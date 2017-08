"Nội soi" siêu xe sang mui trần Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Nối tiếp phiên bản coupe cách đây đúng 1 năm, mẫu xe ý tưởng siêu sang mui trần Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet đã được Mercedes "trình làng" tại lễ hội xe "quý tộc" Concours'd Elegance tại Mỹ. Không chỉ đơn thuần là chiếc Vision Mercedes-Maybach 6 bỏ mui, Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet còn có khá nhiều thay đổi so với phiên bản coupe. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet đã gây ấn tượng bởi thân xe có thiết kế cực kỳ thanh lịch và mượt mà, thuôn dài về phía sau. Với nắp ca-pô cùng phần đuôi dài, chiếc xe gợi nhớ về mẫu xe huyền thoại Mercedes 300SL cách đây 50 năm. Thay vì màu đỏ như bản coupe, Mercedes đã chọn màu xanh ánh kim mới cho chiếc siêu sang mui trần. Vẫn có đường kính 24 inch, nhưng bộ mâm trên Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet với thiết kế nhiều nan phù hợp với phong cách thiết kế Art Deco của chiếc xe hơn so với bản coupe. Đúng như tên gọi của xe đã chỉ ra, Vision Mercedes-Maybach 6 có chiều dài lên tới 5,7 mét - lớn hơn cả một chiếc Maybach 57 trước đây (5,17 mét) và ngay cả chiếc Maybach S600 hiện nay (5,46 mét). Thay đổi lớn nhất của Mercedes-Maybach 6 Cabriolet đương nhiên là vòm mui đã bị loại bỏ. Với kính chắn gió ngắn, dốc và thân xe vuốt thuôn về đuôi, Mercedes-Maybach 6 Cabriolet gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn uy nghi tột cùng. Gợi nhớ về thập niên 1930, chiếc xe vẫn có mui xếp mềm dù sử dụng những công nghệ hiện đại. Ngoại thất ấn tượng của Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet không chỉ là điểm thu hút duy nhất của chiếc xe, khi nội thất của nó cũng có thể dễ dàng gây "choáng ngợp" với người xem. Có tên gọi "360° lounge", các chi tiết nội thất như bảng táp-lô, ốp cửa và các ghế ngồi đều được kết nối với nhau tạo thành một "dòng chảy" trong cabin. Gợi nhớ về du thuyền, Mercedes đã lát sàn hoàn toàn bằng gỗ cao cấp. Ngoài ra chiếc xe còn sử dụng vàng hồng trong cabin. Một điểm đặc biệt khác của Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet đó là chiếc xe có bệ trung tâm trong suốt và những màn hình hiển thị đa thông tin, trong đó kính chắn gió cũng đóng vai trò là một màn hình hiện đại. Thay vì động cơ đốt trong, nắp ca-pô phía trước của Mercedes-Maybach 6 Cabriolet là nơi cất giữ những phụ kiện xa hoa của chiếc xe. Được mở lật tách làm đôi như những mẫu xe cổ, khoang dưới nắp ca-pô của xe là nơi chứa những túi hành lý, bộ thìa dĩa, ô che... được "thửa riêng" để dành cho những chuyến du ngoạn mùa hè. Giống như bản coupe, cung cấp sức mạnh cho Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet là 4 động cơ điện độc lập được đặt ở mỗi bánh xe. Được cung cấp năng lượng bởi khối pin 80 kWh giấu dưới sàn xe, tổng sức mạnh của 4 động cơ này lên tới 750 mã lực. Nhờ hệ động lực gọn gàng này, chiếc xe mới có được chỗ trống cho khoang hành lý độc đáo kể trên. Dù có kích thước to lớn nhưng nhờ có 4 động cơ điện mạnh mẽ, trên lý thuyết Vision Mercedes-Maybach 6 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian dưới 4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h và đạt tầm hoạt động kéo dài tới 500 km. Một điểm nổi bật của hệ động lực điện trên xe đó là khả năng sạc nhanh. Theo Mercedes, với trạm sạc điện có công suất 350 kWh, Vision Mercedes-Maybach 6 có thể đi được 100 km chỉ với 5 phút sạc. Chiếc xe cũng có thể được sạc qua mạng điện gia đình hoặc sạc không dây bằng điện từ. Cũng giống như Vision Mercedes-Maybach 6 coupe, phiên bản mui trần mới được ra mắt nhiều khả năng sẽ mãi chỉ là xe ý tưởng và không được hãng xe sang Mercedes-Benz sản xuất hàng loạt.

