“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tậu Maybach S500 hơn 11 tỷ

Vào chiều hôm qua, ngày 5/4/2017 - “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa bổ sung vào bộ sưu tập của mình là chiếc xe siêu sang Mercedes-Benz Maybach S500 phiên bản mới chính hãng. Được biết, tại thị trường Việt Nam mẫu xe này có giá trị lên đến hơn 11 tỷ đồng. Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S500 sở hữu chiều dài tổng thể 5.453 mm, nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn. Bản thân chiều dài cơ sở của phiên bản Maybach S500 mới cũng nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn, đạt mức 3.365 mm. So với bản tiêu chuẩn, Mercedes-Maybach S500 có sự khác biệt ở lưới tản nhiệt 3 thanh ngang mạ crôm sáng loáng và đèn pha LED. Bộ la-zăng 20 inch đa chấu hay logo hai chữ M lồng vào nhau được trang trí ở bên sườn xe, gần cửa kính sau cũng là đặc điểm nhận dạng dòng xe siêu sang nhà Mercedes-Benz. Nội thất của Maybach S500 đạt tiêu chuẩn siêu sang khi sử dụng các chất liệu cao cấp như gỗ thượng hạng cùng da Nappa/Nappa Designo. Khách hàng mua Mercedes-Maybach có thể lựa chọn 462 sự kết hợp khác nhau giữa màu sơn ngoại thất/màu nội thất/loại gỗ quý/loại mâm xe. Bảng điều khiển trung tâm của mẫu xe này được đính đồng hồ cơ học phong cách cổ điển, chế tác bởi hãng danh tiếng IWC. Hệ thống âm thanh vòm Burmester® high-end 3D 24 loa, công suất 1540 watt sẽ tiếp tục xuất hiện trên tất cả phiên bản. Nhờ trục cơ sở lớn, khoang hành khách phía sau cả 2 bản đều rất rộng rãi với 2 ghế thương gia, có thể ngả tối đa về phía sau lên đến 43,5°, tích hợp đệm đỡ bắp chân, đỡ chân điều chỉnh điện cùng chức năng massage 6 chế độ (bao gồm 2 chế độ massage đá nóng). Xe còn được trang bị bộ bàn làm việc và 2 ly Champagne bằng bạc được chế tác thủ công bởi Robbe & Berking cùng ngăn để ly đi kèm. Để giảm giá thành so với Maybach S 600, phiên bản mới Maybach S500 sở hữu động cơ V8 4.7l tăng áp kép với công suất tối đa 449 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Các tính năng an toàn của Mercedes-Maybach S500 bao gồm túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh, kiểm soát lực bám đường, điều khiển hành trình, hỗ trợ quan sát ban đêm, giám sát áp suất lốp và cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu buồn ngủ hoặc mất tập trung của người lái.

Vào chiều hôm qua, ngày 5/4/2017 - “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa bổ sung vào bộ sưu tập của mình là chiếc xe siêu sang Mercedes-Benz Maybach S500 phiên bản mới chính hãng. Được biết, tại thị trường Việt Nam mẫu xe này có giá trị lên đến hơn 11 tỷ đồng. Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S500 sở hữu chiều dài tổng thể 5.453 mm, nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn. Bản thân chiều dài cơ sở của phiên bản Maybach S500 mới cũng nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn, đạt mức 3.365 mm. So với bản tiêu chuẩn, Mercedes-Maybach S500 có sự khác biệt ở lưới tản nhiệt 3 thanh ngang mạ crôm sáng loáng và đèn pha LED. Bộ la-zăng 20 inch đa chấu hay logo hai chữ M lồng vào nhau được trang trí ở bên sườn xe, gần cửa kính sau cũng là đặc điểm nhận dạng dòng xe siêu sang nhà Mercedes-Benz. Nội thất của Maybach S500 đạt tiêu chuẩn siêu sang khi sử dụng các chất liệu cao cấp như gỗ thượng hạng cùng da Nappa/Nappa Designo. Khách hàng mua Mercedes-Maybach có thể lựa chọn 462 sự kết hợp khác nhau giữa màu sơn ngoại thất/màu nội thất/loại gỗ quý/loại mâm xe. Bảng điều khiển trung tâm của mẫu xe này được đính đồng hồ cơ học phong cách cổ điển, chế tác bởi hãng danh tiếng IWC. Hệ thống âm thanh vòm Burmester® high-end 3D 24 loa, công suất 1540 watt sẽ tiếp tục xuất hiện trên tất cả phiên bản. Nhờ trục cơ sở lớn, khoang hành khách phía sau cả 2 bản đều rất rộng rãi với 2 ghế thương gia, có thể ngả tối đa về phía sau lên đến 43,5°, tích hợp đệm đỡ bắp chân, đỡ chân điều chỉnh điện cùng chức năng massage 6 chế độ (bao gồm 2 chế độ massage đá nóng). Xe còn được trang bị bộ bàn làm việc và 2 ly Champagne bằng bạc được chế tác thủ công bởi Robbe & Berking cùng ngăn để ly đi kèm. Để giảm giá thành so với Maybach S 600, phiên bản mới Maybach S500 sở hữu động cơ V8 4.7l tăng áp kép với công suất tối đa 449 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Các tính năng an toàn của Mercedes -Maybach S500 bao gồm túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh, kiểm soát lực bám đường, điều khiển hành trình, hỗ trợ quan sát ban đêm, giám sát áp suất lốp và cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu buồn ngủ hoặc mất tập trung của người lái.