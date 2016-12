Nữ biker 9X "ngầu" cùng Ducati 959 Iron Man tại Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Tường Vy sinh năm 1994, sống tại TP.HCM. Công việc chính của cô là làm diễn viên trong các phim ngắn, MV ca nhạc. Tường Vy chia sẻ trong cuộc sống của cô có hai niềm đam mê chính: Thứ nhất là Iron Man (Người sắt), tiếp đó là môtô phân khối lớn. Đó là lý do cô dán tem Iron Man trên chiếc Ducati 959 Panigale của mình. Để phù hợp với dàn tem xe, cô cũng đặt mua mũ bảo hiểm phong cách Iron Man. Bộ tem do những người bạn trong nhóm chơi xe tư vấn và lên ý tưởng. Với ngoại hình nhỏ nhắn, nhiều người thắc mắc làm thế nào Tường Vy có thể điều khiển được chiếc Ducati 959 mạnh 157 mã lực. Trước khi đến với những dòng xe phân khối lớn, nữ biker 9X đã có thời gian dài làm quen với xe côn tay Yamaha Exciter. Sau đó, Tường Vy bắt đầu tập xe phân khối lớn với sự giúp đỡ của những người bạn trong nhóm chơi chung. Chiếc môtô đầu tiên Vy cầm lái là Kawasaki Z1000. "Lúc mới chạy Z1000, các anh chỉ thao tác, sau đó Vy chạy từ từ, khoảng 15 phút sau bắt đầu quen", cô gái nhớ lại thời gian đầu tập chạy xe phân khối lớn. Những người bạn trong nhóm Moto Ken đưa xe để Vy tập và chạy theo hướng dẫn. "Cảm giác lúc đầu không quen cũng sợ, tuy nhiên do tập chạy trên đường trống, sau này quen mới dám chạy ra đường giao lộ", Tường Vy cho biết. Sau khi chạy một thời gian, Vy bắt đầu quen với các thao tác móc số, trả số, và mới quyết định mua Ducati. Vy chia sẻ kinh nghiệm từ đàn anh truyền lại, khi chạy môtô, nếu ngã thì buông xe luôn để giảm chấn thương. Với bản tính mạnh mẽ, cô không mất nhiều thời gian để chạy xe thành thạo. Sau khi tập Z1000 hết ngày đầu, bắt đầu ngày thứ hai, Vy chuyển lên chạy Ducati. Nữ biker thừa nhận bản tính không giống con gái, cô thích những gì mạnh mẽ và đặc biệt đam mê Iron Man. Ngoài môtô, Vy có một bộ sưu tập Iron Man, vì vậy khi chạy môtô, cô cũng lên tem Iron Man cho đồng bộ. Không tự nhận mình là biker vì chưa đủ sức khỏe và kinh nghiệm chạy xa, tuy nhiên Tường Vy mong muốn sẽ trở thành nữ biker trong tương lai, được đi đây đi đó trên chiếc xe của mình. Về cảm giác lái, Tường Vy cho biết Ducati 959 Panigale là mẫu xe thể thao với động cơ mạnh hơn rất nhiều so với Z1000, vì vậy cảm giác điều khiển cũng khó hơn. "Máy Ducati mang nét đặc trưng trên những mẫu xe Italy, có vòng tua lớn, mạnh mẽ, không hiền như những chiếc xe Nhật". Do công việc bận rộn, Tường Vy mới chạy được vài tour ngắn. Nói về Ducati, biker 9X ấn tượng nhất về thiết kế của chiếc xe, đặc biệt khi lên tem Iron Man. Cô gái tiết lộ đang lên ý tưởng trong thời gian tới sẽ độ lại tem cho chiếc xe của mình thành phiên bản Iron Man đời mới hơn.

