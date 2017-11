Nội thất Mercedes S-Class đẳng cấp như Boeing 777

Mới đây, thương hiệu xe sang Mercedes-Benz đã chính thức hợp tác với hãng hàng không ddình đám Emirates Airline nhằm đưa đến các khách hàng những dịch vụ sang trọng bậc nhất. Để đánh dáu sự hợp tác này, đại diện Mercedes-Benz cho biết, khoang ghế cao cấp nhất của những chiếc máy bay này đã được thiết kế lại với cảm hứng được lấy từ nội thất của dòng sedan S-Class. Cùng với đó, khách hàng mua vé hạng nhất của Emerates cũng sẽ được đưa đón tận nơi bẳng những chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Hình ảnh những chiếc ghế cao cấp thường thấy trong xe sang Mercedes nay sẽ được sử dụng ở khoang hạng nhất First Class dành cho những chiếc máy bay Boeing 777 thuộc đội bay của Emirates. Hãng xe hơi Mercedes-Benz tuyên bố rằng khoang hạng nhất vừa ra mắt sẽ định ra các tiêu chuẩn mới về mức độ sang trọng và tiện nghi trong ngành hàng không thế giới. Tất cả sự tiện nghi, hiện đại ở những cabin này đều được thiết kế dự trên ý tưởng nội thất của dòng xe Mercedes-Benz S-Class. Theo đó, khoang First Class sẽ được trang bị cửa sổ ảo – một màn hình hiển thị quang cảnh bên ngoài do camera thời gian thực ghi lại. Đặc biệt, nó còn sở hữu một công nghệ độc đáo cho phép hành khách có thể trải nghiệm cảm giác không trọng lực như đang du hành trong vũ trụ. Toàn bộ màn hình hiển thị ở cabin khách hàng cũng thiết kế dựa theo công nghệ của Mercedes. Với sản phẩm mới này, Emirates hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm bay mới lạ trên những chiếc Boeing 777. Được biết, thỏa thuận hợp tác này được bắt đầu từ năm 2014 với cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại Woburn Abbey, Anh. Đây là nơi mà đội ngũ của hai bên đã trao đổi về những xu hướng thiết kế mới nhất cũng như những sự đổi mới. Các nhà thiết kế nội thất máy bay đã đặc biệt ấn tượng với thiết kế của S-Class thế hệ mới. Từ đó, họ đã quyết định lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc xe hơi lần đầu tiên trong lịch sử.

Mới đây, thương hiệu xe sang Mercedes-Benz đã chính thức hợp tác với hãng hàng không ddình đám Emirates Airline nhằm đưa đến các khách hàng những dịch vụ sang trọng bậc nhất. Để đánh dáu sự hợp tác này, đại diện Mercedes-Benz cho biết, khoang ghế cao cấp nhất của những chiếc máy bay này đã được thiết kế lại với cảm hứng được lấy từ nội thất của dòng sedan S-Class. Cùng với đó, khách hàng mua vé hạng nhất của Emerates cũng sẽ được đưa đón tận nơi bẳng những chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Hình ảnh những chiếc ghế cao cấp thường thấy trong xe sang Mercedes nay sẽ được sử dụng ở khoang hạng nhất First Class dành cho những chiếc máy bay Boeing 777 thuộc đội bay của Emirates. Hãng xe hơi Mercedes-Benz tuyên bố rằng khoang hạng nhất vừa ra mắt sẽ định ra các tiêu chuẩn mới về mức độ sang trọng và tiện nghi trong ngành hàng không thế giới. Tất cả sự tiện nghi, hiện đại ở những cabin này đều được thiết kế dự trên ý tưởng nội thất của dòng xe Mercedes-Benz S-Class. Theo đó, khoang First Class sẽ được trang bị cửa sổ ảo – một màn hình hiển thị quang cảnh bên ngoài do camera thời gian thực ghi lại. Đặc biệt, nó còn sở hữu một công nghệ độc đáo cho phép hành khách có thể trải nghiệm cảm giác không trọng lực như đang du hành trong vũ trụ. Toàn bộ màn hình hiển thị ở cabin khách hàng cũng thiết kế dựa theo công nghệ của Mercedes. Với sản phẩm mới này, Emirates hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm bay mới lạ trên những chiếc Boeing 777. Được biết, thỏa thuận hợp tác này được bắt đầu từ năm 2014 với cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại Woburn Abbey, Anh. Đây là nơi mà đội ngũ của hai bên đã trao đổi về những xu hướng thiết kế mới nhất cũng như những sự đổi mới. Các nhà thiết kế nội thất máy bay đã đặc biệt ấn tượng với thiết kế của S-Class thế hệ mới. Từ đó, họ đã quyết định lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc xe hơi lần đầu tiên trong lịch sử.