởng 10%. Mặc dù nhận thấy nhu cầu về ô tô sẽ giảm, do người tiêu dùng chờ đợi tới 2018 mới mua xe, thì các DN cũng không thể hình dung ra mức sụt giảm lại mạnh như vậy.

Chính vì nhu cầu giảm mạnh so với tính toán ban đầu, nên số lượng xe bị tồn kho lớn. Những DN có số lượng xe tồn kho lớn, muốn giải phóng nhanh, nhưng tiêu thụ rất chậm. Vì vậy, phải mạnh tay hạ giá để bán ra.

Tuy nhiên, chính việc giảm giá liên tục lại gây ra tâm lý chờ đợi, người tiêu dùng càng không vội mua xe mà quyết nán lại chờ giảm thêm, vì vậy doanh số bán không hề tăng. Để bán được xe, DN lại càng phải giảm giá, mạnh hơn, nhất là những mẫu xe được sản xuất lắp ráp hay nhập khẩu từ năm 2016 về trước. Đến những tháng cuối năm, thực sự là phải bán tháo, vì càng để lâu xe càng mất giá và giá giảm sập sàn.

Không ít DN kinh doanh bán lẻ ô tô phải than trời vì thua lỗ.

Các DN ô tô cho biết, do cùng đua giảm giá, nên thua lỗ, nhất là với các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường ngoài ASEAN, do thuế suất thuế nhập khẩu vẫn cao.

Không ít DN kinh doanh bán lẻ ô tô phải than trời vì thua lỗ. Càng về gần cuối năm tiêu thụ xe càng khó khăn, trong khi giá đã giảm mạnh, thậm chí thấp hơn cả giá nhập vẫn không tiêu hết hàng.

“Bán hàng không màng đến giá” là chiêu kinh doanh thường được các DN điện máy triển khai dịp cuối năm, nay lan sang cả ô tô. Nhiều mẫu xe thi nhau “đánh sập giá sàn” khiến thị trường ô tô có mặt bằng giá thấp chưa từng thấy. Các số liệu thống kê cho thấy, hầu hết các mẫu ô tô đã giảm giá từ 10-30% trong năm 2017.

Nhu cầu giảm, hàng tồn còn nhiều, nên cứ kiếm được cớ là tưng bừng khuyến mãi. Người tiêu dùng thì chờ đợi sang 2018 mới mua xe, chiều theo, các DN đành phải “chơi liên khúc” suốt cả năm.